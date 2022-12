Das EU-Parlament in Strassburg hat am Mittwoch den renommierten Sacharow-Preis ans ukrainische Volk verliehen. Mit dem Preis sollen die Bemühungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, der gewählten Vertreter und der Zivilgesellschaft gewürdigt werden. Bereits der Friedensnobelpreis ging dieses Jahr in die Ukraine, an die Nichtregierungsorganisation «Zentrum für bürgerliche Freiheiten» in Kiew.