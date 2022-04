Der Ticker startet um 5:49 Uhr

22:48 US-Verteidigungsminister lädt zu Ukraine-Treffen in Ramstein US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will in der kommenden Woche auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz mit Kollegen aus mehreren Ländern zum Krieg in der Ukraine beraten. Das Treffen solle am kommenden Dienstag stattfinden, kündigte Pentagon-Sprecher John Kirby an. Kirby nannte keine Details zur Teilnehmerliste. Es würden aber nicht nur Nato-Staaten eingeladen, sagte er. Ein Ziel des Treffens sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine. Es solle daher um den Verteidigungsbedarf der Ukraine über den aktuellen Krieg hinaus gehen. «Wir denken, dass es an der Zeit ist, auch diese Diskussion zu führen», sagte Kirby. Ausserdem solle es um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine gehen.

22:39 Evakuierungen aus Mariupol kaum möglich Nur 79 Personen konnten bisher aus der belagerten Stadt Mariupol evakuiert werden. Sie wurden in die Stadt Saporischschja gebracht. Laut Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk kam am Donnerstag kein Fluchtkorridor aus der weitgehend zerstörten und von russischen Truppen belagerten Hafenstadt zustande. «Seitens der Russen läuft alles schwierig, chaotisch, langsam und natürlich unehrlich», schreibt Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram.

21:34 Selenski: Ukraine benötigt 7 Milliarden Dollar monatlich Wegen des russischen Angriffskriegs braucht die Ukraine nach Einschätzung von Präsident Wolodimir Selenski monatlich rund sieben Milliarden US-Dollar, um ihre wirtschaftlichen Verluste auszugleichen. Zudem werde die Ukraine «Hunderte Milliarden Dollar brauchen, um später wieder alles aufzubauen», sagte Selenski per Videoschalte bei einer internationalen Geberkonferenz der Weltbank in Washington. Die russischen Streitkräfte zerstörten in der Ukraine Infrastruktur, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und zahllose Häuser und Wohnungen, sagte er weiter. «Russische Artillerie, russische Raketen, russische Bombardements unterscheiden nicht, wen sie töten und welche Gebäude sie bombardieren oder in Flammen aufgehen lassen», sagte Selenski einer englischen Simultanübersetzung zufolge weiter. Premierminister Denys Schmyhal sagte bei dem Treffen in Washington, die Ukraine brauche mit Blick auf die kommenden Monate jeweils rund vier bis fünf Milliarden US-Dollar externe Unterstützung.

21:12 USA: Ukraine hält wohl weiter Teile von Mariupol Die ukrainischen Streitkräfte kontrollieren nach US-Angaben offenbar weiter Teile der belagerten südlichen Stadt Mariupol. Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Verteidigungsminister vorgetragene «Show für die Medien» dürfte einfach ein weiterer Fall von russischer Desinformation sein, sagt der Sprecher des US-Aussenministeriums, Ned Price. Putin hatte zuvor bei einem im TV übertragenen Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu dem russischen Militär zu einem «erfolgreichen Abschluss der Kämpfe zur Befreiung von Mariupol» gratuliert.

20:56 Druck auf westliche Firmen in Russland steigt Westliche Firmen, die sich infolge des Krieges aus Russland zurückziehen, ziehen den Zorn des russischen Staates auf sich. Das hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, Russland hat bereits mit Verstaatlichungen gedroht. Offenbar wirkt dieser Druck, mehrere Firmen wollen die Produktion wieder ankurbeln. Auch weil es sonst für Führungskräfte und Personal äusserst unangenehm werden könnte. Gemäss dem Osteuropa-Experten Michael Derrer, der unter anderem Unternehmen bei der Expansion nach Russland berät, ist die Bedrohung für westliche Firmenangestellte durchaus ernst zu nehmen. 01:54 Video Westliche Firmen im russischen Dilemma Aus Tagesschau vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

20:48 Selenski vor Portugals Parlament: Schäden wie im Zweiten Weltkrieg Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einer Videoansprache vor dem portugiesischen Parlament die Zerstörungen in seinem Land durch russische Truppen mit denen im Zweiten Weltkrieg verglichen. «Der Schaden, der der Ukraine jetzt zugefügt wird, ist ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg», sagte er laut Übersetzung in der auf Ukrainisch gehaltenen Rede. Sie wurde im TV-Sender RTP simultan ins Portugiesische übersetzt. «Wir kämpfen nicht nur um unsere Unabhängigkeit, wir kämpfen um unser Überleben», bekräftige er in der 15-minütigen Ansprache. Selenskyj dankte den Portugiesen für die bisher erwiesene Hilfe, forderte aber zugleich weitere Unterstützung, vor allem schwere Waffen und Sanktionen gegen Russland. Parlamentarier der kommunistischen Partei und der rechtspopulistischen Chega blieben der Sitzung fern. Selenski zog eine Parallele zwischen der Rückkehr Portugals zur Demokratie ab 1974 und der Ukraine. «Die Nelkenrevolution, die sie von der Diktatur befreit hat, lässt sie verstehen, wie wir uns fühlen», sagte er. Legende: In den 57 Tagen seit Beginn des Kriegs seien mehr als 1000 ukrainische Orte von russischen Truppen besetzt und zerstört worden, so Selenski. Reuters

20:28 Human Rights Watch: Gräueltaten von Butscha wohl Kriegsverbrechen Die mutmasslich von russischen Soldaten begangenen Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha sind der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) zufolge wohl als Kriegsverbrechen einzuordnen. Ermittler der Organisation hätten «umfangreiche Beweise für Hinrichtungen im Schnellverfahren, andere rechtswidrige Tötungen, Verschwindenlassen und Folter gefunden, die Kriegsverbrechen und potenzielle Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen würden», teilte HRW in New York mit. «Fast jede Ecke in Butscha ist nun ein Tatort, und es fühlte sich an, als wäre der Tod überall», sagte HRW-Mitarbeiter Richard Weir. Die Beweise deuteten darauf hin, dass die mittlerweile abgezogenen russischen Streitkräfte, die Butscha besetzten, «das zivile Leben und die grundlegendsten Prinzipien des Kriegsrechts missachteten». Für ihre Ermittlungen befragten die Menschenrechtler 32 Bewohner der Stadt persönlich und fünf weitere per Telefon. Zudem wurden Beweise vor Ort dokumentiert, Fotos und Videos sowie Satellitenaufnahmen gesichtet.

20:20 Ukraine will für Wiederaufbau Zugriff auf eingefrorene russische Staatsgelder Die Ukraine arbeitet mit internationalen Anwälten an einem Verfahren, um eingefrorene russische Staatsgelder für die Finanzierung des Wiederaufbaus zu nutzen. «Wir haben uns für das wichtigste Ziel entschieden – das Geld der Zentralbank und des Wohlfahrtsfonds der Russischen Föderation», sagte Justizminister Denys Maljuska der Nachrichtenagentur Reuters. «Sie haben einen Besitzer und dieser Besitzer begeht eindeutig illegale, kriminelle Handlungen», erklärte unter Anspielung auf den russischen Staat. Dieser verfüge über eine bedeutende Summe Geld. Den ukrainischen Behörden zufolge sind durch die Invasion seit dem 24. Februar bislang bis zu 30 Prozent der Infrastruktur beschädigt worden. Der reine materielle Schaden soll sich auf fast 500 Milliarden Dollar summieren. Maljuska verwies auf eine Analyse der von der russischen Zentralbank veröffentlichten Daten. Demnach summieren sich die ins Visier genommenen Gelder ebenfalls auf etwa diesen Betrag. «Wir wissen, wo wir danach suchen müssen», erklärt er: Ein Teil der Summe befinde sich in den USA, der Rest in Grossbritannien und verschiedenen EU-Staaten.

19:48 US-Regierung liefert eigens für Ukraine entwickelte Drohne Die USA haben nach Angaben des Pentagons eine Drohne für das ukrainische Militär entwickelt. «Diese wurde von der Luftwaffe speziell als Reaktion auf die ukrainischen Anforderungen schnell entwickelt», sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Mehr als 120 der Drohnen mit dem Namen «Phoenix Ghost» sollen im Rahmen des neuen 800 Millionen schweren Militärhilfepaktes der US-Regierung in die Ukraine geliefert werden. Für die Bedienung der Drohne sei minimales Training notwendig, so Kirby weiter. «Wir werden diese Ausbildungsanforderungen direkt mit den ukrainischen Streitkräften klären.» Die neue Drohne ähnele den sogenannten Switchblade-Drohnen. Die Switchblades sind Mini-Drohnen und starten zunächst ohne Ziel. Sie können dann längere Zeit über dem Boden kreisen, um dort auf ein Ziel zu lauern, um gezielt anzugreifen. Dabei zerstören sie sich dann selbst. Die US-Regierung hatte der Ukraine auch Switchblades zur Verfügung gestellt. Die «Phoenix Ghost»-Drohnen hätten ähnliche Fähigkeiten, seien aber nicht genau gleich, so Kirby.

19:02 Selenski hält besetztes Mariupol nicht für komplett verloren Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hält die nach Kremlangaben nun von Russland kontrollierte Hafenstadt Mariupol noch nicht für komplett verloren. «Die Situation ist schwierig, die Situation ist schlecht», sagte der Staatschef Journalisten örtlichen Medien zufolge in Kiew. Es gebe mehrere Wege, die Stadt zu befreien. «Es gibt einen militärischen Weg, auf den man sich vorbereiten muss, und wir bereiten uns vor», sagte Selenski. Dazu brauche es die Hilfe westlicher Partner. «Für uns selbst ist es schwierig, wir brauchen entsprechende Waffen, doch denken wir darüber nach», meinte er. Ein anderer Weg sei ein diplomatischer, humanitärer. 01:11 Video Ukraine: dramatische Lage in Mariupol Aus 10 vor 10 vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

18:26 US-Verfahren zu Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge startet Montag Die US-Regierung will ab dem Beginn der kommenden Woche das Verfahren zur Aufnahme von bis zu 100'000 ukrainischen Flüchtlinge starten. Geflüchtete aus der Ukraine bräuchten zur Aufnahme einen Bürgen in den USA, der sie unterstützen könne und einen Hintergrundcheck durchlaufen müsse, sagten hochrangige Regierungsbeamte in Washington. Das Programm richte sie somit vorrangig an Ukrainer mit Verbindungen in die USA, hiess es. Wer in die Vereinigten Staaten kommen wolle, müsse unter anderem gegen eine Reihe von Krankheiten geimpft sein. Ausserdem würden «biografische und biometrische» Kontrollen vorgenommen.

18:02 Drei Busse können Mariupol verlassen Laut einem AFP-Journalisten konnten am Nachmittag drei Busse mit Frauen und Kindern die Stadt Mariupol verlassen. Sie wurden in die Stadt Saporischschja gebracht. Die ukrainische Vizepremierministerin Irina Wereschtschuk, die bei der Ankunft der Busse anwesend war, erklärte, dass die Zahl der Evakuierten aufgrund logistischer Schwierigkeiten geringer als erhofft ausgefallen sei.

17:51 Satellitenbetreiber: Bilder sollen offenbar Massengrab nahe Mariupol zeigen Satellitenbilder zeigen dem Betreiber Maxar zufolge ein Massengrab nahe der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol. Das Feld sei in den vergangenen Wochen vergrössert worden und enthalte nun mehr als 200 neue Gräber, teilt das US-Unternehmen mit. Ein Vergleich von Bildern von Mitte März bis Mitte April deute darauf hin, dass die Vergrösserung zwischen dem 23. und 26. März begonnen habe. Das Massengrab liege in der Nähe eines existierenden Friedhofes in der Ortschaft Manhush 20 Kilometer westlich von Mariupol. Legende: Laut Maxar zeigen die Satellitenbilder ein Massengrab bei Mariupol. Reuters

17:32 Neue russische Sanktionen – auch gegen Mark Zuckerberg Das russische Aussenministerium gibt Sanktionen gegen 29 weitere US-Bürger bekannt. Darunter seien Vize-Präsidentin Kamala Harris sowie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, heisst es in einer Erklärung. Sie dürften auf unbestimmte Zeit die Russische Föderation nicht betreten. Auch 61 Kanadier werden mit Strafmassnahmen belegt.

17:22 Spanien und Dänemark sagen Ukraine weitere Hilfe zu Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen äusserten sich nach einem Besuch in dem Kiewer Vorort Borodjanka erschüttert über Berichte von Soldaten und Zivilisten über russische Kriegsgräuel. Diese Verbrechen dürften nicht ungestraft bleiben, betonten Sánchez und Frederiksen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Frederiksen sprach vor dänischen Reportern von Kriegsverbrechen, die dokumentiert werden müssten. Nach Worten von Sánchez ist ein spanisches Schiff mit 200 Tonnen Munition und anderen Ausrüstungsgegenständen für die Ukraine auf dem Weg nach Polen. Frederiksen sagte, Dänemark spende der Ukraine weitere Waffen und militärische Ausrüstung im Wert von 600 Millionen Kronen (rund 83 Millionen Franken). Um welche Waffen es sich handelt, liess sie offen. Legende: Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sicherten Selenski weitere Hilfe zu. Keystone

17:04 London erlässt weitere Sanktionen gegen russische Offiziere Die britische Regierung hat neue Sanktionen gegen russische Offiziere verhängt, die im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine massgebliche Rolle spielen sollen. Gegen die Offiziere seien Reisesperren verhängt und mögliches Vermögen sei eingefroren worden, teilte das Aussenministerium mit. Russland ziele absichtlich auf Krankenhäuser, Schulen und Verkehrsknotenpunkte, betonte Aussenministerin Liz Truss. «Die heutige neue Sanktionswelle trifft jene Generäle und Militärunternehmen, die Blut an ihren Händen haben.» Unter den sanktionierten Generälen soll mindestens einer in die Gräueltaten in Butscha involviert gewesen sein. Auch nicht-militärische Unterstützer wie der Chef des Logistikunternehmens Russian Railways stehen auf der neuen Sanktionsliste, ausserdem eine Reihe von Militärunternehmen, die im Einklang mit anderen westlichen Verbündeten sanktioniert wurden.

16:58 USA sperren Häfen für russische Schiffe Die US-Regierung sperrt die Häfen für russische Schiffe. Das bedeute, dass kein Schiff, das unter russischer Flagge fährt oder von russischen Interessen geleitet ist, in den Vereinigten Staaten anlegen dürfe, sagte US-Präsident Joe Biden in der US-Hauptstadt Washington. Dies sei ein weiterer Schritt, den die USA gemeinsam mit den internationalen Partnern gingen, so Biden. Russland sollten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine die «Vorteile des internationalen Wirtschaftssystems» verwehrt bleiben. Auch die Europäische Union hatte beschlossen, Schiffen unter russischer Flagge das Einlaufen in EU-Häfen zu verbieten.

16:47 Ukraine wird von den USA auch wirtschaftlich unterstützt Die US-Regierung hat der Ukraine weitere 500 Millionen Dollar an wirtschaftlicher Hilfe versprochen. Das verkündete US-Präsident Joe Biden ebenfalls im Weissen Haus im Washington. Die wirtschaftliche Unterstützung der USA für die Ukraine summiere sich damit auf eine Milliarde Dollar in den vergangenen zwei Monaten. Das Geld solle unter anderem helfen, die ukrainische Wirtschaft zu stabilisieren und Städte zu unterstützen, die durch den russischen Angriff verwüstet worden seien, sagte Biden. Tune in as I provide an update on our efforts to support the people of Ukraine and announce additional assistance. https://t.co/mjwhdQVcTC — President Biden (@POTUS) April 21, 2022

16:18 USA schicken weitere 800 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine Die US-Regierung will der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar liefern, darunter auch Artillerie und Drohnen. Jeder Amerikaner könne stolz darauf sein, dass die Grosszügigkeit der USA dazu beitragen würde, die Ukraine im Kampf gegen Russlands Aggression zu unterstützen, sagte US-Präsident Joe Biden in Washington. Biden kündigte an, dass das neue Paket unter anderem Dutzende Haubitzen und taktische Drohnen enthalten werde. Die US-Regierung hatte erst in der vergangenen Woche ein 800 Millionen Dollar schweres Militärhilfe-Paket angekündigt. Die USA haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar mit der neuen Zusage bereits Waffen im Wert von mehr als 3.3 Milliarden US-Dollar zugesagt oder geliefert. Mit Blick auf die gefürchtete russische Grossoffensive im Donbass sprach Biden von einem «kritischen Zeitfenster», in dem die «Weichen für die nächste Phase dieses Krieges» gestellt würden. Biden sagte ausserdem, er habe am Donnerstagmorgen den ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal getroffen. Legende: Keystone