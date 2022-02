«Seinen strategischen Zielen kommt Putin so nicht näher»

Krieg in der Ukraine

Das Ausmass des russischen Einmarsches in die Ukraine überraschte die meisten Fachleute. Auch Wolfgang Richter, Experte für Militärstrategie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Anfang Woche war auch er noch der Meinung, dass es sich um eine begrenzte Aktion in den Gebieten Luhansk und Donezk handeln dürfte. Es kam aber anders.

Wolfgang Richter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Wolfgang Richter ist Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er ist ehemaliger Oberst der deutschen Bundeswehr und war langjähriger Vertreter Deutschlands in der OSZE und der UNO.

SRF News: Wie kam es zu dieser Fehleinschätzung?

Wolfgang Richter: Etwas hat sich konkret verändert. Wir haben jetzt nicht die Situation, in der nur Separatisten und ukrainische Regierungstruppen sich gegenüberstehen.

Es wird jetzt darauf ankommen, dass Kiew die Nerven behält.

Sondern wir könnten es in Kürze damit zu tun haben, dass russische Truppen direkt den ukrainischen Regierungstruppen gegenüberstehen. Und das birgt natürlich Eskalationsrisiken. Es wird jetzt darauf ankommen, dass Kiew die Nerven behält und nicht militärisch aktiv wird.

Ist Russland fähig, die ganze Ukraine einzunehmen?

Ich glaube nicht, jedenfalls nicht kurzfristig, und das ist auch möglicherweise gar nicht die Absicht von Wladimir Putin. Man sollte nicht vergessen, dass selbst ein auf 130'000 Soldaten geschätzter Truppenansatz nicht in der Lage wäre, so leicht eine doch sehr gestärkte ukrainische Armee zu überwältigen. Die Ukrainer haben 1000 Panzer, 125 Kampfjets. Sie sind damit den gesamten russischen Kräften unterlegen, aber nicht denjenigen, die an der Grenze stehen.

Zu einer begrenzten Operation, so wie wir sie jetzt sehen, sind die russischen Truppen in der Lage.

Das heisst, es würde für Putin sehr hohe Risiken bedeuten. Er müsste zu Hause erklären, warum es so grosse Verluste auf russischer Seite gibt. Und er müsste erklären, wer verantwortlich ist für den «Krieg unter Brudervölkern», um seine Diktion aufzugreifen. Ich glaube nicht, dass das die Absicht ist, ganz zu schweigen von den Sanktionen, der Isolierung und den Folgen für Russland und seine Wirtschaft. Aber zu einer begrenzten Operation, so wie wir sie jetzt sehen, sind diese russischen Truppen in der Lage. Sie können die Separatistengebiete militärisch unterstützen und wären wohl auch stark genug, Angriffe abzuwehren.

Legende: Russlands Heer, etwa 280'000 Mann, ist von Kaliningrad bis Kamtschatka, vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer im Einsatz. «Aus russischer Sicht sind das Hotspots, die man nicht so leicht freigeben kann, um Truppen in die Ukraine zu schicken», sagt Wolfgang Richter. Dort konzentriert wurden bisher 130'000 Soldaten. Keystone

Was bringt es Putin, wenn er diese Regionen einnimmt? Doch kaum die Sicherheitsgarantien, die er sich erhofft hat...

Völlig richtig. Er müsste sich mit einem kleinen Landstreifen begnügen, was die Sicherheitsbedenken, die er hat, überhaupt nicht löst. Im Gegenteil, es würde dann eher ein Anreiz sein für mehr Staaten, sich der Nato anzuschliessen. Den strategischen Zielen kommt Putin so also nicht näher.

Er hat versucht, aus seiner Sicht etwas zurückzubringen, was einmal russisch war. Aber zu einem sehr hohen Preis.

Man kann höchstens sagen, er hat etwas fürs russische Geschichtsbuch getan, hat versucht, aus seiner Sicht etwas zurückzubringen, was einmal russisch war. Aber zu einem hohen Preis. Und den zahlt auch die russische Bevölkerung.

Welche Schlüsse müsste der Westen daraus ziehen?

Es ist völlig klar, dass man nach einem solchen Bruch von OSZE- und Völkerrechtsvereinbarungen nicht einfach zur Tagesordnung übergeht. Man hätte vielleicht früher signalisieren müssen, dass ein Nato-Beitritt der Ukraine eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung steht. Das wäre ein Weg gewesen, die Sache etwas zu beruhigen.

Aus meiner Sicht muss der Dialog weitergehen. Es bleibt ja kaum etwas anderes übrig.

Der andere wäre, über Rüstungskontrollfragen zu sprechen. Man hätte Stationierungsräume begrenzen können. Das war auch angeboten worden. Diesen Weg ist Putin nicht gegangen. Bisher jedenfalls nicht. Die Frage ist, ob ein solcher Dialog jetzt weitergehen kann unter diesen politischen Bedingungen. Aus meiner Sicht muss er allerdings weitergehen. Es bleibt ja kaum etwas anderes übrig, weil die Eskalationsgefahr eingeengt werden muss.

Das Gespräch führte Simone Hulliger.