Die Bilder aus der ukrainischen Stadt Butscha gingen um die Welt. Zivilpersonen, die auf der Strasse liegen, getötet von russischen Streitkräften. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in Butscha und sieben weiteren Städten und Dörfern nordwestlich von Kiew umfangreiche Recherchen durchgeführt und am Freitag einen neuen Bericht vorgestellt.

Eine wacklige Internetverbindung, schlechte Tonqualität und dennoch unmissverständliche Worte von Agnès Callamard, der Generalsekretärin von Amnesty International, an der Medienkonferenz: Vorsätzliche Tötungen von Zivilisten seien ebenso Kriegsverbrechen wie rechtswidrige und unverhältnismässige Luftangriffe.

Und genau solche Kriegsverbrechen, die russische Truppen begangen haben, hat Amnesty International dokumentiert. Dabei wurden in der Region nordwestlich von Kiew über 40 Menschen befragt, die entweder mit eigenen Augen gesehen haben, wie Verwandte oder Nachbarn durch russische Truppen getötet wurden oder aus erster Hand davon erfahren haben.