Der Ticker startet um 6:04 Uhr

13:07 Putin prüft Optionen für Fall von Nato-Beitritt Schwedens oder Finnlands Der russische Präsident Wladimir Putin prüft nach Angaben seines Sprechers Sicherheitsmassnahmen für den Fall, dass Schweden oder Finnland der Nato beitreten. Dies werde geschehen, sobald das Verteidigungsministerium Putin Vorschläge unterbreitet habe, wie die Sicherheit Russlands in einem solchen Fall gestärkt werden solle, sagt Dmitri Peskow. Zuvor hat Dmitri Medwedew, einer der engsten Vertrauten Putins, die Nato vor einer Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis gewarnt. Sollte es dazu kommen, müsste Russland seine Verteidigung aufstocken. Von einem «nuklearfreien Status des Baltikums» könne dann keine Rede mehr sein, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats und Putin-Vertraute. «Das Gleichgewicht muss hergestellt werden.» Bis heute habe Russland solche Massnahmen nicht ergriffen und dies auch nicht vorgehabt. 02:40 Video Schweden und Finnland sind auf Nato-Kurs Aus Tagesschau vom 13.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

11:58 Über 31'000 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz registriert 31'553 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich bis Donnerstag in der Schweiz registriert. Von ihnen haben 27'093 den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Somit sind innerhalb eines Tages weitere 1114 Menschen aus der Ukraine in der Schweiz registriert worden, 960 weitere haben den Schutzstatus S erhalten. Nach Angaben des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) und den Zahlen von Aufnahmeländern sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 4.7 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet, weitere 7.3 Millionen wurden innerhalb der Ukraine vertrieben.

11:22 Sicherheitsexperte zu «Moskwa»-Explosion: «Ein moralischer Tiefschlag für die russische Marine» Derzeit ist noch unklar, ob die Explosion und daraus folgende Beschädigung des Kriegsschiffes «Moskwa» durch einen ukrainischen Beschuss erfolgte oder durch einen Unfall verursacht wurde. «Was man sagen kann: Die 'Moskwa' dürfte kampfunfähig sein», sagt Sicherheitsexperte Mauro Mantovani. «Das ist der zweite schwere Verlust der russischen Marine in diesem Krieg». Dieser Verlust sei auch schwerer als derjenige der Versenkung eines Landungsschiffes im Hafen von Berdjansk. «Die 'Moskwa' war das Flaggschiff und entsprechend ist das ein moralischer Tiefschlag für die russische Marine.» «Die Ukrainer behaupten, sie hätten die «Moskwa» mit zwei Raketen des Typ Neptun getroffen. Wenn das stimmt, hätten wir es mit einem mobilen Marschflugkörper aus ukrainischer Eigenproduktion zu tun», sagt Mantovani weiter. «Das hätte auch zur Folge, dass die russische Marine ab nun wohl vorsichtiger navigiert». Audio Mauro Mantovani zur Explosion auf der «Moskwa» 03:43 min, aus SRF 4 News aktuell vom 14.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 43 Sekunden.

10:52 Bündner Bergbahn muss wegen Krieg Sommerbetrieb einstellen Die Bündner Bergbahn Grüsch-Danusa kann in der kommenden Sommersaison ihren Betrieb nicht aufnehmen. Grund dafür sind benötigte Trafo-Teile, die wegen des Kriegs in der Ukraine nicht geliefert werden können. Die Gondelbahn stehe diesen Sommer still, bestätigte Mario Davatz, Direktor der Bergbahnen Grüsch-Danusa gegenüber Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Geplant wäre gewesen, die Bahn im Juli und August zu betreiben. Deshalb könne die Bahn nicht betrieben werden. In der Schweiz sei bisher kein weiteres Seilbahnunternehmen bekannt, das wegen ähnlicher Probleme den Betrieb nicht durchführen könne, schrieb Berno Stoffel, Direktor Seilbahnen Schweiz Keystone-SDA in einer E-Mail. «Die Sicherheit der Gäste steht für die Seilbahnen an oberster Stelle und wenn die Nachfrage an Ersatzteilen nach den Revisionen der Wintersaison nicht bedient werden kann, müssen wir leider mit Einschränkungen im Sommer rechnen.» Legende: Man müsse die Schliessung der Grüsch-Danusa-Gondelbahn im Sommer aber in Relation setzen, so der Betreiber. Die Umsätze aus dem Sommergeschäft seien weit unter denen des Winterbetriebs. Keystone

10:22 Polens Präsident nach Kiew-Reise: Russland führt «totalen Krieg» Nach seiner Rückkehr aus Kiew hat Polens Präsident Andrzej Duda Russland vorgeworfen, in der Ukraine einen «totalen Krieg» zu führen. Die Eindrücke aus dem von Luftangriffen und Raketen zerstörten Ort Borodianka werde er nie vergessen, sagte Duda im südpolnischen Przemysl. Er hoffe, sein gemeinsamer Besuch mit den Präsidenten Litauens, Lettlands und Estlands bei dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodimir Selenski sei sichtbares Zeichen der Unterstützung für die Verteidiger der Ukraine. «Wir sind nicht nur buchstäblich Nachbarn der Ukraine, sondern auch im Sinne einer gemeinsamen Geschichte», schreibt er auf Twitter über einem gemeinsamen Foto. Duda war am Dienstagabend zusammen mit Litauens Präsidenten Gitanas Nauseda, Lettlands Staatschef Egils Levits und Estlands Präsidenten Alar Karis nach Kiew gereist. Ursprünglich hatte Duda angeregt, dass auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Reise teilnimmt. Allerdings gab es Signale aus Kiew, dass Steinmeier dort nicht willkommen sei.

9:53 OSZE und Europarat: Moskau muss Angriffe auf Gotteshäuser einstellen Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarats haben Russland aufgerufen, Angriffe auf religiöse Stätten und Gotteshäuser in der Ukraine einzustellen. «Wir sind entsetzt über die Zerstörung religiöser Stätten und Gotteshäuser: Kirchen, Synagogen und Moscheen», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung von Vertretern der OSZE und des Europarats. Diese seien für die vielfältigen Religionsgemeinschaften in der Ukraine lebenswichtig, «mehr denn je in Krisenzeiten». Man fordere Russland daher auf, derartige Zerstörungen einzustellen, die zusammen mit der «wahllosen Tötung von Zehntausenden Zivilisten» Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellten. Ende März hatte es aus Kiew geheissen, fast 60 Kirchen und Gotteshäuser anderer Religionen seien in der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg zerstört oder beschädigt worden. Die weitaus meisten getroffenen Objekte seien orthodoxe Kirchen. Legende: Ein Kreuz und eine Kuppel der durch den Beschuss der russischen Armee zerstörten orthodoxen Kirche in der Stadt Hostomel im Raum Kiew. (Foto vom 6. April) Reuters

9:30 Neun neue Fluchtkorridore für Zivilistinnen und Zivilisten vereinbart Nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk sollen heute neun Fluchtkorridore zur Evakuierung von Städten im Osten des Landes geöffnet werden. Eine der Routen soll demnach aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol führen. Weitere seien unter anderem für die Städte Berdjansk, Tokmak und Enerhodar vorgesehen. Die Korridore sollen öffnen, sofern die russischen Truppen ihren Beschuss einstellen, erklärt Wereschtschuk.

8:58 Nehammer: Gaslieferung könnte auch ohne Sanktionen ausfallen Die Versorgung Europas mit russischem Gas ist aus Sicht von Österreichs Kanzler Karl Nehammer auch abseits von Sanktionen nicht gesichert. Kriegsfolgen und die Sprengung von Pipelines könnten etwa zu einem Lieferstopp führen, sagte Nehammer in einem Interview kurz nach seinen Besuchen in Kiew und Moskau. «Das Risiko ist ja ohnehin da, dass das dennoch passieren kann – auch wenn Österreich, Deutschland und andere sich gegen ein Gasembargo aussprechen», sagte der konservative Politiker. Nehammer traf sich am Montag mit dem russischen Präsidenten. Wladimir Putin habe das Thema Gas von sich aus angesprochen, berichtete der Kanzler. Der Präsident habe gesagt, dass die vereinbarten Mengen geliefert würden, und dass weiterhin in Euro bezahlt werden könne. Putin sei sich durchaus bewusst, dass der Krieg schwere wirtschaftliche Folgen für sein Land habe. «Ich weiss», habe der Kreml-Chef gesagt, als Nehammer ihn darauf hinwies. Aus Nehammers Sicht werden die jüngsten EU-Sanktionen gegen Exporte von Rüstungelektronik Russlands Schlagkraft erst mittelfristig schwächen. «Deswegen führt es jetzt nicht unmittelbar dazu, dass Putin den Krieg beendet.»

8:03 Selenski: «Freunde der Ukraine» waren zu Besuch in Kiew Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Polen, Lettland, Litauen und Estland nach einem Besuch ihrer Staatspräsidenten in Kiew für ihren Einsatz für die Ukraine gelobt. Der Besuch der Präsidenten der «vier Staaten – Freunde der Ukraine» sei nützlich und fruchtbar gewesen, sagte Selenski in seiner Videobotschaft in der Nacht zu Donnerstag. Es seien die Präsidenten jener Länder gewesen, die der Ukraine vom ersten Tag an geholfen hätten, die nicht gezögert hätten, Waffen an Kiew zu liefern und keine Zweifel an Sanktionen gegen Russland gehabt hätten. Präsidenten, die vom ersten Tag an geholfen haben.

7:27 Mehr als 100 Tote im Gebiet Sumy gefunden Im nordostukrainischen Gebiet Sumy sind nach dem Abzug russischer Truppen nach offiziellen Angaben mehr als 100 Leichen gefunden worden. «Leider erhöht sich diese Zahl jeden Tag, denn es werden Körper gefunden – mit gefesselten Händen, mit Folterspuren, mit Kopfschüssen, das sind schreckliche Dinge», sagte der Gouverneur des Gebiets, Dmytro Schywyzkyj, vor Journalisten. Viele Menschen seien noch vermisst oder in russischer Gefangenschaft. Zudem würden in Krankenhäusern – auch in Nachbargebieten – noch viele Verletzte behandelt. Die russischen Soldaten hätten bei ihrem Einmarsch wild um sich geschossen, sagte Schywyzkyj. «Das war Terror und Schrecken, den die Russen bei uns in der Region verursachten», sagte der Gebietsvorsteher. Die Menschen hätten sich in Sümpfen, Bauernhöfen und selbst Futtersilos versteckt. Legende: Ein Anwohner in der Stadt Trostianets in der Region Sumy neben zerstörten Gebäuden. Reuters

7:02 USA wollen hochrangigen US-Beamten nach Kiew schicken Einem Insider zufolge wollen die USA einen hochrangigen US-Beamten aus Solidarität auf einen Besuch in die ukrainische Hauptstadt Kiew schicken. Der amerikanische Aussenminister Antony Blinken oder auch Verteidigungsminister Austin Lloyd seien mögliche Kandidaten für einen Überraschungsbesuch, so der Insider. Es sei unwahrscheinlich, dass US-Präsident Joe Biden selbst die Reise antreten werde. Eine endgültige Entscheidung ist nach Angaben der mit der Angelegenheit vertrauten Person noch nicht gefallen. Von Gesprächen über die Entsendung eines hochrangigen Regierungsmitgliedes berichtet auch die US-amerikanische Tageszeitung «Politico» unter Berufung auf zwei weitere Insider.

6:26 Ukrainische Piloten suchen Sponsoren für Kampfflugzeugkauf Knapp sieben Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs haben ukrainische Piloten offenbar eine Kampagne zum Kauf von Kampfflugzeugen für ihre Luftwaffe gestartet. «Kauf mir einen Kampfjet», heisst es in einem Video, auf das ukrainische Medien hinwiesen. Unter dem Hashtag #buymeafighterjet kursiert es in den sozialen Netzwerken. Auf der zugehörigen Website werden Länder mit vorhandenen Flugzeugen sowjetischer Bauart vor allem aus dem ehemaligen Ostblock gelistet, denen Jets abgekauft werden könnten. Die Piloten seien auch bereit, das Fliegen mit Kampfjets westlicher Typen von der schwedischen JAS 39 Gripen bis hin zur US-amerikanischen F-35 zu lernen, heisst es in dem Video. Die Ukraine fordert immer wieder mit Nachdruck die Lieferung von Waffen und Militärtechnik aus dem Ausland, um sich weiter gegen russische Angreifer verteidigen zu können.

6:00 Russland droht mit Angriffen auf «Entscheidungszentren» in Kiew Russland hat mit neuen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gedroht - für den Fall, dass die Ukraine russisches Staatsgebiet attackiere. «Wir sehen Sabotageversuche und Angriffe ukrainischer Truppen auf Objekte auf dem Gebiet der Russischen Föderation», sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. «Wenn solche Fälle andauern, werden die Streitkräfte der Russischen Föderation Entscheidungszentren angreifen, auch in Kiew, worauf die russische Armee bislang verzichtet hat.» In den vergangenen Wochen hatte Moskau mehrfach vermeintliche Angriffe ukrainischer Truppen auf grenznahe russische Gebiete beklagt. Anfang April etwa gab es einen Luftangriff auf ein Öllager in der Grossstadt Belgorod. Aus der Ukraine gab es damals weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

5:19 Laut Ukraine acht russische Angriffe im Osten abgewehrt Ukrainische Streitkräfte wehren eigenen Angaben zufolge acht russische Angriffe in den östlichen Regionen von Donezk und Luhansk ab. «Insbesondere haben die ukrainischen Verteidiger einen feindlichen Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge und sechs weitere Fahrzeuge zerstört», heisst es in einer Erklärung des ukrainischen Militärs. Russland hatte Agenturberichten zufolge die komplette Einnahme des Handelshafens der belagerten Stadt Mariupol bekannt gegeben. Das berichtete Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Tass zitiert das Ministerium in Moskau mit der Darstellung, es seien alle Geiseln auf den Schiffen im Hafen befreit worden. Weder die Darstellungen aus Kiew noch aus Moskau liessen sich unabhängig überprüfen. Bestätigt ist bisher nur, dass die Regionen Donezk und Luhansk heftig umkämpft werden. Legende: Das russische Fernsehen zeigte Bilder und Videos von Soldaten, die scheinbar mit erhobenen Händen aus Mariupol abgeführt werden. Die Echtheit dieser Angaben konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Reuters

3:15 Selenski berichtet von russischen Konvois im Südosten Immer mehr russische Militärkonvois machen sich laut Wolodimir Selenski auf den Weg in den Südosten der Ukraine. Raketen-, Bomben- und Artillerieangriffe würden von den Angreifern weiter fortgesetzt, sagt der ukrainischen Präsident in seiner abendlichen Videoansprache. Zusätzlich versuchten russische Truppen offenbar, Menschen aus der Ukraine in den besetzten Gebieten in Bezirken der Regionen Donezk und Luhansk mobil zu machen. «Sie versuchen Einwohner der südlichen Regionen unseres Landes in ihre Reihen zu holen», so Selenski. Legende: Die Umgebung rund um Mariupol steht weitgehend unter der Kontrolle von Separatisten. Die Region Donezk ist gezeichnet von Gebäuden, die durch Kämpfe beschädigt wurden. Keystone

2:20 Russisches Flaggschiff «Moskwa» bei Explosion schwer beschädigt Der russische Raketenkreuzer «Moskwa» ist nach Angaben aus Kiew im Schwarzen Meer von einer ukrainischen Antischiffsrakete getroffen worden. Das Kriegsschiff habe eine Besatzung von mehr als 500 Matrosen. Es soll unter anderem an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel zu Kriegsbeginn beteiligt gewesen sein. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung, dass der Raketenkreuzer getroffen wurde. Später teilte die russische Regierung mit, dass das Schiff nach einem «Zwischenfall vollständig evakuiert» worden sei. Das Schiff der Schwarzmeerflotte sei durch die «Detonation von Munition infolge eines Brandes» schwer beschädigt. Das berichtete die russische Agentur Tass in der Nacht auf den Donnerstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die gesamte Besatzung sei gerettet worden und die Brandursache werde derzeit untersucht, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Legende: Reuters

22:17 USA: Russlands Verteidigungsminister ohne Interesse an Gespräch Ein Versuch der USA mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Kontakt zu treten, blieb nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums zuletzt erfolglos. Bei dem Vorstoss vor weniger als einer Woche habe Russland kein Interesse an einem Gespräch gezeigt, sagt ein Sprecher des Ministeriums.

21:44 Russland: Hafen von Mariupol komplett unter russischer Kontrolle Russlands Armee hat nach eigenen Angaben den Hafen der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Der Handelshafen sei von ukrainischen Asow-Kämpfern «befreit» worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Die verbliebenen ukrainischen Truppen seien «blockiert und der Möglichkeit beraubt, aus der Einkesselung zu entkommen». Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Schon seit Wochen belagern russische Truppen Mariupol, die humanitäre Lage ist katastrophal. Die Metropole am Asowschen Meer, die vor dem Krieg rund 440'000 Einwohner hatte, ist weitgehend zerstört. Wie das ukrainische Militär mitteilte, griffen russische Truppen zuletzt verstärkt auch das Stahlwerk Asowstal an. In dem ausgedehnten Industriekomplex haben sich ukrainische Soldaten verschanzt. Legende: Die humanitäre Lage in Mariupol ist katastrophal. Keystone

20:37 Auch die USA liefern weitere Waffen in die Ukraine Die USA wollen der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) liefern, darunter auch Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber. Die US-Regierung werde die Ukraine auch weiter mit den Fähigkeiten ausstatten, sich zu verteidigen, erklärte US-Präsident Joe Biden nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. «Das ukrainische Militär hat die von uns zur Verfügung gestellten Waffen mit vernichtender Wirkung eingesetzt», erklärte Biden. Die Waffenlieferungen der USA und der Verbündeten seien für die Ukraine entscheidend gewesen, um dem russischen Angriff standzuhalten, erklärte er. «Sie haben dabei geholfen, dass [der russische Präsident Wladimir] Putin mit seinen ursprünglichen Zielen, die Ukraine zu erobern und zu kontrollieren, gescheitert ist», so Biden.