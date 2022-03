Der Ticker startet um 6:30 Uhr

10:21 Britischer Geheimdienst: Russische Truppen haben Probleme mit eigener Versorgung Moskau hat nach Einschätzung der britischen Geheimdienste angesichts seines stockenden Vormarsches in der Ukraine Probleme, die eigenen Truppen mit Lebensmitteln oder Benzin zu versorgen. Dass Russland keine Kontrolle über den Luftraum habe und sich kaum über unbefestigtes Gelände bewege, verhindere, dass die russische Armee effektiv mit dem Nötigsten versorgt werden könne, hiess es in der Nacht zum Freitag in einem Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums. Die Gegenangriffe ukrainischer Kräfte zwängen Russland dazu, viele Soldaten dafür einzusetzen, ihre eigenen Versorgungswege zu verteidigen. Dies schwäche die russische Kampfstärke deutlich, hiess es.

10:12 Russischer Staatssender RT darf nicht mehr senden Die britische Medienaufsicht Ofcom entzieht dem russischen Fernsehsender RT mit sofortiger Wirkung die Sendelizenz. Ofcom-Chefin Dame Melanie Dawes erklärte: «Die Meinungsfreiheit ist etwas, das wir in diesem Land streng schützen, und die Messlatte für Massnahmen gegenüber Rundfunkanstalten liegt zu Recht sehr hoch.» Nach einem unabhängigen Regulierungsverfahren sei die Behörde aber zum Schluss gekommen, dass RT nicht geeignet sei, eine Lizenz im Vereinigten Königreich zu besitzen. RT ist derzeit in Grossbritannien aufgrund von EU-Sanktionen nicht auf Sendung. RT erklärt zum Beschluss, die Behörde habe sich als Werkzeug der britischen Regierung erwiesen. Derweil haben deutsche Richter in einem Eilverfahren vorläufig die Verbreitung des deutschsprachigen Programms von RT untersagt. Die Richter wiesen einen Eilantrag der RT DE Productions GmbH zurück, zur eigentlichen Klage ist noch nicht entschieden worden. Anfang Februar hatten deutsche Medienregulierer ein Sendeverbot für das seit Mitte Dezember ausgestrahlte deutschsprachige Live-TV-Programm des Staatsmediums wegen einer fehlenden Rundfunklizenz erteilt.

9:43 Region Luhansk unter Beschuss – sichere Evakuierung laut Behörden nicht möglich In der ostukrainischen Region Luhansk verhindert den Behörden zufolge häufiger und weit verbreiteter Beschuss durch russische Streitkräfte eine sichere Evakierung von Städten und Dörfern an der Front. Seit Beginn des Krieges am 24. Februar seien 59 Zivilisten in der Region getötet und mehrere Wohngebiete vollständig zerstört worden, sagt der Gouverneur von Luhansk, Serhij Gaidai. «Es gibt keine einzige Gemeinde, die nicht unter Beschuss geraten ist», erklärte er im staatlichen Fernsehen und nannte die Städte Sewerodonezk, Rubischne und Popasna als besondere Brennpunkte. Die Behörden hofften, dass für Samstag eine zeitweilige Waffenruhe vereinbart werden könne, damit Lastwagen Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter zu den notleidenden Menschen bringen könnten. Die russische Armee hat derweil von weiteren Geländegewinnen im ostukrainischen Verwaltungsgebiet Luhansk berichtet. 90 Prozent seien unter Kontrolle gebracht worden, sagte Generalmajor Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums, am Freitag in Moskau. Die Kräfte der Volksrepublik Luhansk seien «mit Feuerunterstützung der russischen Streitkräfte» vorgerückt. Legende: Spitalgebäude in Sewerodonezk, Bild veröffentlicht am 18. März 2022. Regionale Zivil-Militärische Verwaltung/Handout via Reuters

9:28 Heute Freitag sollen erneut neun Fluchtkorridore aufgehen Ukrainischen Angaben zufolge sind landesweit erneut neun Fluchtkorridore geplant, über die Zivilisten aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht werden sollen. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol sollen Menschen ins nordwestlich gelegene Saporischschja fliehen können, sagte Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk am Vormittag in einer Videobotschaft. Weitere Korridore soll es beispielsweise in der nordöstlichen Region Sumy geben, die aus verschiedenen Städten ins zentralukrainische Poltawa führen. Nach Mariupol, wo die Lage besonders dramatisch ist, sei zudem noch immer ein Tanklaster mit Kraftstoff für Privatautos auf dem Weg, sagte Wereschtschuk. In den vergangenen Tagen war Tausenden Zivilisten die Flucht aus Mariupol in eigenen Fahrzeugen geglückt. Viele stecken aber weiter fest in der Stadt am Asowschen Meer, in der es seit Tagen keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung mehr gibt. Hilfskonvois kommen nach Angaben aus Kiew nicht bis zu den Menschen dort durch. Legende: Angehörige der prorussischen Truppen stehen an einem Kontrollpunkt Wache, während Evakuierte in Autos die belagerte südliche Hafenstadt Mariupol verlassen, am 17. März 2022. Reuters

9:20 Putin will an Zentralbankchefin Nabiullina festhalten Inmitten der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise wegen des Krieges gegen die Ukraine will sich der russische Präsident Wladimir Putin die Dienste der Zentralbankchefin Elvira Nabiullina für längere Zeit sichern. Er werde sie für eine weitere Amtszeit nominieren, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Dokument auf der Internetseite des Parlaments hervorgeht. Die Abgeordneten der Duma wollen den Vorschlag demnach am 21. März prüfen. Die 58-jährige Nabiullina, eine Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige Beraterin Putins, wurde 2013 überraschend zur Chefin der Zentralbank. Sie ist die erste Frau auf dem Spitzenposten dieser in Russland sehr angesehenen Institution. Ihre aktuelle Amtszeit endet im Juni. Nabiullina hat als Reaktion auf die westlichen Sanktionen infolge der russischen Invasion in der Ukraine den Leitzins zuletzt von 9.5 auf 20 Prozent mehr als verdoppelt. Damit sollte der drastischer Verfall der Landeswährung Rubel gebremst werden. Legende: Elvira Nabiullina ist eine ehemalige Beraterin Putins. Archiv/Reuters

9:07 Russische Behörden verlängern Flughafensperren erneut Wegen des Kriegs in der Ukraine haben Russlands Behörden die Flugverbote im Süden des eigenen Landes zum vierten Mal verlängert – diesmal bis zum 26. März. Insgesamt elf Flughäfen blieben weiterhin gesperrt, darunter jener im Schwarzmeer-Kurort Anapa, in Rostow am Don und in der Grossstadt Krasnodar, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Auch die Flughäfen von Gelendschik, Woronesch sowie in Simferopol auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind demnach weiter von Luftraumbeschränkungen betroffen. Die Verbote gelten den Angaben zufolge bis 26. März, 1.45 Uhr MEZ. In der bei Touristen beliebten Stadt Sotschi am Schwarzen Meer läuft der Flugbetrieb nach offiziellen Angaben weiter.

8:44 Offenbar Gefechte im Zentrum von Mariupol Die russische Armee und ihre separatistischen Verbündeten kämpfen gemäss Angaben des russischen Verteidigungsministeriums nun offenbar im Stadtzentrum von Mariupol. Die Einheiten der selbsternannten Volksrepublik Donezk würden mit Unterstützung der russischen Streitkräfte die Schlinge um die Hafenstadt enger ziehen, sagte der Sprecher des Ministeriums, Igor Konaschenkow, gemäss der Nachrichtenagentur AFP. Legende: Frau vor einem zerstörten Wohnblock in der Hafenstadt Mariupol am Donnerstag, 17. März 2022. Reuters

8:35 Selenski kritisiert Nestlé Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat den Nahrungsmittelkonzern Nestlé für dessen Russland-Geschäft kritisiert. «Grosse Unternehmen finanzieren noch immer die russische Kriegsmaschine, obwohl sie sich längst hätten zurückziehen sollen», sagte er in einer Videobotschaft und nannte die Schweizer Firma beim Namen. Dies berichteten CH-Media-Zeitungen. Nestlé beschäftigt in Russland über 7000 Mitarbeitende und kündigte unter anderem an, Investitionen in Russland zu sistieren, aber essenzielle Nahrungsmittel weiter ins Land zu importieren. Audio Schweizer Firmen tun sich schwer mit dem Rückzug aus Russland 03:24 min, aus Rendez-vous vom 10.03.2022. abspielen. Laufzeit 03:24 Minuten.

7:56 Russland verhängt nach eigenen Angaben Flugverbotszone über Donbass Russland hat einem heimischen Medienbericht zufolge eine Flugverbotszone über die ostukrainische Donbass-Region verhängt. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen Vertreter der dortigen Separatistenregion Donezk.

7:21 Russische Staatspleite offenbar zunächst abgewendet Russland hat offenbar eine Staatspleite infolge der westlichen Sanktionen zunächst abwenden können. Einige Besitzer von Anteilen russischer Dollar-Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar hätten die fälligen Zinszahlungen erhalten, sagten zwei Marktteilnehmer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Zahlungen werden als erster Test gewertet, ob die Regierung in Moskau ihren internationalen Schuldenverpflichtungen nachkommen kann, nachdem der Westen auch den russischen Finanzmarkt mit Sanktionen treffen will. Das Finanzministerium in Moskau gab am Donnerstag bekannt, die Zahlungen angewiesen zu haben. «Der Coupon wurde entgegen meinen Erwartungen gezahlt, und in Dollar», sagte ein Marktteilnehmer. Andere Anspruchsberechtigte erklärten, sie hätten bislang noch kein Geld erhalten, seien aber optimistisch, dass das noch geschehen werde. Audio Russland bezahlt wider Erwarten 02:40 min, aus SRF 4 News aktuell vom 18.03.2022. abspielen. Laufzeit 02:40 Minuten.

7:06 Heftige Explosionen nahe Lwiw Am Flughafen der westukrainischen Grossstadt Lwiw (Lemberg) haben sich am Freitagmorgen heftige Explosionen ereignet. Dort seien mehrere russische Raketen eingeschlagen, teilte Bürgermeister Andrij Sadowij auf Telegram mit. Der Flughafen selbst sei nicht getroffen, aber ein Flugzeugreparaturwerk zerstört worden. Opfer gebe es nach ersten Angaben nicht. Sadowij rief die Einwohner auf, auf möglichen Luftalarm zu achten und keine Fotos von der Einschlagstelle zu verbreiten. Lwiw liegt rund 80 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. In dem seit mehr als drei Wochen dauernden russischen Krieg gegen die Ukraine ist es in dort bislang vergleichsweise ruhig geblieben, die Stadt ist aber voller Flüchtlinge. Bei einer Attacke auf den Truppenübungsplatz Jaworiw unweit von Lwiw am vergangenen Sonntag starben nach Kiewer Angaben mindestens 35 Menschen, 134 wurden verletzt. Legende: Rauch steigt über Gebäuden in der Nähe des Flughafens von Lwiw auf (18. März 2022). Reuters

6:35 Joe Biden telefoniert heute mit Xi Jinping: USA wollen Chinas Position beurteilen Die USA drohen China mit Konsequenzen im Falle militärischer Hilfen für Russland im Krieg in der Ukraine. Regierungssprecherin Jen Psaki kündigte an, US-Präsident Joe Biden werde bei seinem heutigen Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping beurteilen, wo dieser stehe. Präsident Biden werde deutlich machen, dass China die Verantwortung für alle Massnahmen tragen werde, die die russischen Aggression unterstützen, so Aussenminister Antony Blinken. Die USA würden nicht zögern, China gegebenenfalls Kosten aufzuerlegen. China stehe in der Verantwortung, seinen Einfluss auf Putin geltend zu machen und die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern, sagte Blinken. Es scheine aber, dass China das Gegenteil tue. Bislang hat die US-Regierung keinen Beweis dafür vorgelegt, dass China Russland helfen will. Chinas Aussenministerium wertete die Vorhalte aus den USA als Desinformation. Audio Archiv: China sieht sich nicht als Partei im Krieg 10:05 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.03.2022. abspielen. Laufzeit 10:05 Minuten.

4:46 Blinken sieht Anzeichen für russische Kriegsverbrechen in Ukraine US-Aussenminister Antony Blinken hat Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen, dies aber als seine persönliche Meinung bezeichnet. «Gestern hat Präsident Biden gesagt, dass seiner Meinung nach in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen worden sind», sagte Blinken in Washington. «Ich persönlich stimme dem zu. Das absichtliche Angreifen von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen.» Er fügte hinzu: «Unsere Experten sind dabei, mögliche Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen werden, zu dokumentieren und zu bewerten.»

3:37 Selenski: Ukrainische Armee hält weiter Schlüsselgebiete Nach Angaben der ukrainischen Staatsführung halten die Streitkräfte weiter die wichtigsten Gebiete, in die Russlands Armee vorzudringen versucht. Die Truppen antworteten auch auf jeden Angriff russischer Einheiten, sagte Präsident Wolodimir Selenski in der Nacht zu Freitag in einer Videobotschaft. Selenski richtete sich auch an die Menschen in Städten wie Mariupol im Süden, Charkiw im Osten und Tschernihiw im Norden, die von russischen Truppen belagert werden und teils schweren Schaden durch die Kämpfe genommen haben. Die Bewohnerinnen und Bewohner würden nicht im Stich gelassen, versicherte der Präsident. Von der Armee bis zur Kirche tue jeder alles für die Menschen. Selenski versprach ihnen: «Ihr werdet frei sein.» Zudem sagte Selenski, dass Russland vermehrt junge Kämpfer aus verschiedenen Ländern anwerben würde. Das Land habe 1000 Freiwillige aus der Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und der iranischen Hisbollah Miliz rekrutiert.

3:33 Wohl mehr Personen in Theater in Mariupol In dem bombardierten Theater in der ukrainischen Stadt Mariupol könnten sich noch mehr Menschen befunden haben als bisher angenommen. Der ukrainische Abgeordnete Serhij Taruta schrieb auf Facebook, dort seien zuletzt offenbar noch mindestens 1300 Menschen gewesen. Das habe er von Personen erfahren, die im Theater gewesen und aus Mariupol hinausgekommen seien. Davor war der Stadtrat von rund 1000 Personen ausgegangen, die dort Schutz gesucht hatten.

3:27 Japan und Australien verhängen weitere Sanktionen gegen Russland Japan will weitere Sanktionen gegen 15 russische Einzelpersonen und neun Organisationen verhängen. Darunter soll auch der staatliche Waffenexporteur Rosoboronexport fallen. Australien verhängt weitere Sanktionen gegen das russische Finanzministerium und elf weitere Banken und Regierungsorganisationen. «Mit der kürzlich erfolgten Einbeziehung der russischen Zentralbank hat Australien nun alle russischen Regierungsstellen ins Visier genommen, die für die Emission und Verwaltung der russischen Staatsschulden verantwortlich sind», erklärt Aussenministerin Marise Payne.

1:44 Angriffe auf Tschernihiw im Norden der Ukraine dauern an Gemäss ukrainischen Angaben setzen im Norden des Landes russische Truppen eine Teilblockade und Angriffe auf die Stadt Tschernihiw fort. Das teilte der Generalstab des ukrainischen Militärs in seinem täglich auf Facebook veröffentlichten Bericht zur militärischen Lage in der Nacht zu Freitag mit. Der Beschuss erfolgt demnach durch Artillerie. Die nahe der Grenzen zu Russland und Belarus gelegene Stadt Tschernihiw mit rund 300'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist seit Kriegsbeginn Ziel russischer Angriffe. Die humanitäre Lage dort gilt als katastrophal, viele Gebäude sind zerstört. Erst am Donnerstag meldeten lokale Behörden mehr als 50 Tote binnen 24 Stunden in der Stadt.

1:20 WHO: 43 Angriffe auf medizinische Einrichtungen Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 43 Angriffe auf medizinische Einrichtungen in der Ukraine nachweisen können. Dabei seien mindestens zwölf Menschen getötet und mehrere Dutzend weitere verletzt worden. Unter den Opfern sei auch Gesundheitspersonal. Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen stellten in jedem Konflikt eine Verletzung des Völkerrechts dar, so WHO-Chef Tedros Ghebreyesus.