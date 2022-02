Die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, abgekürzt Swift, ist eine 1973 gegründete, in Belgien ansässige Organisation, die ein besonders sicheres Telekommunikationsnetz (das Swiftnet) betreibt. Es wird insbesondere von mehr als 11'000 Banken weltweit genutzt. Darüber hinaus definiert Swift Nachrichtenstandards und bietet Software und Services im Bereich Finanztransaktionen an. Swift ist eine Genossenschaft im Besitz der Banken und dem EU-Recht unterworfen.