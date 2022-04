Der Ticker startet um 5:41 Uhr

18:48 US-Verteidigungsminister: Gerede über Atomkrieg «sehr gefährlich» US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die jüngsten Warnungen des russischen Aussenminister Sergej Lawrow vor einem Dritten Weltkrieg und einem Einsatz von Nuklearwaffen kritisiert: Jedes Gerede über den möglichen Einsatz von Atomwaffen sei «sehr gefährlich und wenig hilfreich», sagte Austin nach einem internationalen Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein. Laut Austin bestehe immer die Möglichkeit, dass eine Reihe von Dingen passieren, es sei aber riskant und helfe niemanden, über den Einsatz von Nuklearwaffen zu spekulieren. Lawrow hatte zuvor von einer realen Gefahr eines Dritten Weltkrieges gesprochen. «Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden», sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen, das das Aussenministerium in seinem Telegram-Kanal teilte. Legende: US-Minister Austin betonte, die USA täten alles in ihrer Macht stehende, um zu verhindern, dass der Krieg über die Grenzen der Ukraine hinaus ausser Kontrolle gerate. Keystone

18:17 Stopp russischer Gaslieferungen an Polen über Jamal-Pipeline Die Versorgung Polens mit russischem Gas über die Jamal-Pipeline ist nach Berichten des Senders Polsat News sowie der Web-Seite Onet.pl gestoppt worden. Beide Medien berufen sich dabei auf nicht genannte Quellen. Das Unternehmen Pgnig SA selbst teilt mit, Gazprom hätte sie informiert, die Lieferungen würden am Mittwoch, 8 Uhr eingestellt werden. Pgnig nimmt Gas vom russischen Versorger Gazprom ab und hat langfristige Verträge mit Gazprom abgeschlossen, die dieses Jahr auslaufen. Gazprom wiederum teilt laut der Nachrichtenagentur Tass mit, dass Polen die russischen Gaslieferungen nach dem neuen Verfahren bezahlen muss, das die Verwendung des Rubels vorsieht. Dies teilte das Unternehmen mit, nachdem es dementiert hatte, die Lieferungen durch die Jamal-Pipeline bereits eingestellt zu haben. Legende: Medienberichten zufolge hat Russland die Gaslieferungen an Polen eingestellt – auf dem Bild eine Erdgas- und Erdölförderanlage des polnischen Energiekonzerns PGNiG SA. Keystone

17:47 USA: Neue Kontaktgruppe für die Ukraine wird sich monatlich beraten Eine neue internationale Kontaktgruppe zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte wird sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zufolge künftig monatlich beraten. Nach Gesprächen mit seinen Amtskollegen und ranghohen Militärvertretern aus rund 40 Staaten, darunter Nato-Partner und Verbündete, sagte Austin: «Ich bin stolz, anzukündigen, dass das heutige Treffen eine monatlich tagende Kontaktgruppe für die Selbstverteidigung der Ukraine bekommen wird.» Das erste Treffen fand auf Einladung Austins auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein statt, die nächsten Zusammenkünfte sollen demnach entweder auch als Präsenzveranstaltungen oder als Videoschalten stattfinden.

17:28 Österreichs Bevölkerung übersteigt erstmals 9 Millionen wegen Ukraine-Krieg Die Einwohnerzahl in Österreich ist erstmals über die Marke von 9 Millionen geklettert. Die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine spielte dabei eine entscheidende Rolle, wie die staatliche Statistik Austria berichtet. Anfang April lebten laut der offiziellen Statistik 9.03 Millionen Menschen in Österreich. Die Bevölkerung stieg im ersten Quartal um rund 48'000 Menschen an. Mehr als 40'000 davon kamen aus der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR fast 5.3 Millionen Menschen ins Ausland geflohen. Nur ein kleiner Teil davon hat Österreich erreicht. In Polen sind 2.9 Millionen Flüchtlinge registriert worden. In anderen Nachbarländern der Ukraine sind jeweils Hunderttausende angekommen.

16:58 Menschenrechtsbeauftragte: «An erster Stelle steht die Suche nach den Vermissten» Infolge des russischen Angriffskrieges sind bereits über 16'000 Menschen als vermisst gemeldet worden, sagte die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denissowa in einem Fernsehinterview. «An erster Stelle der Appelle der ukrainischen Bürger steht die Suche nach den Vermissten. Wir suchen bereits nach mehr als 16'000 Menschen» Danach seien Dinge auf dem Plan, die bombardiert oder zerstört wurden. «Andere Themen sind humanitäre Korridore und Hilfe», so Denissowa. Unter den Vermissten seien etwa 2000 Soldaten. Von den Zivilistinnen und Zivilisten stamme etwa ein Viertel aus der seit Anfang März von russischen Truppen eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol. Legende: Tote werden am 9. März in ein Massengrab am Rande der ukrainischen Stadt Mariupol gelegt. Die Menschen können ihre Toten wegen des schweren Beschusses durch die russischen Streitkräfte nicht begraben. Keystone

16:44 Moskau sagt Zerfall der Ukraine in mehrere Kleinstaaten voraus Der Versuch der USA, aus der Ukraine einen Gegenpol zu Russland zu erschaffen, führt nach Ansicht der russischen Führung am Ende zur Aufspaltung der Ukraine. «Das Ergebnis der Politik des Westens und des von ihm kontrollierten Kiewer Regimes kann nur zum Zerfall der Ukraine in mehrere Staaten führen», sagte der russische Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew der staatlichen Tageszeitung «Rossiskaja Gaseta». Hatte der Kreml den Militäreinsatz zunächst nur als Schutzmassnahme für die von Moskau anerkannten prorussischen Separatistenregime in Donezk und Luhansk bezeichnet, so hat in der vergangenen Woche ein hoher Armeegeneral auch die Einnahme der Südukraine als Ziel benannt. Kürzlich hatte sich Spekulationen verstärkt, dass im südrussischen Gebiet Cherson ein Referendum zur Abspaltung organisiert werden soll. Politik des Westens kann nur zum Zerfall der Ukraine in mehrere Staaten führen.

16:22 IWF bezahlt Kiew monatliche Haushaltsausgaben Wegen des russischen Angriffskriegs hat der Internationale Währungsfonds (IWF) der Ukraine ein Sonderkonto zur Begleichung von Haushaltsausgaben eingerichtet. Von IWF und Weltbank erhalte Kiew so monatlich umgerechnet knapp 4.7 Milliarden Euro, teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal im ukrainischen Fernsehen mit. Das seien die Kosten, welche der ukrainische Haushalt für Sozialausgaben infolge des Krieges benötige. Das Finanzministerium und Präsident Wolodimir Selenski hatten vorher den monatlichen Bedarf mit über 6.5 Milliarden Euro angegeben. Vor dem vor knapp zwei Monaten begonnenen russischen Krieg waren im ukrainischen Haushalt für 2022 monatliche Ausgaben von umgerechnet insgesamt nur knapp vier Milliarden Euro vorgesehen.

15:43 EU will Gas-Abhängigkeit von Russland deutlich verringern Die Europäische Union beabsichtigt nach Angaben von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas bis Ende des Jahres um zwei Drittel zu senken und bis Ende 2027 auf null. Gentiloni kündigt in einem Interview der Zeitung «Il Messaggero» zudem an, dass die EU ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr senken werde. Es sei aber zu früh, um zu sagen, ob die Verlangsamung zu einer Stagnation führen werde. Lesen Sie passend dazu den Grafik-Artikel: Wohin russisches Gas und Öl fliessen

15:23 Erdogan telefoniert mit Putin zu Fluchtkorridoren Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin für sichere Fluchtrouten eingesetzt. Erdogan habe in dem Gespräch betont, wie wichtig Fluchtkorridore für Zivilisten seien und erneut einen Waffenstillstand gefordert, teilte das Präsidialamt mit. Die Türkei werde weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Erdogan habe ausserdem angeboten, die Gespräche in Istanbul mit einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski wieder aufzunehmen. Die Türkei unterhält gute Beziehungen zu Moskau und Kiew und sieht sich als Vermittler im Ukraine-Krieg. Im März hatten sich Vertreter beider Seiten zu Verhandlungen in Istanbul getroffen. Vor seinem Besuch in Moskau hatte UN-Generalsekretär António Guterres sich mit Erdogan in Ankara getroffen. Legende: Mitglieder der ukrainischen Delegation nehmen an den Gesprächen mit russischen Unterhändlern Ende März in Istanbul teil. Erdogan schlägt nun vor, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Reuters

14:58 London: Keine Bedenken bei Einsatz britischer Waffen gegen Russland Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey hält einen Einsatz britischer Waffen durch ukrainische Streitkräfte gegen russisches Gebiet nicht für problematisch. Das sagte der konservative Politiker dem Sender Times Radio. Grossbritannien befürworte «selbstverständlich» ukrainische Angriffe auf Öldepots innerhalb Russlands, sagte Heappey. Es sei «vollkommen legitim für die Ukraine», Ziele in Russland anzugreifen, um die Logistik der russischen Armee zu stören und weiteres Blutvergiessen auf seinem eigenen Territorium zu verhindern. Wenn dabei aus Grossbritannien gelieferte Waffen zum Einsatz kämen, sei das «nicht unbedingt ein Problem». Es gebe viele Länder, die importierte Waffen einsetzten. Verantwortlich gemacht werde dafür aber nicht das Land, in dem sie produziert, sondern das, von dem sie abgefeuert worden seien, so Heappey weiter. Warnungen des russischen Aussenministers Sergej Lawrow, westliche Länder würden durch Waffenlieferungen an die Ukraine Öl ins Feuer giessen, wies Heappey im Gespräch zurück.

14:40 Russland weist drei schwedische Diplomaten aus Als Antwort auf die Ausweisung dreier russischer Diplomaten aus Schweden hat auch Moskau drei schwedische Vertreter zu unerwünschten Personen erklärt. Das teilte das russische Aussenministerium mit. Am Vortag hatte Russland bereits 40 deutsche Diplomaten des Landes verwiesen, vorangegangen war die Ausweisung 40 russischer Diplomaten aus Deutschland. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar sind nach Moskauer Zählung weltweit etwa 400 russische Diplomaten ausgewiesen worden.

14:13 Belarus setzt Stabsmanöver der Luftwaffe mit Russland an Belarus hat unerwartet ein Stabsmanöver seiner Luftwaffe und Luftabwehrtruppen mit russischer Beteiligung angesetzt. Die Übung solle von Dienstag bis Freitag dauern, teilte das Verteidigungsministerium in Minsk laut Interfax mit. Von Moskauer Seite seien die Führungen der Luftwaffe und der Luftabwehrkräfte des westlichen Militärbezirks Russlands beteiligt. Nähere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Bei Stabsmanövern simuliert die Kommandoebene bestimmte Gefechtslagen, üblicherweise finden keine Truppenbewegungen statt. Russland hat das verbündete Belarus im vergangenen Jahr als Aufmarschgebiet gegen die Ukraine genutzt und seit dem 24. Februar auch von belarussischem Territorium aus angegriffen. Nach der gescheiterten Eroberung der nördlichen Ukraine rückten viele russische Verbände aus Belarus ab, um sich in Russland neu zu gruppieren. Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer behalten die Entwicklung in Belarus im Blick angesichts der Gefahr, dass sich die von Staatschef Alexander Lukaschenko repressiv geführte Ex-Sowjetrepublik am Krieg beteiligen könnte.

13:39 Baltische Staaten lassen sich nicht einschüchtern Lettland und Litauen haben die von Russlands Aussenminister Sergej Lawrow heraufbeschworene Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges zurückgewiesen. «Wenn Russland den Dritten Weltkrieg androht, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Ukraine Erfolg hat», schrieb Aussenminister Edgars Rinkevics auf Twitter. Nur ein entschlossenes und konsequentes Vorgehen könne internationales Recht und internationale Ordnung wiederherstellen. Im benachbarten Litauen betonte Staatspräsident Gitanas Nauseda: «Wir dürfen uns von dieser bereits alltäglich gewordenen Rhetorik nicht einschüchtern lassen.» Und: «Sie nutzen einfach jede angemessene und unangemessene Gelegenheit, um zu versuchen, westliche Länder daran zu hindern, der Ukraine zu helfen.» Der Westen solle sich «nicht auf das Spiel einlassen, das Russland uns aufzwingen will», sagte Nauseda der Agentur BNS zufolge. Litauens Staatsoberhaupt forderte mehr Unterstützung für die Ukraine und weiteren Druck auf den Kreml.

12:48 SEM meldet 41'559 registrierte Geflüchtete aus der Ukraine In den Asylzentren des Bundes haben sich seit Montag 1049 Geflüchtete aus der Ukraine registrieren lassen. Seit Beginn des russischen Angriffs auf das Land wurden insgesamt 41'559 Personen registriert. 33'975 Flüchtlinge haben bisher den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag via Twitter mitteilte. Im Vergleich zum Sonntag stieg die Zahl der Personen mit S-Status um 695. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) rechne in diesem Jahr mit insgesamt 8.3 Millionen Menschen, die aus der Ukraine fliehen, sagte eine UNHCR-Sprecherin am Dienstag in Genf. Zur Zeit hätten knapp 5.3 Millionen Flüchtlinge die Grenzen zu Nachbarländern überquert.

12:33 UNO-Chef Guterres fordert in Moskau Waffenruhe für Ukraine UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich bei seinem Treffen mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow für eine rasche Waffenruhe und ein Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. Er habe ein Interesse daran, «alles Mögliche» zu tun, um den Krieg und das Leiden der Menschen zu beenden, sagte der 72-Jährige zum Auftakt des Treffens in Moskau. Der Krieg habe schon jetzt weltweit auch Auswirkungen auf die Preise bei Lebensmitteln und Energie. Deshalb sei es nötig, den Dialog zu führen und eine Waffenruhe zu erreichen, um die Bedingungen für eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden, sagte der UNO-Chef. Er wollte anschliessend auch mit Kremlchef Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine sprechen. Lawrow sagte, dass sich um die Ukraine viele Probleme angesammelt hätten, die geklärt werden müssten. Sprechen wolle Russland aber auch über die Entwicklung der Vereinten Nationen insgesamt. Lawrow beklagte, es gebe Tendenzen im Westen, eine monopolare Welt zu errichten. 00:39 Video Guterres im Gespräch mit Lawrow Aus News-Clip vom 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

12:02 Laut London: Umzingelung ukrainischer Kräfte wohl Ziel russischer Truppen Die russischen Truppen dürften nach Ansicht britischer Experten versuchen, die ukrainischen Kräfte im Osten des Landes einzukreisen. Das teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg mit. Schwere Kämpfe gebe es Berichten zufolge südlich der Stadt Isjum, wo russische Kampfverbände in Richtung der Städte Slowiansk und Kramatorsk aus nördlicher und östlicher Richtung vorstossen. In der am Fluss Dnepr in der Südukraine gelegenen Stadt Saporischschja haben sich den britischen Experten zufolge die ukrainischen Streitkräfte bereits auf einen potenziellen russischen Angriff aus südlicher Richtung vorbereitet. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey warnte unterdessen vor heftigen russischen Verlusten bei deren Vorstoss im Donbass. Der mutmassliche Wunsch von Putin, zur Feier des Siegs über Nazi-Deutschland am 9. Mai einen Erfolg vorweisen zu können, werde Tausende russische Soldaten das Leben kosten.

11:53 Spannungen steigen nach neuem Anschlag in moldawischer Konfliktregion Die Sprengung zweier Radiomasten in der moldawischen Konfliktregion Transnistrien an der Grenze zur Ukraine droht die Lage in der Region weiter zu verschärfen. Die Präsidentin Moldawiens, Maia Sandu, berief für den Nachmittag eine Sitzung des Sicherheitsrats ein, meldete die Nachrichtenagentur Interfax. Die Funkzentrale hatte mit zwei Masten russische Radiosender übertragen. In dem von Moldawien abtrünnigen Transnistrien sind russische Soldaten stationiert. In Moskau sprechen daher hochrangige Politiker von Provokation: «Die Vorgänge in Transnistrien sind eine Provokation mit dem Ziel, Russland noch tiefer in die Kriegshandlungen in der Region hineinzuziehen», sagte der Chef des Duma-Ausschusses für die GUS, Leonid Kalaschnikow. Schon am Montag war das Ministerium für Staatssicherheit in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol beschossen worden. In beiden Vorfällen kamen Personen nicht zu Schaden. Kiew beschuldigt dagegen Moskau, selbst zu provozieren, um Panik zu schüren. Demnach könnten die in Transnistrien stationierten Truppen versuchen, von dort aus die Ukraine in Richtung der Stadt Odessa am Schwarzen Meer anzugreifen. In einer in Kiew veröffentlichten Mitteilung erinnerte der Geheimdienst an eine Äusserung eines russischen Befehlshabers vom vergangenen Freitag. Dieser hatte offen davon gesprochen, dass Moskau die gesamte Südukraine bis nach Transnistrien unter seine Kontrolle bringen wolle.

11:32 UNO befürchtet, dass mehr als acht Millionen Menschen die Ukraine verlassen Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass etwa 8.3 Millionen Menschen dieses Jahr aus der Ukraine fliehen werden. Insgesamt hätten seit Beginn der russischen Invasion vor zwei Monaten bislang mehr als 12.7 Millionen Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Mehr als fünf Millionen davon seien ins Ausland geflohen, 7.7 Millionen seien im Land Vertriebene. Angesichts der Situation fordert das UNO-Flüchtlingshilfswerk zu Spenden auf.

11:16 Austin: «Vorgehen Russlands unverzeihlich» Zum Auftakt des Treffens der Verteidigungsminister alliierter Staaten auf dem US-Militärstützpunkt in Ramstein hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin betont, das Vorgehen Russlands in der Ukraine sei unverzeihlich. Die Welt stehe geeint gegen die Regierung in Moskau. Die Ukraine sei davon überzeugt, diesen Krieg gewinnen zu können. «Das tut jeder hier.» US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat der Ukraine internationale Unterstützung auch über den russischen Angriffskrieg hinaus zugesagt. «Wir sind hier, um der Ukraine zu helfen, den Kampf gegen Russlands ungerechte Invasion zu gewinnen und die Verteidigung der Ukraine für die Herausforderungen von morgen aufzubauen.» Die Bedeutung von Russlands «imperialer Aggression» gehe über die Ukraine und über Europa hinaus, sagte Austin. Die Invasion sei eine Herausforderung für jeden freien Menschen überall. Hingegen sei der Widerstand der Ukraine eine Inspiration für die freie Welt. Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich nie vorstellen können, dass die Welt so geeint hinter der Ukraine zusammenkommen könnte. 00:26 Video Austin: «Ukraine glaubt an den Sieg» Aus News-Clip vom 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.