12:52 Credit Suisse friert über 10 Milliarden an Kundenvermögen ein Die Credit Suisse hat im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine Milliardenvermögen von Kunden eingefroren. Gemäss dem ausführlichen Quartalsbericht beliefen sich die blockierten Vermögenswerte auf 10.4 Milliarden Franken. Die Grossbank hatte zwar bereits letzte Woche bei der Veröffentlichung der Eckwerte zum ersten Quartal 10.4 Milliarden Franken erwähnt, nun aber klargemacht, dass diese Gelder nicht abgezogen, sondern im Zuge der Sanktionen eingefroren wurden. Der Anteil russischer Kunden an den verwalteten Vermögen im Vermögensverwaltungsgeschäft belaufe sich nun auf weniger als vier Prozent des Gesamtbestandes. Im Zeitraum Januar bis März verbuchte die CS einen Verlust von 273 Millionen Franken. Wegen der Invasion verbuchte sie dabei Rückstellungen für Kreditverluste im Umfang von 58 Millionen Franken. Die wertberichtigten Bruttokredite in der Vermögensverwaltung kletterten seit Ende 2021 um 230 Millionen Franken. Haupttreiber seien dabei die Bereiche Luftfahrt- und Yachtfinanzierung, Lombardkredite, Exportfinanzierung und europäische Hypotheken gewesen. «Der Anstieg der gefährdeten Kredite beinhaltete negative Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen», hiess es von der Bank.

12:04 Russisches Präsidialamt: Humanitäre Korridore aus dem Asowstal-Gelände stehen Das russische Präsidialamt erklärt, dass die für heute geplanten humanitären Korridore zur Evakuierung der Zivilisten aus dem Asowstal-Gelände stünden. Auf die Frage, ob sich russische Soldaten auf dem Gelände befänden, wird auf die Anweisung von Präsident Wladimir Putin verwiesen, das Werk nicht zu stürmen.

11:12 Moskau empfängt nach Streit mit Tel Aviv Hamas-Delegation Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine und kurz nach einem umstrittenen Nazi-Vergleich von Russlands Aussenminister Sergej Lawrow haben in Moskau Gespräche mit der palästinensischen Hamas-Bewegung begonnen. «Das ist ein lang geplantes Treffen. Wir haben gewöhnliche Konsultationen, die auf ständiger Basis laufen», sagte Vizeaussenminister Michail Bogdanow. Es solle um «die Situation in den okkupierten Palästinensergebieten, in Ostjerusalem und die Lage rund um die Al-Aksa-Moschee» gehen. Pikant ist der Besuch der Delegation der Hamas, die in Israel als terroristische Organisation gilt, vor allem wegen des Zeitpunkts: In einem Interview vor einigen Tagen hatte Lawrow den Angriff auf die Ukraine mit einer notwendigen «Entnazifizierung» des Nachbarlandes begründet. Das rief scharfen Protest in Israel hervor. Trotzdem legte Moskau in dem Streit noch einmal nach. Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte, Israel helfe nun Neonazis in der Ukraine. 02:07 Video Aus dem Archiv: Putins Ukraine-Propaganda Aus Tagesschau vom 18.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

9:46 Flugverbot für südrussische Airports abermals verlängert Wegen des Kriegs in der Ukraine sind die Flugverbote im Süden des Landes zum zwölften Mal verlängert worden. Insgesamt elf Flughäfen bleiben bis zum 13. Mai gesperrt, wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawijazija mitteilte. Betroffen sind unter anderem die Millionenstädte Rostow-am-Don, Woronesch und Krasnodar sowie die Schwarzmeer-Kurorte Anapa und Gelendschik. Verbote gelten auch für die westrussischen Städte Belgorod und Brjansk. Auch die seit 2014 von Russland annektierte Krim ist von den Einschränkungen betroffen. Der Flughafen in Simferopol darf nicht angeflogen werden. Derweil meldet der Gouverneur der Region Belgorod den Beschuss zweier russischer Dörfer nahe der ukrainischen Grenze. «Die ukrainische Seite beschiesst Schurawljowka und Nekhoteevka», sagte er. Es habe aber keine Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig prüfen.

9:27 Tote und Verletzte nach Raketenbeschuss von Städten im Donbass Nach dem massiven Beschuss mehrerer ukrainischer Städte im Donbass melden die örtlichen Behörden viele Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. «Nach einem Raketeneinschlag in Kramatorsk gibt es 25 Verletzte, beschädigt wurden 9 Wohnhäuser, die Schule und Objekte der zivilen Infrastruktur», teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk mit. Nach Kyrylenkos Angaben wurden auch Tschasiw Jar, Marjinka und Awdijiwka beschossen. Dabei habe es in Tschasiw Jar mindestens einen Toten gegeben. Der Gouverneur der Region Luhansk sprach von mindestens fünf Toten durch den Beschuss der Städte Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Hirske und Popasna. Russland erklärte, dass seine Artillerie über Nacht Flugzeugeinrichtungen auf dem Flugplatz Kanatowo in der zentralukrainischen Region Kirowohrad und ein grosses Munitionsdepot in der südlichen Stadt Stadt Mykolaiv angegriffen habe. Dabei seien nicht überprüfbaren Angaben zufolge 600 ukrainische Kämpfer getötet worden.

9:07 Laut «New York Times» helfen USA beim gezielten Abschuss russischer Generäle Die ukrainische Armee stützt sich bei ihren erfolgreichen Angriffen auf russische Generäle einem Bericht der «New York Times», Link öffnet in einem neuen Fenster zufolge teilweise auf Informationen aus den USA. Die Zeitung berief sich dabei auf Angaben nicht genannter ranghoher US-Militärs. Die ukrainische Armee nimmt für sich in Anspruch, seit Beginn des russischen Angriffskriege im Februar zwölf russische Generäle durch gezielten Beschuss getötet zu haben. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen. Demnach versorgten die USA die Ukrainer mit Angaben über Bewegungen russischer Stäbe, die ukrainische Armee ergänze dies mit Ergebnissen ihrer eigenen Aufklärung. Pentagon-Sprecher John Kirby bestätigte allgemein, dass die USA der Ukraine Informationen lieferten, «die sie braucht, um sich verteidigen zu können». Zu Details äussere man sich aber nicht. Auch Moskau hat sich zum angeblichen Verlust der Generäle nicht geäussert. Der Tod solch ranghoher Offiziere gilt als ungewöhnlich.

8:45 Kanton Bern spricht Zusatzkredit von 16.2 Mio. für Geflüchtete Die gesprochenen Kredite der Berner Regierung von 16.2 Millionen Franken sollen für die Unterbringung und Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge Verwendung finden. Damit sollen Kosten gedeckt werden, die der Bund nicht bezahlt. Dringlich sei vor allem die Bereitstellung von kollektiven Unterkünften, teilte der Kanton Bern mit. Der Kanton Bern plant zusammen mit der Stadt Bern die Errichtung eines temporären Containerdorfs auf dem Viererfeld. Es soll bis zu 1000 Personen Platz bieten. 01:50 Video Aus dem Archiv: Grosse Solidarität im Kanton Bern Aus Tagesschau vom 28.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

7:52 Russische Truppen intensivieren Angriffe auf Stahlwerk Asowstal Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben die russischen Truppen erneut versucht, das Stahlwerk Asowstal in der Hafenstadt Mariupol zu erstürmen. Der Gegner habe mit Unterstützung der Luftwaffe operiert, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht vom Donnerstagmorgen mit. In dem Stahlwerk haben neben den ukrainischen Kämpfern Schätzungen zufolge auch noch bis zu 200 Zivilisten Zuflucht gesucht. Gespannt bleibt die Lage auch an anderen Frontabschnitten. Demnach stehen die ukrainischen Truppen vor Donezk unter schwerem Beschuss von Artillerie und Luftwaffe. Das russische Militär versucht, weiter Angriffe auf die Städte Liman, Popasna und Sjewjerodonezk zu initiieren. Eigenen Angaben nach konnten die Ukrainer die Angriffe abwehren. Einen Erfolg meldete der Generalstab von der Südfront: Demnach sei es gelungen, dem Gegner die Kontrolle über mehrere Ortschaften an der Grenze zwischen den Gebieten Cherson und Mykolajiw zu entreissen. Von unabhängiger Seite liessen sich die Angaben nicht überprüfen. 04:46 Video Aus dem Archiv: Sturm auf Mariupol Aus Tagesschau vom 04.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 46 Sekunden.

7:01 Schweden und Finnland forcieren ihre Nato-Beitrittsdebatten Die in Schweden regierenden Sozialdemokraten könnten sich bereits am Sonntag nächster Woche auf einen Standpunkt in der Debatte über einen Nato-Beitritt verständigen. Die Führung der Partei von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson ist für den 15. Mai zu einer Sondersitzung einberufen worden. Wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine wird in Schweden ebenso wie im benachbarten Finnland intensiv über einen möglichen Beitritt zu dem Militärbündnis diskutiert. Der Druck auf Anderssons Sozialdemokraten ist unter anderem deshalb gross, weil sich mehrere Parlamentsparteien für eine Mitgliedschaft positioniert haben und die finnische Führung auf dem Weg zu einem Beschluss bereits weiter zu sein scheint als die schwedische. Derweil signalisieren Nordeuropas Natomitglieder Rückendeckung für Schwedens und Finnlands Nato-Beitrittsabsichten. Das bekräftigten die Regierungsspitzen von Dänemark, Norwegen und Island am Mittwoch nach einem indisch-nordischen Mini-Gipfel in Kopenhagen 01:25 Video Aus dem Archiv: Mehrheit der Finnen sind für Nato-Beitritt Aus Tagesschau vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

6:29 3:2 für Dynamo Kiew gegen den FC Basel vor über 15'000 Zuschauern Der FC Basel hat am Mittwoch im St. Jakob-Park ein Freundschaftsspiel gegen den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew bestritten. Die Einnahmen rund um den «Match for Peace» kommen via Glückskette den ukrainischen Kriegsopfern zugute. Die Zuschauer, die für die Tickets einen beliebigen Betrag zahlen konnten, hatten rund um die Partie verschiedene Möglichkeiten, Geld zu spenden. Es wurden etwa T-Shirts und spezielle, von Starköchin Tanja Grandits kreierte Hotdogs verkauft. Dynamo Kiew, das im Rahmen seiner Tour schon in Warschau, Istanbul, Cluj, Zagreb und Dortmund gastiert hatte, gewann im St. Jakob-Park 3:2. Für die Basler trafen Adam Szalai und Sebastiano Esposito.

4:54 Russische Streitkräfte simulieren Atomangriff Die russischen Streitkräfte in Kaliningrad haben nach Angaben aus Moskau inmitten der Offensive in der Ukraine Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen simuliert. Im Rahmen einer Übung hätten rund 100 Soldaten den elektronischen Start von mobilen ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen vom Typ Iskander simuliert, erklärte das Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Streitkräfte übten Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feinds sowie die Reaktion auf einen Gegenschlag. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seit Beginn der Militäroperation in der Ukraine angedeutet, dass er bereit sei, Russlands taktische Atomwaffen einzusetzen. Ende Februar versetzte Russland seine Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft. Der Kremlchef warnte zudem vor einer «blitzschnellen» Vergeltung, falls der Westen direkt in den Ukraine-Konflikt eingreifen sollte. Kaliningrad ist eine russische Enklave an der Ostsee zwischen den beiden EU- und Nato-Mitgliedern Polen und Litauen. Legende: Start einer russischen Iskander-Rakete im Februar 2022. Keystone

3:20 Russland greift ukrainische Bahninfrastruktur an Die wiederholten russischen Raketenangriffe auf Eisenbahnanlagen in der Ukraine haben den Zugverkehr empfindlich gestört. Nach einem Überblick der staatlichen Bahngesellschaft Ukrsalisnyzja vom späten Mittwochabend waren etwa 20 Fernzüge mit Verspätungen von bis zu zwölf Stunden unterwegs. «Russland versucht, unsere Logistik zu ruinieren, weil sie uns im Felde nicht besiegen können», schrieb der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, auf Telegram. Er bestätigte den Angriff auf ein Objekt der Eisenbahn mitten in der Stadt Dnipro. Nicht verifizierte Videos im Internet liessen vermuten, dass dort eine Eisenbahnbrücke über den breiten Strom Dnipro getroffen worden war. Der Zugverkehr an der Stelle sei eingestellt worden, teilten örtliche Behörden mit. Russland versucht mit den Angriffen auf die Bahn, den Nachschub an westlichen Waffen für die Ukraine zu unterbrechen. Unbestätigte Meldung aus Dnipro: Leiter der Ukrainischen Eisenbahn: Ein russischer Raketenangriff traf ein Eisenbahninfrastrukturobjekt in der Stadt Dnipro



23:19 344 Menschen aus Mariupol und Umgebung evakuiert Aus der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol und der Umgebung sind nach Kiewer Regierungsangaben am Mittwoch 344 Menschen auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet gerettet worden. Die Frauen, Kinder und älteren Leute seien sicher in der Stadt Saprorischschja angekommen, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Abend mit. «Das ist ein weiterer kleiner Sieg für uns», schrieb sie auf Telegram. Wereschtschuk dankte Mitarbeitern der UNO und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz für ihre Unterstützung. Die Flüchtlinge waren seit dem Morgen von an verschiedenen Stationen abgeholt worden. Es gab keine Angaben, wie viele von ihnen im Stahlwerk Azovstal ausgeharrt hatten. Das Areal des Stahlwerks ist der letzte Verteidigungsposten der Ukrainer in Mariupol. Legende: 344 Menschen konnten heute aus Mariupol und Umgebung evakuiert werden. Keystone

22:39 Grossbritannien: Russland greift nicht-militärische Ziele an Das britische Verteidigungsministerium hat Russland vorgeworfen, in der Ukraine nicht-militärische Ziele wie Wohngebiete und Transportzentren anzugreifen. Damit solle der Wille der Bevölkerung geschwächt werden, heisst es in einem Update des Verteidigungsministeriums auf Twitter. Zu den Zielen gehörten auch Schulen und Spitäler.

21:57 Ukraine: Raketenangriff auf Zentrum der Grossstadt Dnipro Auf das Zentrum der ostukrainischen Grossstadt Dnipro hat es ukrainischen Behörden zufolge einen russischen Raketenangriff gegeben. Dabei sei die Eisenbahninfrastruktur getroffen worden, sagte Bahnchef Olexander Kamyschin. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Explosionen – teils durch die Flugabwehr – wurden auch aus den Gebieten Kiew, Odessa, Tscherkassy, Kirowohrad und Saporischschja gemeldet. Am Abend gab es im gesamten von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiet für längere Zeit Luftalarm. In der ostukrainischen Region Donezk wurden zudem Angaben der Gebietsverwaltung zufolge mindestens zwei Zivilisten getötet. Weitere elf seien infolge von russischen Angriffen verletzt worden. Zudem gab es Meldungen über Artilleriebeschuss auf die Grossstädte Mykolajiw und Charkiw.

21:06 Russland kündigt Feuerpause für Evakuierungen aus Mariupol an Das russische Militär kündigt die Einrichtung von humanitären Korridoren aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal in Mariupol an. Diese würden von Donnerstag bis Samstag von 7 Uhr bis 17 Uhr (MESZ) gelten, um Zivilisten ein Verlassen des Geländes zu ermöglichen. «Während dieser Zeit stellen Russlands Streitkräfte und die Formationen der Volksrepublik Donezk jegliche Kampfhandlungen ein, die Einheiten werden auf eine sichere Entfernung zurückgezogen», heisst es in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Laut Ukraine sind russische Truppen auf das Gelände des Stahlwerks vorgedrungen. Man stehe weiter in Kontakt mit den Verteidigern, sagt der Abgeordnete David Arachamia dem Sender Radio Free Europe/Radio Liberty. Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich «schwierige blutige Kämpfe» im Stahlwerk gegen russische Truppen geliefert, wie der Kommandeur des Asow-Regiments sagte. «Ich bin stolz auf meine Soldaten, die übermenschliche Anstrengungen unternehmen, um den Druck des Feindes einzudämmen (...), die Situation ist extrem schwierig», sagte Kommandeur Denis Prokopenko in einer kurzen Telegram-Videobotschaft.

20:44 Scholz pocht auf EU-Beitritt von Westbalkan-Ländern Seit Russlands Angriff auf die Ukraine wachsen auch die Sorgen vor einer Destabilisierung des Westbalkans. Nacheinander waren die Regierungschefs von Kosovo und Serbien bei Kanzler Olaf Scholz zu Gast. Dieser forciert die Aufnahme der Westbalkan-Staaten in die EU. «Der Westbalkan gehört zu Europa. Alle seine Länder müssen künftig auch zur Europäischen Union gehören», sagte Scholz nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten des Kosovo, Albin Kurti. Er setze sich dafür ein, dass die Länder «dies sehr bald schaffen». Nach einem weiteren Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Aleksander Vucic äusserte er sich ähnlich. Die EU-Beitrittsverhandlungen Serbiens laufen bereits seit 2014. Der Kosovo hat noch keinen Beitrittsantrag gestellt, strebt aber ebenfalls eine Mitgliedschaft an. Legende: Albin Kurti (links) wirft Russland vor, Spannungen auf dem Balkan zu schüren. «Es gibt Faktoren, die vom Kreml gesteuert werden», sagt er nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz, ohne Details zu nennen. «Diese stellen eine Gefahr für Frieden und Sicherheit dar.» Reuters

20:15 US-Militär trainiert ukrainische Soldaten in Grafenwöhr Die USA bilden ukrainische Soldaten auch auf dem US-Militärstützpunkt im oberpfälzischen Grafenwöhr mit westlichem Kriegsgerät aus. «Wir trainieren in Grafenwöhr», sagte ein Vertreter des US-Militärs. Aktuell werden dort 50 bis 60 Soldaten am Artilleriesystem ausgebildet. Die Soldaten kämen gruppenweise, aktuell werde in Grafenwöhr die zweite Gruppe ausgebildet. Deshalb sei es schwierig, konkretere Zahlen zu nennen. «Wir bilden eine angemessene Anzahl von Personen für die Systeme aus, die wir haben», hiess es weiter. Die USA hatten vergangene Woche erklärt, mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland und anderen Ländern begonnen zu haben. Die US-Regierung stattet die Ukraine im grossen Stil mit Waffen und Munition aus. «Es gibt einige Nationen, in denen wir ausbilden, denen es unangenehm ist, wenn dies öffentlich bekannt gegeben wird. Wir werden das also weiterhin respektieren», sagte Pentagon-Sprecher John Kirby zu weiteren Trainings-Standorten. Legende: US-Soldaten stehen auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr neben Militärfahrzeugen der US-Streitkräfte. Der Standort in der Oberpfalz gehört zu den grössten Übungsplätzen Europas (11. März 2022). Keystone

19:49 Selenski: «Wir werden nicht auf einen eingefrorenen Konflikt eingehen» Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat russischen Forderungen nach Gebietsabtretungen ein weiteres Mal eine klare Absage erteilt. «Das Ziel eines jeden Ukrainers ist die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit in den internationalen Grenzen», sagte Selenski bei einer Veranstaltung des «Wall Street Journals». «Wir werden nicht auf einen eingefrorenen Konflikt eingehen», betonte er. Die russischen Truppen müssten sich zurückziehen. Ausserdem müsse Kremlchef Wladimir Putin einer Waffenruhe zustimmen. «Und das, wenn möglich, öffentlich», forderte Selenski. Das sei die Voraussetzung für ein Friedensabkommen. Zugleich gestand der 44-Jährige ein, dass die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit insbesondere mit Blick auf die seit 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim «schwierig» werde. Moskau fordert unter anderem die Anerkennung der Krim als russisch sowie die Unabhängigkeit der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk.