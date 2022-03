Der Ticker startet um 6:36 Uhr

16:41 Biden kommt in Polen an – Flugzeug von Präsident Duda muss umkehren US-Präsident Joe Biden ist in Polen angekommen - wegen einer Notlandung des Flugzeugs von Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda sind die Pläne des US-Präsidenten aber durcheinandergewirbelt worden. Die Air Force One mit Biden an Bord landete am Freitag kurz nach 14 Uhr auf dem Flughafen im polnischen Rzeszow. Dort wollte sich Biden eigentlich gemeinsam mit Duda über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine informieren. Stattdessen hat der US-Präsident nun zunächst in Polen stationierte US-Truppen getroffen. Die Maschine mit Duda an Bord musste wegen eines Schadens nach Warschau zurückkehren. Dort stieg Duda in ein Ersatzflugzeug um. Biden hätte am Flughafen Rzeszow, nur rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, eigentlich von Duda begrüsst werden sollen. Biden traf am Freitagnachmittag US-Militärs der 82. Luftlandedivision direkt neben dem Flughafen. Die USA hatten vor Kriegsausbruch 4700 Soldaten der 82. Luftlandedivision aus North Carolina nach Polen verlegt. Sie verstärken die bislang 4500 Soldaten, die die USA schon seit Längerem in Polen stationiert haben. Legende: Erster Programmpunkt: Nach seiner Ankunft in Polen genehmigte sich Biden mit US-Soldaten der 82. Luftlandedivision eine Pizza. Reuters

16:23 Coop-Tochter Transgourmet zieht sich aus Russland zurück Die Coop-Tochter Transgourmet kehrt Russland den Rücken. Die Geschäftsaktivitäten von Selgros und Global Foods würden im Rahmen eines Verkaufs an das lokale Management weitergeführt, teilte die im Abhol- und Belieferungsgrosshandel tätige Transgourmet mit. «Damit kann den betroffenen Mitarbeitenden eine Perspektive gegeben werden», schrieb die Coop-Tochter weiter. «Diese Bestrebungen stehen unter Vorbehalt der russischen Kartellbehörden. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit kommuniziert.» Der Umsatz von Transgourmet in Russland belief sich auf rund 110 Millionen Franken, wie eine Coop-Sprecherin auf Anfrage sagte: «Dieser macht somit nur einen kleinen Anteil am gesamten Umsatz der Transgourmet-Gruppe von 9.1 Milliarden aus.»

15:54 Russischer Botschafter zeigt Zeitung in Rom an Der russische Botschafter in Rom hat Anzeige gegen die Tageszeitung «La Stampa» erstattet. Das in Turin erscheinende Blatt hatte in dieser Woche in einem Artikel ein Szenario durchgespielt, bei dem Kreml-Chef Wladimir Putin von einem seiner Vertrauten ermordet wird, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dabei nannte der Journalist Für und Wider, entwarf Prognosen über die Zeit danach und stellte den Tyrannenmord in einen Kontext der Geschichte. Botschafter Sergej Rasow erstattete am Freitagmorgen bei der Staatsanwaltschaft in Rom Anzeige wegen Anstiftung und Befürwortung einer Straftat. «In dem Text wird eine Ermordung von Putin erwogen», sagte der Diplomat laut eines Übersetzers vor Reportern. «Dies ist unethisch, unmoralisch und gegen die Regeln des Journalismus.» Er vertraue nun auf eine Untersuchung der italienischen Justiz. Legende: Sergej Rasow will Anzeige gegen die italienische Zeitung erstatten. Reuters

15:17 Bundesrat verabschiedet weitere Sanktionen gegenüber Russland Der Bundesrat hat am 25. März 2022 angesichts der anhaltenden Militärinvasion in der Ukraine weitere Sanktionen gegenüber Russland verabschiedet., Link öffnet in einem neuen Fenster Damit ist der Entscheid des Bundesrates vom 18. März 2022, auch das neueste Sanktionspaket der EU zu übernehmen, umgesetzt. Mit dem Entscheid schliesst sich die Schweiz den Massnahmen an, welche die EU am 9. und 15. März 2022 beschlossenen hat. Die Ausfuhr von Gütern für den Energiesektor und damit verbundene Dienstleistungen werden neu untersagt. Ebenfalls verboten sind Beteiligungen und Bereitstellung von Darlehen oder sonstiger Finanzmittel an Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind. Neu wird ein Einfuhrverbot von Eisen- und Stahlerzeugnissen aus oder mit Ursprung in Russland sowie ein Verbot der Ausfuhr von Luxusgütern und Gütern zur maritimen Navigation nach Russland eingeführt. Im Finanzbereich werden Transaktionen mit gewissen staatseigenen Unternehmen und die Bereitstellung von Ratingdienstleistungen verboten. Zudem hat der Bundesrat entschieden, die Massnahme der EU vom 1. März 2022 betreffend die Verbreitung von Inhalten bestimmter russischer Sender, namentlich «Sputnik» und «Russia Today», nicht umzusetzen. Die beiden Sender werden in der Schweiz also nicht verboten.

15:07 Unterschiedliche Angaben über Anzahl toter Soldaten Im Krieg in der Ukraine sind nach Angaben des russischen Generalstabs 1351 russische Soldaten getötet worden. Bei der «Spezial-Operation» seien zudem 3825 Soldaten verletzt worden, teilte das Militär am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau mit. Es sind die ersten offiziellen Zahlen seit Anfang März, als die Zahl mit 498 getöteten Soldaten angegeben wurde. Experten gehen allerdings von mehreren Tausend toten russischen Soldaten aus, die Ukraine spricht von 16'000 getöteten russischen Soldaten. All diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Auf ukrainischer Seite seien 14'000 Soldaten getötet und 16'000 weitere verletzt worden, hiess es aus Moskau. Auch diese Zahlen waren nicht unabhängig überprüfbar. Die Ukraine selbst hatte zuletzt am 12. März von rund 1300 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen gesprochen.

14:46 «Die Gas-Lieferungen der USA werden nicht genügen» Die USA wollen in die Bresche springen und die EU mit Gas beliefern. Das kündigte US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Brüssel an. Einschätzungen dazu von SRF-Brüssel-Korrespondent Michael Rauchenstein: «Diese neuen Lieferungen aus den USA sind wichtig für die EU, um möglichst schnell von russischen Importen unabhängig zu werden. Die Lieferungen aber werden nicht genügen, um dieses Ziel zu erreichen. Die EU-Kommission ist deshalb bereits länger dran, neue Partner zu finden. Dieses Thema interessiert auch die Schweiz. Bundesrätin Sommaruga war am Dienstag in den Niederlanden, um über dieses Thema zu sprechen. Auch die Schweiz möchte von russischen Gas-Importen unabhängig werden. Aber auch wenn man nicht mehr mit dem System Russland verbunden ist, ist man in Europa trotzdem auf ausländische Partner angewiesen, solange man Gas als Energieträger braucht.» 01:54 Video Einschätzung von SRF-Korrespondent Michael Rauchenstein Aus Tagesschau vom 25.03.2022. abspielen

14:20 Bundesrat berät offenbar heute über Sperrung russischer Staatsmedien Der Bundesrat hält heute eine ausserordentliche Sitzung ab. Das gab die Bundeskanzlei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Das Thema des Treffens wurde nicht offiziell bestätigt, jedoch dürfte es um den Umgang mit russischen Staatsmedien gehen. Gemäss einem Bericht der CH-Media-Zeitungen soll die Landesregierung wegen des Ukraine-Kriegs eine Sondersitzung geplant haben. Dabei soll die Sperrung der russischen Staatssender «RT» (früher «Russia Today») und «Sputnik» diskutiert werden. Die EU hatte bereits Anfang März die Verbreitung der russischen Staatsmedien auf allen Ebenen – einschliesslich Kabel, Satellit, Webseiten oder Apps – untersagt. Wirtschaftsminister Guy Parmelin bezeichnete ein Verbreitungsverbot der russischen Staatssender in der Schweiz heute im Interview mit den Tamedia-Zeitungen als eine «sehr heikle politische Frage». Ein Verbot könnte man laut Parmelin als Zensur auslegen.

14:02 Bund will 3000 Franken pro Ukraine-Flüchtling für Sprachkurs zahlen Der Bund will sich mit 3000 Franken pro Person mit Schutzstatus S an den Kosten für Sprachkurse beteiligen. Den entsprechenden Vorschlag hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) gemäss einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster bei den Kantonen in die Vernehmlassung geschickt. Justizministerin Karin Keller-Sutter hatte jüngst verschiedentlich darauf hingewiesen, dass mit dem Schutzstatus S zwar keine Integrationspauschale vorgesehen sei, dass sich der Bund aber vorstellen könnte, sich finanziell an den Sprachkursen der Kantone zu beteiligen. Das Asylgesetz sieht keine Ausrichtung einer Integrationspauschale vor, weil der Schutzstatus S grundsätzlich rückkehrorientiert ist. Wie das SEM mitteilt, ist im Fall der Schutzsuchenden aus der Ukraine jedoch ein gewisser Unterstützungsbedarf ausgewiesen, insbesondere beim Erwerb der Sprache. Nur so könnten diese Menschen normal teilnehmen am Sozial- und Arbeitsleben.

13:29 Erdogan fordert von Putin «ehrenvollen Abzug» Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Wladimir Putin aufgefordert, einen «ehrenvollen Abzug» aus der Ukraine zu machen. «Jetzt musst du der Architekt des Schrittes sein, der zum Frieden getan werden muss», sagte Erdogan laut dem türkischen Präsidialamt in Richtung des russischen Präsidenten. Erdogan wiederholte, keine Sanktionen gegen Russland verhängen zu wollen. Für die Türkei sei es unmöglich, die Beziehungen zu Russland aufzugeben. Auch die Türkei ist unter anderem wegen Gas- und anderen Energielieferungen von Moskau abhängig. Ausserdem stellt Russland die grösste Touristengruppe der Türkei. Legende: Der türkische Präsident Erdogan am Nato-Gipfeltreffen vom 24. März. Reuters

12:52 UNO-Beobachter haben Hinweise auf Massengräber in Mariupol Das UNO-Büro für Menschenrechte hat klare Anzeichen für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine dokumentiert. Die Beobachter erhielten zudem immer mehr Hinweise auf Massengräber in der eingekesselten Stadt Mariupol. In einem Grab sollen 200 Leichen liegen, sagt die Leiterin der Beobachtergruppe, Matilda Bogner, in einer Videoschaltung mit Journalisten von der Ukraine aus. Auch würden Vorwürfe geprüft, wonach Zivilisten gegen ihren Willen aus der Stadt nach Russland gebracht wurden und russische Soldaten Zivilisten, die in Autos Mariupol verliessen, getötet haben sollen. Unter anderem hätten Mitarbeiter auch den Einsatz von Streumunition festgestellt. Das Büro prüfe auch Berichte über den Einsatz von Phosphormunition. Solche Brandbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Der Einsatz von Phosphorbomben ist verboten. Auch auf ukrainischer Seite soll nach Berichten Streumunition eingesetzt worden sein, und es gebe Berichte über wahllosen Beschuss von Separatistengebieten. Diese Berichte würden ebenfalls untersucht. Insgesamt seien im Ukrainekrieg bisher mehr als 1035 Zivilisten ums Leben gekommen.

12:37 Mehr als 14'000 Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz Bis am Freitag sind in den Bundesasylzentren 14'506 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Gegenüber dem Vortag entspricht dies einer Zunahme um 905 Menschen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilt. Den Schutzstatus S erhielten 8891 Kriegsflüchtlinge, 1269 mehr als am Vortag.

12:19 Augenzeugen: 300 Tote bei Angriff auf Theater in Mariupol Bei dem russischen Angriff auf ein als Luftschutzbunker genutztes Theater in Mariupol vom 16. März sollen rund 300 Menschen getötet worden sein. Dies teilt die Stadtregierung von Mariupol auf ihrem Kanal auf Telegram unter Berufung auf Augenzeugen mit. Es bleibt unklar, ob die Rettungskräfte die Arbeiten bei der Ruine des Theaters abgeschlossen haben oder wie die genannten Zeugen auf die Zahl der Toten kamen. Gemäss der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments hatten mehr als 1300 Menschen Zuflucht in dem Gebäude gesucht. Der Angriff auf das Theater hatte internationale Empörung ausgelöst. Legende: Eine Satellitenaufnahme vom 19. März zeigt das zerstörte Theater von Mariupol. Keystone/Maxar Technologies

11:58 Kreml-Sprecher: G20-Ausschluss wäre nicht schlimm Die russische Regierung bezeichnet den von den USA angestrebten Ausschluss des Landes aus der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer als unbedeutend. «Das G20-Format ist wichtig, aber unter den derzeitigen Umständen, da sich die meisten Beteiligten in einem wirtschaftlichen Kriegszustand mit uns befinden, wird nichts Schlimmes passieren», sagt der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow. Legende: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Reuters

11:02 EU erhält mehr Flüssiggas von den USA Die USA wollen in diesem Jahr gemeinsam mit internationalen Partnern 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas (LNG) zusätzlich in die EU liefern, um russische Gasimporte zu ersetzen. Langfristig soll die Menge auf 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ansteigen, wie US-Präsident Joe Biden zusammen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel ankündigte. Damit könnte nach Kommissionsangaben etwa ein Drittel der derzeitigen Gasimporte aus Russland ersetzt werden. 01:08 Video USA wollen EU mit Gas beliefern Aus Tagesschau vom 25.03.2022. abspielen

10:44 Tschernihiw offenbar eingekesselt Russische Truppen haben die Stadt Tschernihiw im Norden der Ukraine eingekesselt und vom Umland abgeschnitten. Das teilt der Gouverneur Wiatscheslaw Tschaus im Fernsehen mit. Die Stadt sei vom Feind umzingelt und werde mit Artillerie und von Kampfflugzeugen beschossen. Legende: Tschernihiw wurde bereits am 21. März angegriffen, wie dieses Satellitenbild von Maxar Technologies zeigt. Reuters/Maxar Technologies

10:33 Deutschland reduziert Energie-Abhängigkeit von Russland Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Deutschland damit begonnen, die Energieimporte aus Russland zu reduzieren. Wie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck an einer Medienkonferenz sagte, hat Deutschland in den letzten vier Wochen die Abhängigkeit von russischer Kohle halbiert. Aktuell komme noch ein Viertel der Kohle in Deutschland aus Russland. Habeck sagte, mit Ende des Sommers und zum Herbst hin könne Deutschland bereits komplett auf russische Kohle verzichten. Auch beim Erdöl seien die Lieferverträge mit Russland reduziert worden. Am schwierigsten sei die Situation beim Erdgas. Da komme aktuell noch 40 Prozent aus Russland. Aber auch hier solle die Abhängigkeit rasch reduziert werden.

9:30 Russland: Grosses Treibstofflager bei Kiew zerstört Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mit einem Raketenangriff ein grosses Tanklager ausserhalb der ukrainischen Hauptstadt Kiew zerstört. Das Lager sei demnach am späten Donnerstagabend mit Marschflugkörpern vom Typ «Kalibr» beschossen worden. Sie seien von See aus abgefeuert worden. Das Tanklager sei genutzt worden, um die ukrainischen Streitkräfte im Zentrum des Landes zu versorgen.

9:17 Britisches Verteidigungsministerium: Ukraine erobert Städte östlich von Kiew zurück In der neusten Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Krieg heisst es, die ukrainischen Truppen hätten östlich von Kiew Städte und Verteidigungsstellungen zurückerobern können. Auch im Nordwesten der Hauptstadt seien die russischen Truppen zurückgedrängt worden. Die russischen Truppen hätten zudem weiterhin Nachschubprobleme.

8:40 US-Präsident Biden wird heute in Polen erwartet Nach einem morgendlichen Treffen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird der US-Präsident Joe Biden im Rahmen seiner Europareise nach Polen weiterfliegen. Am Nachmittag soll er mit der Airforce One in Rzeszow landen. Die Stadt liegt nur etwa 100 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Biden wird dort einerseits US-Truppen besuchen. Andererseits steht auch ein Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda auf dem Programm.