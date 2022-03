Der Ticker startet um 7:30 Uhr

9:03 Korridor in Mariupol für fünf Stunden offen - ukrainische Behörden bestätigen Zivilisten in Mariupol dürfen zwischen 11:00 und 16:00 Uhr Ortszeit (10:00 bis 15:00 Uhr mitteleuropäische Zeit) die von russischen Truppen eingekesselte Stadt verlassen, der humanitäre Korridor sei damit für fünf Stunden offen, meldet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf örtliche Behörden. Der Stadtrat von Mariupol teilt mit, um 11:00 Uhr Ortszeit (10:00 Uhr MEZ) werde damit begonnen, Zivilisten in Sicherheit zu bringen.

8:41 PayPal setzt seinen Dienst in Russland aus Der Bezahldienstleister PayPal setzt seinen Dienst in Russland aus. Als Grund nennt PayPal-Präsident Dan Schulman in einer Erklärung die gegenwärtigen Umstände und verurteilt die russische Invasion der Ukraine. Das Unternehmen schliesst sich damit vielen Finanz- und Technologiefirmen an, die nach Beginn des Krieges ihren Betrieb in Russland eingestellt haben. Legende: Paypal gilt als weltweit beliebter Dienstleister zum Bezahlen, Zahlungen empfangen und Geld senden. Reuters

7:39 Moskau kündigt humanitäre Korridore an In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sowie in Wolnowacha sollen ab 10 Uhr Moskauer Zeit – entspricht 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit – für die Bevölkerung humanitäre Korridore eingerichtet werden. Von da an sollen die russischen Streitkräfte den Beschuss einstellen, damit Zivilisten evakuiert werden können. Dies berichtet zum einen die Nachrichtenagentur AFP, zum anderen Reuters, gestützt auf die russischen Agenturen Ria und Interfax. Interfax wiederum bezieht sich auf eine Meldung des russischen Verteidigungsministerium. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite steht bisher aus.

7:20 Dritte Verhandlungsrunde in Belarus? Für dieses Wochenende ist eine dritte Verhandlungsrunde über einen Waffenstillstand angekündigt. Vermutlich wird das Treffen wieder in Belarus stattfinden. Ein genauer Termin wurde bislang nicht genannt. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow erklärte laut Agentur Tass, es gehe Moskau um Sicherheitsgarantien. Er hoffe, dass die Ukraine bei den Verhandlungen die russischen Forderungen akzeptiere. Putin hat unter anderem das Ziel ausgegeben, die ukrainische Führung abzusetzen.

6:27 Samsung stoppt Lieferungen nach Russland Der Elektronikriese Samsung hat wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine die Ausfuhr seiner Produkte nach Russland gestoppt. Das südkoreanische Unternehmen ist Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern. «Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen wurden die Auslieferungen nach Russland ausgesetzt», teilte Samsung Electronics in einer per E-Mail verschickten Erklärung mit. Wie gross das Ausfuhrvolumen ist, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Samsung beobachte weiter aktiv «diese komplexe Situation, um unsere nächsten Schritte zu beschliessen», hiess es. Die Südkoreaner schliessen sich damit einer Reihe von grossen Tech-Unternehmen an, die ihre Lieferungen nach Russland stoppen. Dazu gehören etwa auch Apple und der Chipkonzern Intel.

5:57 Das Wichtigste aus der Nacht Mariupol im Südosten der Ukraine werde von den Russen blockiert und angegriffen, teilte der Bürgermeister mit. In Luhansk melden prorussische Separatisten laut der russischen Nachrichtenagentur Tass, die ukrainische Armee habe wiederholt zwei Siedlungen beschossen. Die Meldungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

5:35 Armeechef ruft Schweizer Bevölkerung zur Gelassenheit auf Armeechef Thomas Süssli ruft angesichts des Ukraine-Krieges die Schweizer Bevölkerung zur Gelassenheit auf. Derzeit sollte man nichts überstürzen, rät Süssli in einem Interview mit «Blick TV». Es schade jedoch sicher nicht zu überlegen, wie eine gute Vorbereitung aussehen könnte. Wer einen Notvorrat halte, sei gut beraten. Zu empfehlen sei, für fünf Tage Essen und Trinken bereit zu haben. Pro Person wären neun Liter Wasser angebracht. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat hierzu ein Infoblatt veröffentlicht. Viele hätten geglaubt, dass es nie mehr zu einem Krieg in Europa kommen werde. «Jetzt sind wir aufgewacht», sagte Süssli. Für einen Atomkrieg gebe es bis jetzt keine Anzeichen. Die Drohung Putins mit der erhöhten Alarmbereitschaft dürfte ein politisches Signal sein. Auf die Frage, ob die Schweizer Armee für den schlimmsten Fall gerüstet sei, sagte Süssli, die Armee habe alle Fähigkeiten in der Breite, aber vielleicht nicht mehr genügend in der Tiefe. Jetzt sei die Armee wieder daran, die Fähigkeiten aufzubauen. Legende: Zum Schutz der Bevölkerung verfüge die Schweiz über 360'000 Schutzeinrichtungen und neun Millionen Plätze, also mehr Plätze als Einwohner, so Armeechef Thomas Süssli. Archiv/Keystone

4:30 UNO besorgt um Versorgungslage in der Ukraine Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen äussert sich besorgt über die Versorgungslage der Zivilbevölkerung in der Ukraine. «Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt», sagt Martin Frick, Direktor des WFP in Deutschland, der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Die Priorität der UNO-Organisation sei es jetzt, Versorgungswege nach Kiew und in die Epizentren des Konflikts zu etablieren, bevor die Kämpfe weiter eskalieren. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit.

3:46 Berichte: Mariupol blockiert, Luhansk unter Beschuss In der Ukraine gehen auch am zehnten Tag des Krieges die Kämpfe weiter. Im Südosten des Landes, in der Stadt Mariupol, werde der Hafen von der russischen Armee blockiert und angegriffen. Das teilte der Bürgermeister der Stadt via Telegram mit. Er forderte, dass ein humanitärer Korridor eingerichtet wird, wie Nachrichtenagenturen berichten. Und in Luhansk melden prorussische Separatisten, die ukrainische Armee habe zwei Siedlungen beschossen – drei Mal innerhalb eines Tages. Details zu möglichen Opfern oder Schäden gebe es noch nicht, teilte die russische Agentur Tass mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen und bestätigen.

2:59 Finma ordnet Schutzmassnahmen an Die Schweizer Tochtergesellschaft der russischen Grossbank Sberbank darf bis Anfang Mai kein Geld mehr auszahlen – oder Transaktionen vornehmen. Das teilte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Die Massnahmen würden zum Schutz der Gläubiger verfügt. Ausserdem riskiere die Bank, in Liquiditätsprobleme zu geraten. Dies infolge der Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Sanktionen gegen Russland. Die Sberbank Switzerland ist eine indirekte Tochter der russischen Sberbank. Sie ist auf Finanzierungen im Bereich Rohstoffhandel spezialisiert und betreut rund 70 Geschäftskunden.

2:19 Ukrainische Armee: Russland arbeitet an Einkreisung von Kiew und Charkiw Russische Truppen setzen nach ukrainischen Armeeangaben ihre Offensive gegen die Ukraine mit Luftunterstützung und dem Einsatz von Hochpräzisionswaffen fort. Die Hauptanstrengungen der russischen Seite bestünden darin, die Städte Kiew und Charkiw zu umzingeln, heisst es in einem in der Nacht zu Samstag veröffentlichten Bericht der ukrainischen Armee. Russische Truppen versuchten zudem weiter, die administrativen Grenzen der Regionen Luhansk und Donezk zu erreichen, um so einen Landkorridor von der von Russland annektierten Halbinsel Krim zu den Separatistengebieten zu schaffen. Die Verteidigungskräfte Kiews schlügen weiter die «feindliche Offensive» zurück und brächten angreifenden Truppen Niederlagen bei. Die russischen Truppen hörten zudem nicht auf, Schwachstellen in der Verteidigung der Stadt Mariupol zu identifizieren, hiess es weiter. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

2:00 Prorussische Demonstration in Belgrad In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind Tausende prorussische Demonstranten auf die Strasse gegangen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, zogen die Demonstrierenden mit russischen Fahnen und Bildern des Präsidenten Wladimir Putin vor die Botschaft des Landes.

Serbien ist Nato-Partner und EU-Beitrittskandidat. Historisch hat das Land enge Beziehungen zu Russland und ist von Energie-lieferungen aus Russland abhängig. Die serbische Regierung hatte den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. Den westlichen Sanktionen gegen Russland schloss sich das Land nicht an. Legende: Prorussische Demonstranten in Belgrad, aufgenommen am 4. März 2022. Reuters

1:41 USA und Finnland wollen Sicherheitszusammenarbeit stärken Die USA und Finnland wollen ihre Sicherheitskooperation stärken. Dies solle in Abstimmung mit anderen nordischen Ländern geschehen, teilte das Weisse Haus nach einem Treffen von US-Präsident Joe Biden und seinem finnischen Kollegen Sauli Niinistö mit. Die Präsidenten hätten auch die Bedeutung der Nato-Politik der offenen Tür erörtert, hiess es weiter. Finnland ist der EU-Staat mit der längsten Landesgrenze zu Russland. Das Land ist kein Nato-Mitglied, aber enger Partner des Militärbündnisses. Finnland gilt auch als wichtiges Bindeglied im sehr angespannten Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Kreml, Niinistö wird manchmal als eine Art Versteher des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschrieben. Legende: Finnlands Präsident Sauli Niinistö und US-Präsident Joe Biden beim Gespräch im Weissen Haus. Keystone

1:22 S&P Dow Jones streicht russische Aktien aus Börsenindizes Russland wird an den Finanzmärkten angesichts seines Krieges gegen die Ukraine und den deshalb verhängten Sanktionen immer weiter abgeschottet. Der US-Finanzdienstleister S&P Dow Jones gab in New York bekannt, Aktien von in Russland ansässigen oder dort börsennotierten Firmen aus seinen Indizes zu streichen. Das zum grossen Finanzkonzern S&P Global gehörende Unternehmen ist für die US-Leitindizes Dow Jones und S&P 500 zuständig, aber auch für eine ganze Reihe von Schwellenländer-Portfolios. S&P Dow Jones will Russland davon nun isolieren und nur noch Daten für sechs bestehende Indizes ermitteln, die ausschliesslich russische Aktien umfassen. Die Massnahmen sollen am kommenden Mittwoch greifen. S&P Dow Jones nannte die jüngsten Sanktionen gegen Russland und einen beschränkten Marktzugang als Begründung. Zuvor hatten bereits der Index-Betreiber Nasdaq und andere Finanzdatendienstleister wie MSCI und Bloomberg angekündigt, russische Aktien aus ihren Indizes zu streichen.

0:29 CNN stellt Sendebetrieb in Russland ein Der US-Sender CNN stellt nach dem Erlass des neuen Mediengesetzes in Russland seinen Sendebetrieb in dem Land ein. «CNN wird den Sendebetrieb in Russland einstellen, während wir die Situation und unsere nächsten Schritte weiter bewerten», bestätigte ein CNN-Sprecher am Freitagabend (Ortszeit) auf Nachfrage. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor erklärt, ihre Berichterstattung auf russischem Gebiet zu stoppen. Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Freitagabend mehrere Gesetze zur weiteren Einschränkung der freien Meinungsäusserung in Russland, mit denen unabhängige Medienberichterstattung weiter beschnitten wird. Bis zu 15 Jahre Haft drohen demnach für die Verbreitung von angeblichen «Falschinformationen» über die russischen Streitkräfte. Strafen drohen auch jenen, die öffentlich die Armee «verunglimpfen».

0:10 US-Top-Beamtin: Gefahr einer nuklearen Katastrophe bestand nicht Trotz des Feuers an Europas grösstem Kernkraftwerk in der Ukraine hat nach Einschätzung einer Spitzen-Beamtin der US-Regierung nicht die Gefahr einer nuklearen Katastrophe bestanden. «In dieser besonderen Situation bestand nie die Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Aber es ist klar, dass die Dinge schnell aus dem Ruder laufen können», sagte die Leiterin der Nationalen Verwaltung für Nukleare Sicherheit der USA, Jill Hruby, am Freitag dem Sender CNN. Sie betonte: «Es kann sehr schnell zu einer Eskalation kommen, und es ist, um es milde auszudrücken, eine schlechte Idee, rund um ein Atomkraftwerk zu kämpfen.» Es habe bei den Kämpfen am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja in der Nacht zu Freitag nie die Gefahr einer Kernschmelze bestanden, sagte Hruby weiter. «Das Schlimmste, was in der letzten Nacht passiert ist, war die Übernahme des Kraftwerks und ein Feuer und Verwaltungsgebäude.» Man verurteile nachdrücklich, dass die russische Armee in der Nähe von Kernkraftwerken kämpfe.

23:46 G7 kündigen nach Angriff auf Atomkraftwerk weitere Sanktionen an Die G7-Aussenminister drohen Russland nach dem Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine mit weiteren Sanktionen. «Russlands eklatanter Verstoss gegen die Grundsätze des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie gegen das Völkerrecht ist nicht unbeantwortet geblieben. Wir haben in mehrfachen Runden tiefgreifende wirtschaftliche und finanzielle Sanktionen verhängt», heisst es in einer vom Auswärtigen Amt versendeten Erklärung der G7-Aussenministerinnen und Aussenminister zu ihrem Treffen von heute Freitag. Als Reaktion auf die russische Aggression, die durch das Regime in Belarus ermöglicht werde, würden die G7-Länder weitere strenge Sanktionen verhängen.

23:30 Selenski nach Nato-Absage enttäuscht Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat mit Enttäuschung auf die Absage der Nato reagiert, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen. Damit habe die Allianz grünes Licht für eine weitere Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben, sagte Selenski in einer Videoansprache am Freitag. Er wisse nicht, wen die Nato schützen könne, ob sie in der Lage sei, die eigenen Länder zu verteidigen. In der Ukraine werde Blut «für unser gemeinsames Europa, unsere gemeinsame Freiheit, unsere gemeinsame Zukunft» vergossen. Man könne sich davon nicht einfach mit Lieferungen von Diesel freikaufen. Der Nato-Generalsekretär hatte am Freitag nach Beratungen der Aussenminister der Mitgliedstaaten in Brüssel erklärt, die Alliierten seien sich einig, dass Nato-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten. Man habe die Verantwortung, eine Eskalation des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern.

22:41 Weitere Detonationen in Kiew Auch heute wurde über einen weiteren Beschuss von Kiew berichtet. Es sei einer der härtesten Tage, die er in Kiew erlebt habe, so Steffen Schwarzkopf, «Welt»-Korrespondent. «Im Vergleich zu den Tagen zuvor, waren hier deutlich mehr Detonationen zu hören. Zunächst vor allem am nördlichen Stadtrand, im Verlauf des Tages aber auch im Zentrum. Was die Menschen hier extrem zermürbt, ist auch der Luftalarm. Wenn Detonationen zu hören sind, ist es oft auch die Luftabwehr, die versucht, Raketen abzuschiessen.» Die Menschen würden sich auf einen Guerilla-Kampf vorbereiten. «Es gibt kaum noch jemanden auf den Strassen, der ohne Waffen unterwegs ist. Es ist schwer zu unterscheiden, ob es ein Soldat, ein Polizist oder ein Zivilist ist, der eine Kalaschnikow trägt. Im Stadtzentrum waren Freiwillige mit Spaten unterwegs. Sie befüllten Sandsäcke, womit sie ein Regierungsgebäude in der Nähe schützen wollten. Gleichzeitig sieht man auch schweres Gerät, gepanzerte Fahrzeuge, Schützenpanzer, die aufgefahren sind. Da bereitet man sich doch merklich darauf vor, dass der Einmarsch der russischen Truppen kommt.» Die Menschen wüssten aber eben nicht, wann es passiert. 04:21 Video Einschätzungen aus Kiew von «Welt»-Korrespondent Steffen Schwarzkopf Aus 10 vor 10 vom 04.03.2022. abspielen