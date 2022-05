Der Ticker startet um 6:00 Uhr

12:36 Amnesty: Russische Kriegsverbrechen waren nicht zufällig oder unbeabsichtigt Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat einen Bericht über russische Kriegsverbrechen nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew vorgestellt. Sie dokumentierte mehr als 40 durch Luftangriffe getötete Zivilisten in Borodjanka und 22 Fälle von gesetzeswidrigen Tötungen in und bei Butscha. «In einem seltenen, ja historischen Schritt prangerte Amnesty International die unrechtmässige Gewaltanwendung Russlands als Verletzung der UNO-Charta und als Akt der Aggression an», sagte die Generalsekretärin der Organisation, Agnès Callamard, bei der Präsentation in Kiew. «Wir wissen, dass die Verbrechen gegen in der Umgebung von Kiew lebende Menschen nicht nur anekdotisch, zufällig oder unbeabsichtigt sind», betonte Callamard. Es seien vielmehr bewusste Entscheidungen gewesen. Die verübten Verbrechen seien inakzeptabel und unterlägen keiner Logik. Zu den Gründen des Verhaltens der russischen Soldaten meinte dem Bericht zufolge ein Zeuge im Dorf Sdyschiwka: «Sie haben wohl gedacht, dass sie hier herzlich empfangen werden, doch das war nicht der Fall.»

12:27 Ukrainischer Botschafter kritisiert: deutsche Hilfen sind zu gering Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk wirft Deutschland eine im internationalen Vergleich unzureichende Hilfe vor. Die Bundesregierung habe bislang Waffen im Wert von knapp 190 Millionen Euro geliefert, das kleine Estland im Wert von über 200 Millionen Euro, sagte er im Deutschlandfunk. Aus den USA seien Waffen für 3,5 Milliarden Euro gekommen. Er glaube, dass es in Berlin noch sehr viel Luft nach oben gebe und ein sehr grosser Handlungsbedarf bestehe, «um uns Ukrainern im Überlebenskampf zu helfen». In der Öffentlichkeit werde der Eindruck erweckt, dass die Deutschen alles Mögliche unternommen hätten, sagte der Diplomat. Dabei sei das oft nicht der Fall. Er verwies auf die vor elf Tagen gemachte Zusage der Lieferung von Gepard-Panzern. «Ich kann ihnen berichten, dass es keinen Millimeter Fortschritt gegeben hat, obwohl die deutsche Öffentlichkeit wahrscheinlich glaubt, dass diese Maschinen schon längst (...) an der Front sind.» Es würden Informationen an die Öffentlichkeit durchgestochen, die nicht stimmen würden, sagte Melnyk. Auch bei dem vor zwei Wochen mit Slowenien vereinbarten Ringtausch gebe es noch keine Einigung, kritisierte Melnyk. Legende: Eine Entschuldigung wegen seiner umstrittenen Äusserungen gegenüber Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lehnte Melnyk ab. Der Botschafter hatte Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnet, nachdem dieser wegen des Umgangs mit dem Bundespräsidenten zunächst eine Kiew-Reise abgelehnt hatte. Keystone / Archiv

11:22 Russland plant keinen Atomwaffen-Einsatz Russland wird laut dem Aussenministerium in Moskau in der Ukraine keine Atomwaffen einsetzen. Der Einsatz dieser Waffen sei im Rahmen des speziellen Militäreinsatzes, wie Russland die Invasion offiziell bezeichnet, nicht vorgesehen, sagt der Sprecher des Ministeriums, Alexej Saizew. Die USA hatten angesichts der ausbleibenden Erfolge der russischen Armee gewarnt, Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen.

9:23 «Moskwa» mit US-Hilfe versenkt Geheimdienstinformationen der USA haben Medienberichten zufolge dem ukrainischen Militär dabei geholfen, im April das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte «Moskwa» (Moskau) zu versenken. Die US-Regierung habe aber keine Kenntnis über die Pläne der Ukraine gehabt, berichteten mehrere US-Medien wie die «Washington Post» oder die «New York Times» am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Die USA hätten das Schiff auf Nachfrage des ukrainischen Militärs als «Moskwa» identifiziert und bei der Lokalisierung geholfen, berichtete der Sender NBC News. Mutmasslich mit ukrainischen Schiffsabwehrraketen des Typs «Neptun» war Mitte April die «Moskwa» versenkt worden. Moskau bestreitet das. Der Raketenkreuzer war auch für die Luftabwehr im Schwarzen Meer zwischen Donaumündung und der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim zuständig. 02:15 Video Ukraine-Krieg: Russisches Flaggschiff «Moskwa» gesunken Aus Tagesschau vom 15.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

8:14 Lambrecht: Deutschland liefert Ukraine sieben Panzerhaubitzen Deutschland wird der Ukraine sieben Panzerhaubitzen 2000 liefern. Dazu sei eine Übereinkunft erzielt worden, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Freitag in Sliac in der Slowakei. Die Waffensysteme sollten aus einer laufenden Instandsetzung kommen und damit der Bundeswehr nicht unmittelbar fehlen. Zu den Haubitzen solle eine Ausbildung angeboten werden. Die SPD-Politikerin besuchte in dem an die Ukraine grenzenden Land deutsche Soldaten, die mit dem Flugabwehrsystem Patriot zur Verstärkung an die Nato-Ostflanke verlegt wurden. Die Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug – und ähnelt damit einem Panzer. Der Bundestag hatte Ende März eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert und dazu einen gemeinsamen Antrag von Union sowie den regierenden Ampel-Parteien beschlossen. Lambrecht hatte auch eine Lieferung von Flugabwehrpanzern Gepard in Aussicht gestellt, von dem der Hersteller KMW noch 50 Stück in den Beständen hat. Die Lieferung schwerer Waffen war lange umstritten. Legende: Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000) der Bundeswehr stehen in einer offenen Fahrzeughalle. Keystone

7:16 Bodenangriff auf Asowstal-Werk geht weiter Russische Truppen haben nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes den zweiten Tag in Folge ihren Bodenangriff auf das Stahlwerk Asowstal in Mariupol fortgesetzt. In dem Werk harren nach ukrainischen Angaben nach wie vor Zivilisten und Soldaten aus.

6:33 Heute sollen weitere Zivilisten aus dem Stahlwerk in Mariupol fliehen können In der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol könnten am Freitag weitere Zivilisten aus dem umkämpften Werk Asowstal evakuiert werden. Das teilten sowohl UNO-Generalsekretär António Guterres als auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Donnerstagabend mit. Einzelheiten wurden nicht genannt. «Es ist unsere Politik, nicht über die Details zu sprechen, bevor sie abgeschlossen ist, um einen möglichen Erfolg nicht zu untergraben», sagte Guterres. Nach ukrainischer Darstellung wurden bereits Busse in Richtung Mariupol in Marsch gesetzt. In dem Stahlwerk, der letzten Bastion der Verteidiger von Mariupol, warten nach ukrainischen Angaben noch rund 200 Zivilisten auf eine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen. Bei zwei vorherigen Evakuierungen unter Vermittlung der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wurden etwa 500 Menschen aus Mariupol und Umgebung auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet nach Saporischschja geholt.

4:23 Selenski: bisher über 2000 russische Raketenangriffe Die russische Armee hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenski bisher 2014 Raketen gegen diverse Ziele eingesetzt. Das teilte Selenski in der Nacht zum Freitag in seiner täglichen Videoansprache mit. Darüber hinaus seien seit Beginn der Invasion der russischen Armee in die Ukraine am 24. Februar bereits 2682 Luftangriffe registriert worden. Dabei habe auch die medizinische Infrastruktur der Ukraine schwere Verluste erlitten. Legende: «Russische Truppen haben bis heute fast 400 Gesundheitseinrichtungen zerstört oder beschädigt», so Selenski weiter. Keystone/Archiv

0:34 Etwa 500 Personen aus Mariupol gebracht UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich zu der Situation in der belagerten Stadt Mariupol im Süden der Ukraine geäussert. Dort hätten die Vereinten Nationen (UNO) gemeinsam mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) eine weitere Evakuierungsaktion für Zivilpersonen begonnen. Bei zwei vorherigen Evakuierungen diese Woche seien etwa 500 Personen aus Mariupol gebracht worden, sagte er weiter. Auch die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk kündigte für den heutigen Freitag einen neuen Evakuierungsversuch an. In Mariupol warten nach ukrainischen Angaben noch etwa 200 zivile Personen darauf, aus einem schwer umkämpften Stahlwerk herauszukommen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Legende: Angehöriger der prorussischen Truppen auf einem gepanzerten Mannschaftswagen während der Kämpfe im ukrainisch-russischen Konflikt in der Nähe des Stahlwerks Azovstal bei Mariupol. Reuters

23:17 Harte Kritik an der Schweiz Die Schweiz wird harsch kritisiert bezüglich der Handhabung der Sanktionen gegen Russland und dem Umgang mit Vermögen von russischen Oligarchen auf Schweizer Bankkonten. Deutliche Worte findet der russische Botschafter in Bern, aber auch die U.S. Helsinki Commission. Namhafte Politiker in der Helsinki Commission mit Einfluss auf den US-Kongress und die Regierung werfen der Schweiz vor, am Gängelband des Kremls zu sein. Präsident Putin und seine Unterstützer würden die Schweiz und ihr Bankgesetz nutzen, um Vermögen zu verstecken. Die Schweizer Regierung weist diese Vorwürfe in aller Schärfe zurück. Aber auch der russische Botschafter in Bern, Sergei Germonin, äussert sich pointiert zur Handhabung der Sanktionen durch die Schweiz. Die Aufnahme der Schweiz auf die russische Liste unfreundlicher Länder hält Germonin für «voll und ganz gerechtfertigt» und kündigt eine «angemessene Reaktion» Russlands an, wie er dem Westschweizer Fernsehen RTS mitteilte. 01:09 Video U.S. Helsinki Commission kritisiert die Schweiz als Russland-Helferin Aus 10 vor 10 vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

23:09 Keine einfache Verteilung von Geflüchteten auf die Kantone Jeden Monat lassen sich in der Schweiz so viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen registrieren wie normalerweise Geflüchtete aus allen Ländern innerhalb von einem Jahr. Solche hohe Zahlen bedeuten für alle beteiligten Stellen eine grosse Herausforderung. Die Solidarität in der Bevölkerung ist nach wie vor gross – der bürokratische Aufwand für die Privatpersonen allerdings auch. Die Schweizer Flüchtlingshilfe organisiert im Auftrag des Bundes die Unterbringung bei privaten Gastfamilien in einigen Kantonen. Es gäbe viele Anrufe von frustrierten Gastgebern, bestätigt Miriam Behrens, Direktorin der Flüchtlingshilfe. «In unserem föderalistischen Land sind die Kantone zuerst zuständig, dann die Gemeinden. Alle haben ein eigenes System, das ist sehr uneinheitlich.» Zu Beginn wurde bei der Verteilung auf die Kantone stark auf die Wünsche der Geflüchteten Rücksicht genommen. Weil in einigen Kantonen nun proportional zur Bevölkerung zu viele Geflüchtete leben, versuchen Bund und Kantone die Menschen gleichmässiger zu verteilen. 03:48 Video Verteilung von Ukraine-Geflüchteten auf die Kantone Aus 10 vor 10 vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden.

22:24 UNO will russische und ukrainische Getreideproduktion zurück auf dem Weltmarkt Der Ukraine-Krieg verursacht Engpässe bei der Nahrungsmittelproduktion. Nun will UNO-Generalsekretär António Guterres das Land zurück auf den Weltmarkt bringen. Eine sinnvolle Lösung für die globale Ernährungsunsicherheit erfordere die Wiedereingliederung der landwirtschaftlichen Produktion der Ukraine. Auch die Lebensmittel- und Düngemittelproduktion in Russland und Belarus müsse trotz des Kriegs zurück auf die Weltmärkte, sagte Guterres in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Er werde sein Bestes tun, um einen Dialog anzustossen. Die Ukraine war bis Kriegsbeginn einer der weltweit wichtigsten Produzenten von Weizen und Mais in der Grössenordnung von insgesamt rund 55 Millionen Tonnen. Viele Länder sind abhängig von günstigem Weizen aus der Ukraine. Mit dem Krieg kam der Handel zum Erliegen.

21:54 Ringtausch von schweren Waffen mit Tschechien in Planung Deutschland und Tschechien arbeiten an einem Ringtausch für schwere Waffen für die Ukraine. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala haben entsprechende Planungen bestätigt. Dabei soll Tschechien schwere Waffen russischer Bauart an die Ukraine liefern, während es von Deutschland Hilfe beim Ersatz mit modernen westlichen Waffen bekomme, sagt Scholz. Fiala erklärt, der Ringtausch sei vorteilhaft sowohl für die Ukraine als auch für Tschechien. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Panzer für die Ukraine.

21:10 Ukraine-Krieg: Schweizer Armee «keineswegs überrascht» Der Krieg in der Ukraine habe das Departement für Verteidigung (VBS) und die Schweizer Armee «keineswegs überrascht», auch wenn das behauptet worden sei. Das sagte Bundesrätin Viola Amherd an einem SVP-Anlass in Holziken (AG). Bereits im Sicherheitspolitischen Bericht 2021, Link öffnet in einem neuen Fenster habe das VBS darauf hingewiesen, dass Russland «zunehmend konfrontativ» auftrete und auch «einen bewaffneten Konflikt in Europa provozieren könnte», sagte Amherd in ihrer Rede. Im Bericht stehe auch, dass Russland militärische Fakten schaffen könnte, die zu einer Eskalation führen könnten. Aber «praktisch niemand hat diese Feststellung zur Kenntnis genommen», sagte Amherd. Das VBS sowie die Armee hätten die aktuelle Bedrohungslage in ihren Planungen der letzten Jahre «durchgehend berücksichtigt». Vor zwei Wochen hatte die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) den Sicherheitsausschuss des Bundesrats scharf kritisiert: Der Gesamtbundesrat sei «unvorbereitet auf die Krise» gewesen. Die Sicherheitspolitik der Schweiz. Bericht des Bundesrates vom 24. November 2021., Link öffnet in einem neuen Fenster Legende: Bundesrätin Viola Amherd bei der Fahnenübergabe an Thomas Süessli anlässlich der Amtsübernahme als neuer Chef der Armee im Dezember 2019 im Schloss Chillon bei Montreux. Keystone

20:44 Putin entschuldigt sich bei Israel Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bei Israels Ministerpräsidenten Naftali Bennett entschuldigt. Der Streit drehte sich um eine Äusserung des russischen Aussenministers Sergej Lawrow, die als antisemitisch kritisiert worden war. Das Büro von Bennett teilte mit, der Ministerpräsident habe nach dem Gespräch mit Putin die Entschuldigung angenommen. Er habe «für die Klarstellung der Einstellung des Präsidenten zum jüdischen Volk und zum Holocaust-Gedenken gedankt», teilte Bennetts Büro mit. Vom Kreml gab es für eine Entschuldigung keine Bestätigung. Es hiess lediglich, der russische Präsident habe die freundschaftlichen Beziehungen seines Landes zu Israel betont. Thema des Telefonats seien auch die Kämpfe in der Ukraine gewesen. Lawrow hatte in einem Interview für Empörung gesorgt, weil Moskau den Angriff auf die Ukraine mit einer notwendigen «Entnazifizierung» begründet, obwohl der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski jüdischer Abstammung ist. Lawrow hatte behauptet, «das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind».

20:12 Putin: Kämpfer im Stahlwerk Asowstal sollen aufgeben Russlands Präsident Wladimir Putin fordert die Ukraine dazu auf, den im Stahlwerk Asowstal verschanzten Kämpfern ein Aufgeben zu befehlen. Russland sei bereit, den eingeschlossenen Zivilisten auf dem Gelände in Mariupol einen sicheren Abzug zu ermöglichen, heisst es in einer Erklärung des Präsidialamts in Moskau. Dies habe Putin Israels Ministerpräsidenten Naftali Bennett in einem Telefonat mitgeteilt.

19:36 Stoltenberg verspricht Schweden erhöhte Nato-Präsenz Schweden kann nach dem Antrag zur Aufnahme in die Nato mit einer erhöhten Präsenz des Militärbündnisses in der Ostsee rechnen. Das sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit dem schwedischen Rundfunksender SVT. Er sei überzeugt davon, dass man Lösungen für Schwedens Sicherheitsgarantien in einer Übergangszeit zwischen Beitrittsantrag und Mitgliedschaft finden werde, sagte Stoltenberg. Dies könne unter anderem durch die verstärkte Präsenz von Nato-Truppen rund um Schweden und in der Ostsee sein. Der Krieg in der Ukraine hat in Schweden und Finnland intensive Diskussionen über einen möglichen Beitritt zur Nato ausgelöst. Die beiden nördlichsten Länder der EU sind schon heute enge Nato-Partner, aber bislang keine Mitglieder.

18:57 Zentralbanken Chinas und Russland diskutieren Zahlungssysteme Die Zentralbanken Chinas und Russlands erwägen vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen die Verzahnung ihrer nationalen Zahlungssysteme. Die Notenbanken beider Länder würden über beide Systeme, das russische Mir und das China Union Pay, beraten, sagte der chinesische Botschafter in Russland der Agentur Tass in einem Interview. Mit Mir-Kreditkarten, die von vielen russischen Banken ausgegeben werden, können Kunden bargeldlos zahlen und Geldautomaten nutzen. Mir ist ein System der russischen Notenbank. China Union Pay ist ein entsprechendes Kartensystem im Reich der Mitte. Mir und Union Pay gehören zu den wenigen Optionen, die Russen noch geblieben sind, um Zahlungen ins Ausland zu tätigen. Russische Banken wurden im Zuge der Sanktionen des Westens als Konsequenz des den russischen Angriffskriegs in weiten Teilen vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. China hat sich bislang geweigert, die russische Invasion der Ukraine zu verurteilen und westliche Sanktionen kritisiert. 01:50 Video Aus dem Archiv: Was bedeutet der Swift-Ausschluss von Russland? Aus SRF News vom 27.02.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

18:38 Mariupol: Selenski verlangt längere Feuerpausen Immer noch versuchen zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten aus der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol zu kommen. In den letzten Tagen haben es hunderte auf sicheres ukrainisches Gebiet geschafft, darunter Menschen, die aus dem Stahlwerk Azowstal evakuiert wurden. Sie können erstmals seit langem wieder aufatmen. Doch noch immer sitzen viele Menschen in Mariupol fest. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verlangt derweil eine bedeutend längere Feuerpause: «Es wird lange dauern, die Menschen aus den Kellern und unterirdischen Bunkern zu befreien, es fehlt schweres Gerät, der Schutt muss von Hand weggeräumt werden und das braucht Zeit.» 02:00 Video Evakuierungen aus Mariupol Aus Tagesschau am Vorabend vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.