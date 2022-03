Der Ticker startet um 6:36 Uhr

12:34 Bevölkerung in Tschernihiw ohne Strom, Heizung und Wasser In der von russischen Truppen eingekreisten Stadt Tschernihiw im Norden der Ukraine muss die Bevölkerung ohne Strom, Heizung und Wasser ausharren. Nur die Gasversorgung funktioniere noch teilweise, teilt die Regionalverwaltung mit. Die Infrastruktur sei durch «aktive Kampfhandlungen» in der Stadt zerstört worden. Es werde versucht, die Schäden zu reparieren, schrieb Verwaltungschef Wjatscheslaw Tschaus auf Telegram. Russische Truppen haben die Stadt dicht an der Grenze zu Russland und Belarus seit längerem eingekesselt. Von Tschernihiw führt eine strategisch wichtige Strasse 125 Kilometer nach Süden in die Hauptstadt Kiew. Schon am Samstag beklagte Bürgermeister Wladyslaw Atroschenko grosse Zerstörungen durch russische Truppen. «Die Stadt ist komplett verwüstet», sagte er. In den vergangenen Wochen seien mehr als 200 Zivilisten getötet worden. Von den mehr als 285'000 Einwohnern in Tschernihiw vor dem Krieg sei mittlerweile nicht einmal mehr die Hälfte übrig. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

11:51 Ukraine: Putin will Treibstoff- und Lebensmittellager zerstören Die Ukraine wirft Russland vor, mit der Zerstörung ukrainischer Treibstoff- und Lebensmittellager begonnen zu haben. Dies bedeute, dass die Regierung in Kiew bald die entsprechenden Vorräte grossflächiger verteilen müsse, sagte der Berater des Innenministeriums, Vadym Denysenko, im Fernsehen. Russland verlege zudem zu einem Truppenaustausch Streitkräfte an die Grenze. Die könne bedeuten, dass Russland neue Versuche unternehmen wolle, die Invasion in der Ukraine voranzutreiben.

11:11 Schweizer Firmen rufen Bund um Hilfe wegen russischer Gegensanktionen Schweizer Firmen kämpfen laut dem Bund in Russland mit Gegensanktionen und haben um Hilfe angefragt. Im Zuge der Sanktionen und russischen Gegenmassnahmen sähen sich diese mit zahlreichen Unsicherheiten und regulatorischen Massnahmen konfrontiert, teilte ein Sprecher des Schweizer Aussendepartements der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Dies habe zu vielen Unterstützungsanfragen geführt. Angaben dazu, welche und viele Unternehmen betroffen sind, machte der Sprecher aus Sicherheitsgründen nicht. Zunächst hatte die «NZZ am Sonntag» berichtet, dass Agenten des russischen Geheimdienstes FSB am Dienstag Räumlichkeiten der Firma Audemars Piguet durchsucht und Uhren im Wert von mehreren Millionen Franken beschlagnahmt hätten. Die Zeitung berief sich dabei auf eine vertrauliche Infonotiz des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) an Parlamentarier. Als Grund für ihre Aktion hätten die russischen Behörden angebliche Zollvergehen geltend gemacht, berichtete die Zeitung weiter. Doch es handle sich «höchstwahrscheinlich um eine willkürliche Repressionsmassnahme als Reaktion auf die Sanktionen», hiess es demnach in der Infonotiz. Vier Tage zuvor hatte der Bundesrat die Sanktionen verschärft und den Export von Luxusgütern wie Schmuck, Kunst und Uhren nach Russland verboten. Legende: Von Audemars Piguet lag keine Stellungnahme vor. Die Uhrenmanufaktur in Familienbesitz schloss zwei Boutiquen in Moskau vorübergehend. Reuters/Symbolbild

10:51 Empörung über Bidens Äusserungen zu Putin hält an Die Empörung in Russland über Joe Bidens Aussagen über Kremlchef Wladimir Putin reisst nicht ab. Der US-Präsident mache mit «erschreckender Regelmässigkeit» Äusserungen und Fehler, die schlimmer seien als Verbrechen, meinte der russische Aussenpolitiker Konstantin Kossatschow. Biden hatte in einer Rede in Warschau gesagt: «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.» Allerdings nannte er an dieser Stelle den russischen Präsidenten nicht namentlich. Unmittelbar nach der Rede betonte denn auch ein Vertreter des Weissen Hauses, dass der Präsident mit seiner Äusserung nicht direkt zum Sturz Putins aufgerufen habe. «Die Botschaft des Präsidenten war es, dass es Putin nicht erlaubt sein darf, Macht über seine Nachbarn oder die Region zu haben. Er sprach nicht über Putins Macht in Russland oder einen Sturz der Regierung.» Auch der Kreml hatte am Sonntagabend klargestellt, dass nicht die USA über die Führung in Russland entschieden. «Das entscheidet nicht Biden, der Präsident Russlands wird vom russischen Volk gewählt», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Vor der Äusserung zum Machterhalt hatte Biden Putin als «Schlächter», «Kriegsverbrecher» und «mörderischen Diktator» bezeichnet. 01:00 Video Satz des US-Präsidenten sorg für Wirbel Aus Tagesschau vom 26.03.2022. abspielen

10:30 Sean Penn: Oscar-Boykott bei Absenz von Selenski Der Oscar-Preisträger und Aktivist Sean Penn (61) hat am Vortag der 94. Academy Awards zu einem Boykott der Gala aufgerufen, falls sie ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski stattfindet. In einem CNN-Interview sagte der Schauspieler und Regisseur, dass ein Erscheinen Selenskis bei der Show vor einem Millionenpublikum eine grossartige Gelegenheit für eine Ansprache gewesen wäre. Er befürchte aber, dass die Filmakademie die Idee nicht weiter verfolgt habe. In diesem Fall wäre das der «schamloseste Moment in der Geschichte Hollywoods». Im Vorfeld der Oscars wurde viel spekuliert, wie die Veranstalter in der Show mit dem Krieg in der Ukraine umgehen werden. Die Idee einer Zuschalte Selenskis stand von verschiedener Seite zur Debatte. Produzent Will Packer hatte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz indes noch alles offen gelassen. Legende: Penn, der sich zur Zeit in Polen aufhält und dort mit seiner Hilfsorganisation Core ukrainische Flüchtlinge unterstützt, war mehrfach mit Selenski zusammengetroffen. Reuters

10:20 Russland: Militärische Ziele in Lwiw mit Marschflugköprern beschossen Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau militärische Ziele in der westukrainischen Stadt Lwiw mit Marschflugkörpern angegriffen. Diese seien eingesetzt worden, um eine Anlage in der Stadt zu treffen, in der Flugabwehrsysteme, Radarstationen und Zielgeräte für Panzer repariert würden, hiess es in einer am Sonntag verbreiteten Erklärung. Zudem sei am Samstag ein von ukrainischen Streitkräften genutztes Tanklager mit Langstreckenraketen attackiert und zerstört worden. Russland habe seegestützte Langstreckenraketen eingesetzt, um ein Arsenal von S-300Raketen und BUK-Flugabwehr-Raketensystemen in der Nähe von Kiew zu zerstören, hiess es weiter. Russische Streitkräfte hätten zudem eine Reihe von Drohnen zerstört. Audio Heftige Explosionen erschüttern Lwiw 27:22 min, aus Echo der Zeit vom 26.03.2022. abspielen. Laufzeit 27:22 Minuten.

9:48 Tausende Russen in Prag protestieren gegen Krieg Tausende Menschen aus der russischen Gemeinde Prags marschierten am Samstag durch die Stadt, schwenkten Fahnen und hielten Plakate in die Höhe, auf denen sie den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilten. Mehrere Aktivisten bewarfen die Stufen der russischen Botschaft in Prag mit roter Farbe, einem Symbol für das Blut der im Krieg gefallenen Ukrainer. Auf den Plakaten der Demonstranten stand «Putin, fahr zur Hölle», «Stoppt Putin, stoppt den Krieg» und «Stoppt Putler». Legende: Eine russische Demonstrantin in Prag distanziert sich vom Kreml-Chef. Reuters

9:39 Polen zählt 2.3 Millionen Ukraine-Flüchtlinge Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich 2.3 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz auf Twitter mit. Allein am Samstag waren es demnach rund 31'100 Menschen. Dies sei ein Anstieg um 2.2 Prozent im Vergleich zum Vortag. Aus Polen in die Ukraine hätten seit Kriegsbeginn am 24. Februar rund 339'000 Menschen die Grenze überquert. Bei diesen Reisenden handelt es sich nach früheren Angaben des Grenzschutzes zum überwiegenden Teil um ukrainische Staatsbürger, die in ihr Heimatland zurückkehren. Viele Männer, aber auch Frauen, wollen sich dort den ukrainischen Truppen anschliessen und gegen die russischen Besetzer kämpfen. Andere kehren zurück, um sich um Kinder oder hilfsbedürftige Angehörige zu kümmern. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind.

9:17 Händler: Ukraine beginnt mit Getreide-Export per Zug Die Ukraine hat Händlern zufolge wegen der Blockade seiner Schwarzmeerhäfen durch Russland mit den ersten Getreidelieferungen per Zug nach Europa begonnen. «Die ersten Mengen von mehreren tausend Tonnen Getreide wurden bereits über die westliche Landgrenze der Ukraine exportiert», heisst es in einem Bericht des Agrarberatungsunternehmens APK-Inform. Die Ukraine ist ein weltweit bedeutender Getreideerzeuger und -exporteur. Fast alle Ausfuhren werden gewöhnlich von den Schwarzmeerhäfen aus verschifft. Vor dem Krieg beliefen sich die monatlichen Getreideexporte auf mehr als fünf Millionen Tonnen. Aufgrund von Logistikproblemen angesichts der russischen Invasion wird jedoch erwartet, dass von März bis Juni nur eine Million Tonnen Getreide das Land verlassen werden. Durch die russische Blockade der ukrainischen Häfen könnten dem Land nach eigenen Angaben sechs Milliarden Dollar an Einnahmen aus dem Getreidehandel entgehen. Audio Archiv: Drohende Hungersnöte wegen Ukraine-Krieg 04:48 min, aus Echo der Zeit vom 08.03.2022. abspielen. Laufzeit 04:48 Minuten.

9:00 Offenbar zwei Fluchtkorridore am Sonntag geplant Die Ukraine und Russland haben nach ukrainischen Angaben zwei «humanitäre Korridore» vereinbart, um Zivilisten am Sonntag aus den Frontgebieten zu evakuieren. Dazu gehöre auch, dass Menschen mit Privatautos die besonders umkämpfte südöstliche Hafenstadt Mariupol verlassen können, sagt die ukrainische Vize-Ministerpräsidenten Iryna Wereschtschuk. Mariupol ist von russischen Einheiten eingekesselt und seit Wochen schwerem Beschuss ausgesetzt. Auch in der Nacht auf Sonntag soll die Hafenstadt von extrem schweren Kämpfen gebeutelt worden sein, berichtete Bürgermeister Wadym Bojtschenko. Die Ukraine und Russland haben sich zuletzt immer wieder gegenseitig vorgeworfen, die Einrichtung von Fluchtkorridoren für Zivilisten zu verhindern. 01:12 Video Archiv: Fluchtkorridor aus Mariupol unter Feuer Aus Tagesschau vom 22.03.2022. abspielen

8:56 Versicherer Zurich entfernt Z-Logo aus sozialen Netzwerken Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich beseitigt sein weisses Z-Logo auf blauem Hintergrund aus den sozialen Medien. «Wir entfernen vorübergehend die Verwendung des Buchstabens 'Z' aus den sozialen Kanälen, wo er isoliert erscheint und falsch interpretiert werden könnte», teilt das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit. Der Buchstabe ist in Russland zu einem Symbol der Unterstützung für Moskaus Einmarsch in die Ukraine geworden.

8:44 Ukraine will mehrere Angriffe in Donezk und Luhansk abgewehrt haben Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erklärt, Russland habe seine «bewaffnete Aggression in vollem Umfang» fortgesetzt. Allerdings hätten die ukrainischen Streitkräfte sieben Angriffe in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk zurückgeschlagen. Dabei hätte sie mehrere Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Die Angaben über die Kämpfe in der Ukraine können nicht unabhängig überprüft werden. Legende: Kiew gibt an, in der Region Donezk mehrere feindliche Kriegsfahrzeuge zerstört zu haben. Im Bild ein russischer Panzer, der am 26. März in Wolnowacha, eine Kleinstadt in der Region Donezk, eindringt. Keystone

7:42 London: Russland setzt bei Invasion weiter auf Abstandsmunition Russische Luft- und Raketenstreitkräfte beschiessen nach britischen Angaben weiterhin Ziele in der gesamten Ukraine, darunter auch in dicht besiedelten Gebieten. Dabei verlasse sich Russland weiterhin auf sogenannte Abstandsmunition, die aus dem russischen Luftraum abgefeuert werde, um die eigenen Flugzeuge nicht der ukrainischen Luftabwehr auszusetzen, heisst es in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, das in der Nacht zum Sonntag veröffentlicht wurde. Diese russischen Waffen versagten allerdings laut US-Berichten in bis zu 60 Prozent der Fälle, was die Nachschubprobleme bei Waffen auf russischer Seite noch verstärken werde, hiess es weiter. Dies werde dazu führen, dass die Russen entweder auf weniger hochentwickelte Raketen zurückgreifen oder ihre Flugzeuge höheren Risiken aussetzen müssten. Legende: Schon vor Beginn des Krieges begann London damit, in ungewöhnlich offener Art und Weise Geheimdienstinformationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Seit Wochen veröffentlicht die Regierung nun tägliche Einschätzungen zum Verlauf des Angriffskrieges. Keystone/Archiv

7:02 Kiew: Schweiz soll Suche nach Oligarchen-Geld verstärken Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski fordert die Schweiz auf, aktiver nach russischen Geldern zu suchen. Es sei «lebenswichtig» für die Ukraine, dass die Schweiz den globalen Druck auf Russland unterstütze, um den Krieg schnell zu beenden, fügt er hinzu. «Wir alle wissen, dass sich eine riesige Menge an Geld der russischen Elite auf Schweizer Banken befindet», sagt Alexander Rodnyansky in einem am Sonntag vom «Sonntagsblick» verbreiteten Interview. Das aktuelle Verfahren mit der Meldepflicht reiche nicht aus, meint er. Die Schweiz hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine russische Gelder und Vermögenswerte in Höhe von 5.75 Milliarden Franken blockiert, wie Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekannt gab. Das SECO erwartet von den Banken, dass sie russische Gelder, die sich auf Bankkonten befinden, über 100'000 Franken hinaus melden. Es handle sich um eine Meldepflicht, die keine Sperrung nach sich ziehe, sofern die Inhaber nicht auf der Liste der sanktionierten Personen stünden, hatte Bollinger erklärt. Für den Berater des ukrainischen Präsidenten reicht die Meldepflicht nicht aus. Ein grosser Teil der russischen Elite agiere nach wie vor im Verborgenen. 33:25 Video Archiv: Russisches Geld in der Schweiz Aus Reporter vom 23.03.2022. abspielen

4:41 Selenski fordert erneut Kampfflugzeuge und Panzer Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die internationale Gemeinschaft erneut zur Lieferung schwerer Waffen aufgerufen. Sowohl in einer Videokonferenz mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda als auch in einer Videobotschaft forderte er Kampfflugzeuge und Panzer für die ukrainischen Streitkräfte. «Die Ukraine kann russische Raketen nicht mit Schrotflinten und Maschinengewehren abschiessen», sagte er. Die schwer umkämpfte Hafenstadt Mariupol etwa könne nicht ohne ausreichende Bestände an Panzern, schwerem Gerät und Flugzeugen befreit werden, so Selenski. Legende: Selenski warnte, dass ohne die Lieferung von Kampfflugzeugen und Panzern an die ukrainischen Streitkräfte das russische Militär eine spätere Bedrohung für die Nato-Nachbarstaaten darstellen könnte. Reuters

3:38 Forschungsreaktor in Charkiw scheinbar erneut unter Beschuss In der ostukrainischen Stadt Charkiw ist offenbar ein nuklearer Forschungsreaktor erneut unter russischen Beschuss geraten. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ukrainische Quellen. Der Reaktor sei am Samstag beschossen worden. Eine Überprüfung des Ausmasses der Schäden sei wegen der ununterbrochenen Kampfhandlungen in der Umgebung der nuklearen Anlage unmöglich, zitiert das ukrainische Parlament auf Twitter die staatliche Atomaufsicht. Die Anlage war bereits vor knapp zwei Wochen bei einer Bombardierung beschädigt und von der Energieversorgung abgeschnitten worden. Allerdings war der Reaktor schon zu Kriegsbeginn heruntergefahren worden.

22:54 Über 5000 Menschen aus umkämpften Städten entkommen Insgesamt 5208 Menschen konnten am Samstag nach ukrainischen Angaben über Fluchtkorridore umkämpfte Städte verlassen. Ein hochrangiger Regierungsvertreter erklärte, 4331 Menschen konnten aus Mariupol entkommen, das unter besonders heftigen Beschuss liegt. Für heute waren zehn sogenannte Fluchtkorridore angekündigt gewesen, auf die sich die Kriegsparteien geeinigt haben sollen.

22:16 Ukrainische Medien: Russen flüchten aus Stadt bei Sumy Ukrainische Soldaten haben eigenen Angaben zufolge russische Truppen aus einer Stadt unweit von Sumy im Nordosten der Ukraine vertrieben. Die Russen hätten in Trostjanez Waffen, Munition und Ausrüstung hinterlassen, schreiben mehrere Medien unter Berufung auf die 93. Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Region Sumy wird seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor mehr als vier Wochen angegriffen.

21:55 Ukraine: Russischer Angriff auf nukleare Forschungseinrichtung Russische Streitkräfte haben auf eine nukleare Forschungseinrichtung in der Stadt Charkiw geschossen, wie das ukrainische Parlament mitteilt. Es sei derzeit wegen anhaltender Kampfhandlungen unmöglich, das Ausmass des Schadens abzuschätzen.