Der Ticker startet um 6:36 Uhr

8:55 Gespräche in der Türkei – Ukraine besteht auf territoriale Integrität Die Ukraine will bei der nächsten Runde der Friedensverhandlungen mit Russland auf ihrer territorialen Integrität und Souveränität bestehen. Das sagte Präsident Wolodimir Selenski in einer Videobotschaft. Hintergrund sind russische Ankündigungen, sich bei der Invasion nun auf die Eroberung des östlichen Donbass-Gebiets zu konzentrieren. Dort werden zwei Landesteile bereits seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Russland hatte die beiden sogenannten Volksrepubliken als unabhängig anerkannt, was die Ukraine und westliche Staaten als völkerrechtswidrig bezeichnen. Neue Gespräche zwischen den Kriegsparteien Russland und der Ukraine sollen noch in dieser Woche in der Türkei stattfinden. Vadym Denysenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, hat die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde allerdings schon einmal gedämpft. «Ich erwarte nicht, dass es einen Durchbruch in den wichtigsten Fragen geben wird.» Audio Aus dem Archiv: Mögliche Kompromisse von Seiten der Ukraine? 05:48 min, aus SRF 4 News aktuell vom 16.03.2022. abspielen. Laufzeit 05:48 Minuten.

8:09 Britischer Geheimdienst: Russische Stellungen bewegen sich kaum Die Positionen der russischen Streitkräfte in der Ukraine haben sich nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes in den vergangenen 24 Stunden nicht wesentlich verändert. Allerdings hätten sie im Südosten in der Nähe der eingekesselten Hafenstadt Mariupol mehr Geländegewinne verzeichnet, erklärte das Verteidigungsministerium in London.

Dort würden die russischen Truppen vor allem versuchen, den Hafen einzunehmen.

8:00 27 EU-Innenminister beraten Flüchtlingsverteilung um 14.30 Uhr Der Europäischen Union droht angesichts der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine neuer Streit über die Verteilung der Schutzsuchenden. Die Innenminister der 27 EU-Staaten beraten am Montag (14.30 Uhr) in Brüssel über das gemeinsame Vorgehen. Deutschland und Polen hatten sich zuvor mit einem dringenden Hilfsappell an die EU-Kommission gewandt. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser dringt auf Quoten für die Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas. Derlei Forderungen hatte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson jedoch bereits eine Absage erteilt. Von den mehr als 44 Millionen Ukrainern haben seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine nach UNO-Angaben bereits mehr als 3.8 Millionen Menschen das Land verlassen. Mehr als 2 Millionen sind allein in Polen angekommen, in Deutschland wurden dem Innenministerium zufolge rund 267'000 Flüchtlinge registriert. Audio Archiv: Warschauer Bevölkerung wächst um einen Sechstel 05:35 min, aus Echo der Zeit vom 23.03.2022. abspielen. Laufzeit 05:35 Minuten.

7:44 Ukraine: Russland rüstet nach und stockt Bestände auf Russland verlegt laut Kiew weiterhin zusätzliche Militäreinheiten an die ukrainische Grenze. Zur Vorbereitung neuer Raketenangriffe versorgten die russischen Militärs ferner ihre Abschussrampen in Belarus mit neuen Projektilen. Die Raketen seien für die bei Kalinkawitschy aufgestellten Einheiten mit dem «Iskander»-Waffensystem gedacht, hiess es. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Das «Iskander»-System (Nato-Code SS-26 Stone) ist eine mobile Abschussbasis, das sowohl ballistische Kurzstreckenraketen als auch Marschflugkörper abfeuern kann. Zuletzt stellten Experten fest, dass die Projektile auf ihrem Flug auch sogenannte Täuschkörper freisetzen, um Radar oder Abfangraketen zu verwirren.

7:23 Klare Mehrheit der Schweizer Bevölkerung für strengere Russland-Sanktionen Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung würde gemäss einer Umfrage strengere Sanktionen gegen Russland befürworten. Das zeigte eine Umfrage, die das Forschungsinstitut Link veröffentlichte. 57 Prozent der Befragten gaben an, dass sie es befürworten würden, wenn sämtliche in der Schweiz vorhandenen Vermögenswerte hochrangiger Russen und der Verbündeten der russischen Führung eingefroren würden. Gleich viele wären dafür, russische Banken von den Schweizer Finanzmärkten abzukoppeln. Die Mehrheit (56 Prozent) sprach sich zudem für strengere Sanktionen aus, selbst wenn dies negative Konsequenzen für die Öl- und Gasversorgung in der Schweiz hätte. Wenn die Massnahmen einen signifikanten Anstieg der Energiepreise oder der allgemeinen Lebenshaltungskosten bedeuten würden, wären immer noch über 50 Prozent dafür. Anders sah es aus, wenn die Sanktionen eine Steuererhöhung zur Deckung der Verteidigungskosten bedeuten würden. Dann sprächen sich 58 Prozent dagegen aus. Beinahe drei Viertel gaben zudem an, dass sie der Ansiedlung von Geflüchteten positiv gegenüber stehen. Fast die meisten davon wären bereit, einige Zehntausend Menschen in die Schweiz aufzunehmen. Die Umfrage wurde schweizweit vom 17. bis am 21. März 2022 bei über 1200 Personen im Alter zwischen 17 und 79 Jahren durchgeführt.

6:53 Bürgermeister: Russische Truppen aus Tschernobyl abgezogen Die russischen Truppen, die die Stadt Slawutytsch in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl am Wochenende übernommen hatten, sind abgezogen. Dies berichtet der Bürgermeister der Stadt in einer Videobotschaft. Die russischen Truppen hätten «ihre Arbeit beendet» und hätten den Ort nun verlassen. Audio Archiv: Auch Russen an Sicherheit in AKWs interessiert 05:23 min, aus SRF 4 News aktuell vom 10.03.2022. abspielen. Laufzeit 05:23 Minuten.

6:23 Neue Luftangriffe auf ukrainische Städte Mehrere ukrainische Städte sind am Sonntagabend erneut Ziel russischer Luftangriffe geworden. Nach ukrainischen Medienberichten wurden unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von mehreren schweren Explosionen erschüttert. In Luzk im Nordwesten der Ukraine wurde am Abend ein Treibstoffdepot getroffen. Zuvor war in allen Regionen des Landes Luftalarm ausgelöst worden. Die ukrainische Führung warf dem russischen Militär unterdessen eine «unmenschliche Taktik» vor. Dazu gehörten etwa die «partielle oder totale Blockade von humanitären Korridoren, Blockade der belagerten Städte», schrieb Präsident Wolodimir Selenskis Berater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Zudem setze Russland «totale Raketenangriffe» gegen ukrainische Städte fort. Dazu werde die Hafenstadt Mariupol mit Bombenteppichen eingedeckt. «Die Russen haben keine Sprache, keinen Humanismus und keine Zivilisation mehr», schrieb Podoljak. «Nur noch Raketen und Bomben, um die Ukraine möglichst von der Landkarte auszuradieren.»

6:15 Selenski warnt vor Kollaboration mit Russen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat seine Landsleute vor den Gefahren einer Kollaboration mit den russischen Besatzern gewarnt. In einer Videoansprache wandte er sich in der Nacht zum Montag «an diese phänomenalen Dummköpfe», die mit den russischen Militärs zusammenarbeiten wollten. «Ich möchte darauf hinweisen, dass sie (die Russen) selbst die eigenen Leute abstossen. Was machen sie dann mit fremden Verrätern?» Die Russen stossen selbst die eigenen Leute ab. Was machen sie dann mit fremden Verrätern?

4:20 Ukraine berichtet von Erfolgen bei Charkiw Ukrainische Truppen haben nach eigener Darstellung erfolgreiche Gegenangriffen in der Umgebung der Stadt Charkiw im Osten des Landes geführt. Dabei seien russische Truppen aus mehreren Ortschaften verdrängt worden. Der regionale Militärchef Oleg Synegubow sagte auf Telegram: «Wir treiben die Besatzer in Richtung Grenze zurück.» Bei russischen Luftangriffen auf die Ortschaft Oskil im Bezirk Isjum sei ein Wohnhaus getroffen worden. Dabei sei eine vierköpfige Familie getötet worden, schrieb Synegubow. Diese Angaben liessen sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

3:03 Kiew fordert eine UNO-Schutzzone für Tschernobyl Der UNO-Sicherheitsrat soll eine Schutzzone rund um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl einrichten. Das fordert die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk gemäss Medienberichten. Es gehe um die nukleare Sicherheit. Die Aktionen des russischen Militärs bei Tschernobyl stellten eine Bedrohung nicht nur für die Ukraine dar, sondern auch für Hunderte Millionen Menschen in Europa. Der UNO-Sicherheitsrat müsse die Zone um das AKW mithilfe einer speziellen UNO-Mission demilitarisieren. Legende: Laut ukrainischen Angaben sind mehrere Waldbrände rund um Tschernobyl ausgebrochen, und Löscharbeiten würden durch russische Truppen behindert. 1986 kam es dort im AKW zum schlimmsten zivilen Atomunglück der Geschichte. Reuters/Archiv

1:30 Biden: «Habe keinen Machtwechsel in Moskau gefordert» US-Präsident Joe Biden hat dementiert, dass er bei seiner Rede zum Ukraine-Krieg in Warschau den Sturz des russischen Präsidenten Wladimir Putin gefordert habe. Eine Reporterin fragte den US-Präsidenten, ob er wolle, dass Putin von seinem Amt entfernt werde und ob er einen Regimewechsel gefordert habe. Biden antwortete darauf mit «Nein». Er hatte Putin bei seiner Ansprache in Warschau einen «Diktator» genannt und schloss seine Rede mit den Worten: «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.» Das Weisse Haus betonte danach umgehend, das dies kein Aufruf zum Sturz Putins gewesen sei. Legende: Bidens Aussage löste in Russland und auch bei den Allianzpartnern Empörung aus. Am Sonntag betonte auch US-Aussenminister Antony Blinken, die Vereinigten Staaten strebten keinen Machtwechsel in Russland an. Keystone/Archiv

1:11 Olaf Scholz: Machtwechsel in Russland kein Nato-Ziel Bundeskanzler Olaf Scholz hat klargestellt, dass die Nato keinen Machtwechsel in Russland anstrebt. «Das ist nicht das Ziel der Nato, übrigens auch nicht des amerikanischen Präsidenten», sagte er in der «Anne Will»-Sendung bei ARD. Er reagierte damit auf eine Äusserung des US-Präsidenten Joe Biden, der am Samstag wegen des Ukraine-Kriegs die Herrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin offen infrage gestellt hatte. «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben», sagte Biden, ohne den Kreml-Chef an dieser Stelle explizit namentlich zu erwähnen. Scholz verwies darauf, dass er mit Biden bei seinem Antrittsbesuch im Weissen Haus noch vor dem Krieg über diese Frage gesprochen habe. «Wir sind beide völlig einig, dass ein Regimewechsel kein Gegenstand und Ziel von Politik ist, die wir miteinander verfolgen.» Legende: Es sei die «Sache der Völker und Nationen selber», sich ihre Freiheit zu erkämpfen, so Scholz weiter. Keystone/Archiv

22:54 Kiew fordert von UNO eine Schutzzone für Tschernobyl Die Ukraine hat vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Einrichtung einer speziellen Schutzzone für das Atomkraftwerk Tschernobyl gefordert. Nach den Worten der stellvertretenden Regierungschefin Iryna Wereschtschuk sollte dort eine Sondermission der UNO die Kontrolle übernehmen. «Im Sinne der nuklearen Sicherheit stellen die verantwortungslosen und unprofessionellen Aktionen der russischen Militärs eine ernsthafte Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Hunderte Millionen Europäer dar», sagte sie nach Angaben der «Ukrajinska Prawda». Nach Darstellung Wereschtschuks lagern russische Truppen in der Umgebung des Unglücksreaktors grosse Mengen an Munition. Daneben seien im Bereich um den Reaktor grössere Wald- und Buschbrände ausgebrochen, die zu ernsthaften Folgen führen könnten. Russische Truppen hatten das Gelände um das AKW vor rund einem Monat unter ihre Kontrolle gebracht.

22:22 Scholz: Putin sorgt für Zusammenwachsen der ukrainischen Nation Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung des deutschen Kanzlers Olaf Scholz das Gegenteil dessen bewirkt, was er erreichen wollte. Er habe wirklich gedacht, dass die russischen Truppen in der Ukraine begrüsst würden, sagt Scholz in der ARD. «Tatsächlich ist die gesamte Ukraine als Nation zusammengewachsen», fügt er mit Blick auf den Widerstand gegen die Invasion hinzu. Putins Vorgehen habe zudem dafür gesorgt, dass die Nato den Schutz der Ostflanke des Bündnisses verstärke. Laut Scholz könnte der Import russischer Kohle nach Deutschland schon in diesem Jahr enden. Die Verringerung der Energieimporte aus Russland werde schnell gehen, sagt Scholz. «Das kann schon in diesem Jahr gelingen.» Auch bei Öl könne es sehr schnell gehen. Ein sofortiges Ende der russischen Gasimporten würde nach Angaben von Scholz «unglaublich viele Arbeitsplätze» in Deutschland gefährden. «Wir würden eine erhebliche Wirtschaftskrise auslösen, wenn wir das machen würden.»

22:02 Benefiz-Konzert für die Ukraine Mit einem Streaming-Benefizkonzert und einem Spendenmarathon haben internationale Musikerinnen und Musiker gegen Russlands Krieg in der Ukraine protestiert und ihre Solidarität bekundet. Die auch bei Youtube gestreamte Sendung unter dem Motto «Save Ukraine – #StopWar» wurde aus Warschau moderiert. Es gab Live-Auftritte und Schalten in verschiedene Städte wie Prag, Berlin und Paris. Das mit der Aktion gesammelte Geld soll an das ukrainische Ministerium für Sozialpolitik gehen. Mit den Spenden sollen Verpflegung und Unterkünfte für Geflüchtete sowie deren Versorgung mit Essen, Kleidung und Medizin finanziert werden.

21:11 Selenski: Putin zieht Krieg in die Länge Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einem Interview mit russischen Journalisten Kremlchef Wladimir Putin eine Verzögerung der Friedensverhandlungen vorgeworfen. In dem rund anderthalbstündigen Video-Gespräch, das etwa das kritische Portal Meduza veröffentlichte, forderte Selenski einmal mehr einen Abzug russischer Truppen von ukrainischem Territorium. Erst dann könne es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, die wiederum Grundlage für den von Moskau geforderten Nato-Verzicht der Ukraine seien, sagte der ukrainische Staatschef. Selenski erneuerte ausserdem seine Ankündigung, dass über einen möglichen neutralen Status der Ukraine letztendlich nur die ukrainischen Bürger per Referendum entscheiden könnten. Russlands Medienaufsicht Roskomnadsor will die Veröffentlichung des Interviews mit Selenski verhindern. «Roskomnadsor benachrichtigt russische Medien über die Notwendigkeit, von der Veröffentlichung des Interviews abzusehen», teilte die Behörde mit. Legende: Selenski sprach sich auch für einen vollständigen Austausch von Gefangenen mit Russland aus. Eine entsprechende Liste habe er übergeben. Keystone

20:18 Mariupol: Frankreichs Aussenminister spricht von «kollektiver Schuld» Wenn den Menschen in der umzingelten ukrainischen Hafenstadt Mariupol nicht geholfen wird, erwachse daraus eine kollektive Schuld. Das sagte der französische Aussenminister Jean-Yves Le Drian an einer Konferenz in Doha. Mariupol wird durch russische Truppen belagert und steht unter intensivem Beschuss. Es handle sich um einen Belagerungskrieg der russischen Angreifer, so Le Drian. Zuletzt gab es mehrere Versuche, humanitäre Korridore aus der Stadt heraus zu vereinbaren. Die Ukraine und Russland werfen sich allerdings gegenseitig vor, die Feuerpausen zu missachten. Verschiedentlich wurden Flüchtende beschossen. Legende: Frankreichs Aussenminister Jean-Yves Le Drian an der Konferenz in Doha. Keystone

19:45 EU-Innenminister beraten über Verteilung von Flüchtenden Die EU-Innenminister beraten Morgen Montag um 14.30 Uhr über den Umgang mit der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine. Dabei dürfte es vor allem um die Verteilung der bislang fast vier Millionen Flüchtlinge auf die EU-Staaten gehen. Der ukrainische Innenminister Denis Monastyrski soll zeitweise per Video dazu geschaltet werden. Das Treffen ist bereits die zweite Krisensitzung der Innenminister seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine am 24. Februar. Anfang März entschieden die EU-Staaten, allen Ukrainern und Ukrainerinnen schnell und unbürokratisch Schutz zu bieten. Die grosse Zahl der Flüchtlinge stellt die Staatengemeinschaft jedoch vor Herausforderungen.

19:16 Ukraine: Referendum in Ostukraine wäre null und nichtig Die ukrainische Regierung will ein mögliches Referendum in den besetzten Gebieten des Landes über einen Beitritt zu Russland nicht anerkennen. «Alle gefälschten Referenden in den vorübergehend besetzten Gebieten sind null und nichtig und werden keine Rechtsgültigkeit haben», sagte der Sprecher des ukrainischen Aussenministeriums, Oleg Nikolenko, der Nachrichtenagentur Reuters. «Stattdessen wird Russland mit einer noch stärkeren Reaktion der internationalen Gemeinschaft konfrontiert sein, was seine globale Isolation weiter vertiefen wird.»