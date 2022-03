Der Ticker startet um 6:36 Uhr

12:42 EU plant staatliche Beihilfen für Unternehmen In der Europäischen Union sollen die Mitgliedstaaten Unternehmen einfacher unterstützen können, um sie vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu schützen. Das kündigte die EU-Kommission an. Entschädigt werden sollen etwa zusätzliche Kosten, die den Unternehmen wegen der hohen Gas- und Strompreisen entstehen. Auch Kredite mit günstigen Zinsen sind vorgesehen.

12:30 Trotz Ukraine-Krieg prognostiziert KOF Wirtschaftswachstum Die Schweizer Wirtschaft werde sich behaupten – trotz des Krieges in der Ukraine. Zu diesem Schluss kommt die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich in ihrer jüngsten Prognose. Die KOF sagt weiterhin ein Wirtschaftswachstum von 2.9 Prozent voraus in diesem Jahr. Allerdings gelte dies nur im günstigen Szenario: Sollte sich der Krieg ausweiten und Russland die Exporte von Energie und Rohstoffen in die EU stoppen, rechnet die KOF in diesem Jahr noch mit einem Wirtschaftswachstum von rund 1 Prozent.

12:13 Spionagevorwürfe: Polen weist russische Diplomanten aus Polen verweist 45 russische Diplomaten des Landes. Der polnische Innenminister hat die 45 Personen als «Spione, die sich als Diplomaten ausgeben» bezeichnet. «Völlig konsequent und entschlossen zerschlagen wir das Netzwerk der russischen Spezialdienste in unserem Land», hielt Mariusz Kaminski auf Twitter fest. Einigen von den nun Ausgewiesenen war zuvor Tätigkeit für die russischen Geheimdienste vorgeworfen worden. Kurz zuvor war der russische Botschafter ins polnische Aussenministerium einbestellt worden. Das russische Aussenministerium kündigte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ria an, bei einer Ausweisung von russischen Diplomaten aus Polen mit Gegenmassnahmen zu reagieren.

11:53 Scholz rechtfertigt Energielieferungen aus Russland Deutschland will seine Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle aus Russland beenden. Das bekräftigte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz im Parlament. Aber: Dies könne nicht von heute auf morgen geschehen. Sonst drohe die Gefahr einer Rezession in Deutschland, aber auch in ganz Europa. «Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. Ganze Industriezweige stünden auf der Kippe», sagte Scholz. Sanktionen dürften die europäischen Staaten nicht härter treffen als die russische Führung. Legende: Olaf Scholz (am Rednerpult) während der Generaldebatte über den Haushaltsplan: «Schon jetzt treffen die wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verhängten Sanktionen auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hart.» Keystone

11:44 Über 12'000 Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz registriert Seit Dienstag sind in den Asylzentren des Bundes 874 Geflüchtete aus der Ukraine registriert worden. Die Gesamtzahl der registrierten Flüchtlinge steigt damit auf 12'750, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilte. Insgesamt 6195 Personen erhielten den Angaben zufolge bisher den Schutzstatus S - gegenüber dem Vortag stieg ihre Zahl um 1677 Personen.

10:55 London: Russen versuchen Ukrainer im Osten des Landes einzukesseln Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sollen russische Truppen bei ihrem Vormarsch im Osten der Ukraine versuchen, die ukrainischen Streitkräfte einzukesseln. Dies geschehe, indem sich Truppen aus Charkiw im Norden und aus Mariupol im Süden fortbewegten, hiess es in einem Update des britischen Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, das am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde. Weiter heisst es darin, die Russen würden sich im Norden der Ukraine zurzeit neu organisieren, um sich auf grossangelegte Angriffe vorzubereiten. Derzeit sei das Kampfgeschehen dort «weitgehend statisch». Schon vor Beginn des Krieges begann London damit, in ungewöhnlich offener Art und Weise Geheimdienstinformationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Seit mehreren Wochen veröffentlicht die Regierung nun tägliche Einschätzungen zum Verlauf des Angriffskrieges.

10:40 Moskau: USA wollen Kampfhandlungen in Ukraine in die Länge ziehen Russland hat den USA vorgeworfen, den Krieg in der Ukraine aus eigenen Interessen in die Länge zu ziehen. «Sie spekulieren darauf, weitere Waffen in die Ukraine zu pumpen», sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge bei einer Rede vor Moskauer Studenten. «Anscheinend wollen sie uns so lange wie möglich in einem Zustand der Kampfhandlungen halten.» Aus diesem Grund liefen auch die Gespräche zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation schleppend: «Die Verhandlungen sind schwierig, weil die ukrainische Seite (...) ständig ihre Position ändert und ihre eigenen Vorschläge ablehnt», behauptete Lawrow. «Man wird den Eindruck kaum los, dass sie von ihren amerikanischen Kollegen an der Hand gehalten werden, die (...) einfach davon ausgehen, dass es für sie unrentabel ist, wenn dieser Prozess schnell abgeschlossen wird.» Anscheinend wollen sie uns so lange wie möglich in einem Zustand der Kampfhandlungen halten.

10:15 Kiews Bürgermeister Klitschko: «Das ist ein Genozid» Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat den russischen Angriff auf sein Land als Völkermord bezeichnet. «Das ist ein Genozid», sagte der 50 Jahre alte ehemalige Profiboxer in einer Live-Schalte mit dem Stadtrat der Kiewer Partnerstadt München. «Die vernichten die Zivilbevölkerung, die vernichten unser Land.» Seine Stadt werde mit Raketen beschossen, die «in einem Radius von 500 Metern jedes menschliche Leben» töteten, sagte Klitschko. Das sei kein Angriff auf das Militär, sondern auf die Bevölkerung. Wie viele Ukrainer bislang gestorben seien, könne er nicht sagen: «Wir können die Leichen nicht zählen.» Jeden Morgen, bevor er die Augen öffne, glaube er kurz, «dass es ein schlechter Traum war». «Das ist alles ein Alptraum, was passiert.» Doch: «Ich mache meine Augen auf und sehe: Es ist eine harte Realität, sehr harte Realität.» Legende: Bürgermeister Vitali Klitschko (Zweiter von rechts) läuft durch die Strassen seiner Stadt Kiew. Keystone

10:02 Russland will Mariupol für sichere Landverbindung zur Krim Mit einer Eroberung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol will Russland nach eigenen Angaben eine sichere Landverbindung auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim schaffen. Sobald das russische Militär die wichtige Fernstrasse M14 unter Kontrolle habe, sei die Krim wieder zuverlässig über einen Transportkorridor mit den ostukrainischen Separatistengebieten Donzek und Luhansk verbunden, sagte der stellvertretende Beauftragte von Präsident Wladimir Putin für den Föderationskreis Südrussland, Kirill Stepanow, der Staatsagentur Ria Nowosti. Die Ukraine hatte nach der russischen Annexion der Krim 2014 die Eisenbahnlinien auf die Halbinsel geschlossen. «Wir sind zuversichtlich, dass alle Transport- und Eisenbahnlinien zwischen der Krim und dem von Nationalisten befreiten Gebiet Cherson in naher Zukunft vollständig wiederhergestellt sein werden», sagte Stepanow. Legende: Satellitenbilder zeigen zerstörte Wohnviertel in Mariupol. Keystone

9:43 Deutscher Kanzler rechtfertigt Energielieferungen aus Russland Der deutsche Regierungschef Olaf Scholz sieht kurzfristig keine Möglichkeit, auf Energielieferungen aus Russland zu verzichten. Deutschland wolle zwar langfristig seine Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle aus Russland beenden, sagte Scholz im Parlament in der Generaldebatte über den Haushalt des Kanzleramts. «Das aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hiesse, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen», warnte er. «Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. Ganze Industriezweige stünden auf der Kippe.» Schon jetzt träfen die wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verhängten Sanktionen auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hart – und zwar nicht nur in Form von hohen Spritpreisen. Er handele jedoch nach dem Prinzip: «Sanktionen dürfen die europäischen Staaten nicht härter treffen als die russische Führung.»

8:50 Lawrow trifft Chef des Internationalen Roten Kreuzes Der russische Aussenminister Sergej Lawrow wird am Donnerstag mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, in Moskau zusammenkommen. Wie Lawrows Ministerium mitteilt, soll es bei dem Gespräch um «Kernaufgaben des IKRK im Bereich der humanitären Hilfe» gehen. Maurer ist laut dem IKRK bereits zu Gesprächen über die Lage in der Ukraine in Moskau. Kürzlich war Maurer in Kiew, um sich dort für einen besseren Schutz von Zivilisten und einen leichteren Zugang für die Lieferung von Hilfsgütern einzusetzen. Legende: Peter Maurer vom IKRK. Keystone

8:14 121 Kinder seit Kriegsbeginn getötet Seit Beginn der russischen Invasion sind nach ukrainischen Angaben 121 Kinder getötet worden. Das teilt die Generalstaatsanwaltschaft auf Telegram mit. 167 Kinder seien verletzt worden. Legende: Zerstörtes Wohnhaus in der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine. Keystone

7:06 «Müssen dafür sorgen, dass die Schweiz nicht jedes Drecksgeld annimmt» Die Parteispitze der SP fordert vom Bundesrat die Einsetzung einer Taskforce zur Durchleuchtung des Finanzplatzes Schweiz. Das Gremium müsse prüfen, wo russische Oligarchen ihr Geld versteckt hätten. In anderen Ländern seien solche Taskforce-Gruppe bereits im Einsatz, sagten die Co-Präsidenten der SP Schweiz, Mattea Meyer und Cédric Wermuth, in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Das bräuchte es auch in der Schweiz. Die Bundesanwaltschaft, die Finanzmarktaufsicht und die Expertinnen vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen müssten sich einen Überblick über die in der Schweiz lagernden Gelder, über Immobilien und Kunstwerke verschaffen. Diese Vermögen müssten dann beschlagnahmt werden. Das sei dringlich und liege in der Kompetenz des Bundesrates. Danach müssten Vorkehrungen getroffen werden, damit die Schweiz nicht mehr in eine solche Situation komme, sagte Meyer. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Schweiz nicht einfach alle Drecksgelder aus aller Welt annehmen und dann wegschauen.

6:36 Tagliavini: «Wir hätten hinhören müssen» Die Welt hat nach Ansicht der ehemaligen Schweizer Spitzendiplomatin Heidi Tagliavini vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges zu wenig hingehört, was die russische Seite gesagt habe. «Wir hätten wissen müssen, dass sich etwas anbahnt», sagte Tagliavini, die den russischen Staatschef Wladimir Putin persönlich kennt, in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Das gelte auch für die Ukrainer, die um Hilfe gerufen hätten. Niemand wisse, wo der Ukraine-Krieg hinführe – auch die Parteien nicht. Es gebe jetzt viel Spekulation zum Verlauf und zum Ende. Aber alle grossen Kriege seien einem unbekannten Lauf unterworfen. Es gebe nur eine Gewissheit in diesem Krieg: Er sei katastrophal. Legende: Heidi Tagliavini hat ihre diplomatische Karriere in der ehemaligen Sowjetunion absolviert, als dieser Staat zerfiel. Keystone

5:51 Das Wichtigste aus der Nacht Die Kiewer Führung hält ein Eingreifen von Belarus an der Seite Russlands in den Krieg gegen die Ukraine aktuell für wenig wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sich für eine Teilnahme am Krieg entscheide, liege «bei 15 bis 20 Prozent», sagte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch.

In der Nacht berichteten ukrainische Quellen von weiteren russischen Angriffen auf die Stadt Charkiw im Osten des Landes und auf Riwne im Nordwesten.

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine verläuft nach Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow «streng nach Plan». Der Verlauf entspreche den vorher festgelegten Zielen, sagte Peskow auf Englisch dem US-Sender CNN. Auf die Frage, was Präsident Putin in der Ukraine bislang erreicht habe, sagte Peskow, dass die Ziele «noch nicht» erreicht seien. Als Ziel nannte er unter anderem das Dezimieren des ukrainischen Militärs. Kiew müsse zur Einsicht kommen, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim nun ein «unverrückbarer Teil Russlands» sei. Zudem müsse die Ukraine anerkennen, dass die Separatistenregionen im Osten nun «unabhängige Staaten» seien.

3:35 Kiew rechnet aktuell nicht mit militärischem Eingreifen von Belarus Die ukrainische Führung hält ein Eingreifen des belarussischen Militärs an der Seite Russlands im Krieg in der Ukraine aktuell für wenig wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko die Entscheidung zur Teilnahme am Krieg trifft, liege «bei 15 bis 20 Prozent», sagte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch nach Angaben der Agentur Unian. Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Obwohl russische Militärs belarussisches Territorium als Sprungbrett zum Einmarsch in die Ukraine nutzen, beteiligt sich Belarus trotz wiederholten Drängens aus Moskau nicht aktiv am Krieg.

1:32 Selenski lädt Papst Franziskus in Ukraine ein Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Papst Franziskus zu einem Besuch in die Ukraine eingeladen. Das berichtete Selenski in der Nacht zum Mittwoch in seiner Videoansprache über ein Telefonat mit dem Pontifex am Dienstag. «Ich habe mit dem Papst über die Suche nach Frieden für die Ukraine gesprochen, über die Gräueltaten der Besatzer und über humanitäre Korridore für belagerte Städte», sagte Selenski. Bei dieser Gelegenheit habe er den Papst eingeladen, die Ukraine zu besuchen. «Ich glaube, dass wir diesen wichtigen Besuch organisieren können, der jeden von uns gleichermassen unterstützen würde.» Legende: Über eine eventuelle Antwort des Vatikans auf die Einladung gab es bisher keine Angaben. Keystone

0:03 Kremlsprecher: Einsatz von Atombomben nur bei «existenzieller Bedrohung» Kremlsprecher Dmitri Peskow hat dem US-Nachrichtensender CNN ein Interview auf Englisch gegeben. Auf die Frage, was Präsident Wladimir Putin in der Ukraine bislang erreicht habe, sagte Peskow, dass die Ziele «noch nicht» erreicht seien. Als Ziele nannte er unter anderem das Dezimieren des ukrainischen Militärs sowie die Einsicht Kiews, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim nun ein «unverrückbarer Teil Russlands» sei. Zudem müsse die Ukraine anerkennen, dass die Separatistenregionen im Osten nun «unabhängige Staaten» seien. In dem Interview wurde Peskow zudem gefragt, ob Putin den Einsatz von Atombomben ausschliessen könne. Er sagte daraufhin, dass Atombomben gemäss der bekannten russischen Sicherheitsdoktrin nur eingesetzt würden, wenn eine «existenzielle Bedrohung» des Landes bestehe. Aus dem Pentagon hiess es, dass die US-Streitkräfte trotz «gefährlicher» Rhetorik aus Moskau bislang nichts beobachtet hätten, was eine erhöhte Alarmbereitschaft der Atomwaffen nötig machen würde. Die CNN-Journalistin wies zudem auf Russlands Behauptungen im Vorfeld der Invasion hin, keine militärische Aggression gegen die Ukraine zu planen. Auf die Frage, ob Russland dadurch nicht jede Glaubwürdigkeit auf internationalem Parkett verspielt habe, antwortete Peskow ausweichend. Der Kremlsprecher beliess es dabei, der Ukraine die Schuld für den russischen Einmarsch zuzuschieben. Dmitri Peskow im Interview mit CNN

23:38 Selenski: «Schwierige und konfrontative» Gespräche mit Russland Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Gespräche mit Russland zur Beendigung des Kriegs als schwierig bezeichnet. Manchmal seien die Beratungen auch konfrontativ, sagte Selenski in einer Videoansprache. Aber «Schritt für Schritt kommen wir voran». In der umzingelten Hafenstadt Mariupol lebten 100'000 Personen unter unmenschlichen Bedingungen ohne Lebensmittel, Wasser und Medikamente, erklärte der ukrainische Präsident weiter.