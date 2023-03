Krieg in der Ukraine

Die Schlacht in Bachmut spitzt sich zu. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten rückt die russische Armee immer weiter vor. So hat am Mittwoch etwa der Chef der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, mitgeteilt, dass der östliche Teil der Stadt eingenommen wurde.

Legende: Noch hält die ukrainische Armee dem russischen Druck in Bachmut stand. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Ist Bachmut schon bald ganz in russischen Händen? Nähert sich der monatelange Kampf einem Ende? SRF-Auslandredaktor David Nauer schätzt ein.

David Nauer Auslandredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen David Nauer ist Auslandredaktor bei Radio SRF. Von 2016 bis 2021 war er als Korrespondent in Russland tätig. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist er mehrfach in die Ukraine gereist.

SRF News: Steht Bachmut vor dem Fall?

David Nauer: Das ist schwierig zu sagen. Die Lage ist für die Ukraine schon sehr lange prekär. Bisher hat man die Verteidigung allerdings aufrechterhalten können. Die Stadt könnte in den nächsten Tagen fallen, es könnte aber auch noch länger dauern oder schlicht gar nie passieren.

Die Rolle Bachmuts für andere Kriegsschauplätze Box aufklappen Box zuklappen Die Schlacht um Bachmut könnte sich schon bald entscheiden. Nicht nur das Kriegsgeschehen in der Region würde dadurch wohl beeinflusst werden, sondern auch der Krieg an sich. SRF-Auslandredaktor David Nauer sagt: «Es wird erwartet, dass die Ukrainer im Frühling eine grosse Offensive im Süden des Landes unternehmen wollen.» Die Frage sei aber, ob die ukrainische Armee nach den Kämpfen in Bachmut dafür noch genügend Kräfte hat, «wobei auch die Russen dieser Tage enorm hohe Verluste erleiden und deswegen einem möglichen ukrainischen Angriff vielleicht nicht mehr viel entgegenzusetzen haben», so Nauer weiter. Er erklärt zudem: «Der Kampf um Bachmut ist auch deshalb wichtig, weil hier beide Armeen versuchen, den Gegner so zu schwächen, dass sie für die Frühlingsoffensiven im Vorteil sind.»

Klar ist, dass Russland den östlichen Teil eingenommen hat. Hier gibt es nicht nur die Aussage von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, auch Meldungen aus dem ukrainischen Lager und Bilder aus der Stadt bestätigen dies.

Was bedeutet das für die Schlacht?

Dazu muss man zunächst die Struktur Bachmuts kennen. Die Stadt wird durch den Fluss Bachmutka in einen Ost- und Westteil geteilt. Die ukrainischen Streitkräfte haben sich jetzt hinter den Fluss zurückgezogen. Er dient ihnen als Verteidigungslinie, ist sozusagen eine natürliche Barriere. Es gibt auch Berichte, wonach einige Brücken gesprengt wurden. So will die Ukraine die Überquerung des Flusses durch russische Truppen erschweren.

Es ist auch wichtig, zu verstehen, dass der westliche Teil Bachmuts grösser und wichtiger ist. Dort befindet sich unter anderem auch das Stadtzentrum.

Nehmen wir an, die Stadt fällt schon bald ganz in russische Hände. Welche Folgen hätte das?

Es wäre ein russischer Sieg, der sich vor allem auf die Motivation der Truppen auswirken würde. Die Symbolkraft ist da; Russland hat seit dem Frühsommer kaum militärische Erfolge erzielt und versucht nun, Bachmut mit allen Mitteln zu erobern. Auch für die Ukraine hat die «Festung Bachmut» inzwischen hohe symbolische Bedeutung.

Auch für die Ukraine hat die ‹Festung Bachmut› inzwischen hohe symbolische Bedeutung.

Das ist auch ein Grund, weshalb in den vergangenen Monaten so viel über Bachmut berichtet wurde. So könnte wohl auch der Eindruck in der Öffentlichkeit entstanden sein, dass aus einem russischen Sieg dort grosse Gebietsgewinne resultieren würden.

Ist dem nicht so?

Es gibt zwei Szenarien: Einerseits wäre mit dem Fall Bachmuts die ukrainische Verteidigungslinie im Donbass an einer wichtigen Stelle eingebrochen. Das könnte dazu führen, dass Russland bei einem Sieg weiter in den Westen bis nach Kramatorsk, dem letzten ukrainischen Vorposten in der Region, vordringt. Dort würde es dann wohl zur Entscheidungsschlacht im Donbass kommen. Auch Wolodimir Selenski hält übrigens dieses Szenario für plausibel.

Und das zweite Szenario?

Dieses besagt, dass sich die Ukraine auf den Verlust Bachmuts vorbereitet und westlich der Stadt mehrere Verteidigungslinien errichtet hat. Die entscheidende Frage wäre dann, ob diese halten. Ist dies der Fall, würde die russische Armee zwar leicht vorrücken, aber nicht grössere Gebietsgewinne erzielen können. Ich halte dieses zweite Szenario für wahrscheinlicher.

Das Gespräch führte Pascal Studer.