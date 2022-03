Der Ticker startet um 6:30 Uhr

16:02 Tausende haben die Reden Selenskis und Cassis gespannt mitverfolgt. Die Kundgebung wird nun fortgeführt mit Musik und weiteren Reden.

15:39 Kritik an Nestlé Selenski dankt dem Bankenland Schweiz für die Sanktionen. Er kritisiert in seiner Rede aber auch Nestlé, «ihr Schweizer Unternehmen». Der Slogan von Nestlé laute «gutes Essen, gutes Leben», sagte Selenski. Und dieses Unternehmen wolle Russland nicht verlassen. «Geschäfte in Russland funktionieren, obwohl unsere Kinder sterben und unsere Städte zerstört werden.» Das Publikum reagiert darauf mit Buh-Rufen.

15:32 Selenski spricht zur Schweiz Nun ergreift Selenski das Wort und begrüsst zuerst Bundespräsident Ignazio Cassis. «Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Ignazio, ich grüsse alle Schweizer Freunde der Ukraine. Wir danken der Schweiz sehr, dass sie nicht beiseite gestanden sind.» Selenski findet aber auch klare Worte an die Schweiz: «Auf Ihren Banken liegen die Gelder der Menschen, die diesen Krieg entfesselt haben. Helfen Sie, dies zu bekämpfen. Damit ihre Gelder eingefroren werden. Das ist auch ein Kampf gegen das Böse. Diese Menschen geniessen auch Privilegien in ihren Städten, ihren Immobilien. Es wäre gut, ihnen diese Privilegien zu entziehen.»

15:30 Cassis hofft, «dass die Waffen schnell wieder schweigen.» Cassis betont die humanitäre Tradition der Schweiz und ihre Hilfe hier im Land mit den Flüchtlingen aber auch vor Ort in den Nachbarstaaten der Ukraine, aber auch als vermittelndes Land zwischen den Konfliktparteien. «Aber wir alle hoffen, dass die Waffen schnell wieder schweigen», betont Cassis und erhält dafür Applaus. Und die Schweiz werde wieder da sein, «wenn aus Zerstörung wieder Aufbau wird.»

15:28 «Die Menschen sind beeindruckt von eurem Mut, wie ihr die Grundwerte der freien Welt verteidigt, die auch unsere Grundwerte sind», sagt Cassis weiter, indem er sich direkt an Selenski richtet, den er duzt.

15:26 Cassis übernimmt das Wort und begrüsst als erstes Selenski, der live zugeschaltet ist. Jubel bricht aus. «Diese Leute hier in Bern wollen zeigen, dass das Volk in der Ukraine nicht allein ist, lieber Wolodimir», sagt der Bundespräsident. «Wir fühlen mit, wenn das Leid dein Land trifft», sagt er.

15:20 Eingeleitet wird die Demonstration durch den ukrainischen Botschafter in der Schweiz und Alec von Graffenried, dem Stadtpräsident von Bern. «Wir sind gegen den Krieg und werden jeden Krieg ablehnen», sagt von Graffenried vor den Demonstranten.

14:58 Selenski live zugeschaltet in Bern Aussenminister Cassis und der ukrainische Präsident Selenski werden bald in Bern gegen den Krieg in der Ukraine das Wort ergreifen: Der ukrainische Präsident will sich live per Video zuschalten. Zuerst war geplant gewesen, dass Selenski lediglich in einer Video-Botschaft zu den Anwesenden spricht. Die Demonstration «Solidarität mit Ukraine, stoppt den Krieg jetzt!» soll um 15 Uhr beginnen. Cassis wird die Einführungsrede um 15.15 Uhr halten. Danach wird Selenski zu den Anwesenden sprechen.

14:43 FIFA-Stiftung spendet 1 Million Dollar für die Opfer des Krieges Die Stiftung des Fussball-Weltverbandes FIFA hat eine Million US-Dollar für Hilfsleistungen für die Opfer des Krieges in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Wie die FIFA am Samstag mitteilte, wurde ein erstes Hilfspaket per Lkw bereits an den ukrainischen Verband UAF übergeben. Dabei handelt es sich um Verbandsmaterial, das den dringendsten Bedarf decken soll. «Wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir den Menschen in der Ukraine und denjenigen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, helfen», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. «Die FIFA-Stiftung ist bereit, in Absprache mit der Fussballgemeinschaft in der Ukraine und der Region dringend benötigte Hilfe zu leisten.»

14:09 Russische Angriffe fordern Tote unter ukrainischen Zivilisten Die Ukraine hat über mehrere Tote und Verletzte bei erneuten russischen Angriffen berichtet. Im Ort Butscha nordwestlich der Hauptstadt Kiew seien durch Beschuss am Freitag sieben Zivilisten ums Leben gekommen, teilte die Polizei der Region Kiew am Samstag mit. In der ostukrainischen Region Donezk sprach die regionale Polizeibehörde von Dutzenden Toten und Verletzten ebenfalls bei Angriffen am Freitag. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Es seien erneut Wohngebiete beschossen worden, hiess es von ukrainischer Seite. Kiew wirft Moskau immer wieder vor, in dem am 24. Februar begonnenen Krieg gezielt zivile Gebäude anzugreifen. Russland weist das zurück, auch wenn die Zerstörungen ziviler Infrastruktur augenfällig sind.

13:41 Fast 10'000 Ukraine-Flüchtlinge haben sich in der Schweiz registriert Bislang haben sich 9826 Personen aus der Ukraine in den sechs Bundesasylzentren registriert, wie das SEM am Samstag twitterte. 4417 von ihnen konnten bereits privat untergebracht werden.

13:01 Cassis hält Einführungsrede zu Live-Botschaft von Selenski in Bern Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird an der Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine in Bern live zugeschaltet werden. Eingeführt wird seine Rede von Bundespräsident Ignazio Cassis. Eine entsprechende Anfrage habe die ukrainische Botschaft in Bern gestellt, sagte Michael Steiner, der Kommunikationschef des Aussenddepartements (EDA), gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das EDA und die Botschaft hätten sich dann auf dieses Vorgehen geeinigt. Zuerst war geplant gewesen, dass Selenski lediglich in einer Video-Botschaft zu den Anwesenden spricht. Die Demonstration «Solidarität mit Ukraine, stoppt den Krieg jetzt!» soll um 15 Uhr beginnen. Cassis werde die Einführungsrede um 15.15 Uhr halten, sagte Steiner. Danach werde Selenski zu den Anwesenden sprechen.

11:14 Russisches Gas fliesst weiter nach Europa Trotz der Kampfhandlungen in der Ukraine fliesst weiter russisches Gas in grossem Umfang durch das Land nach Europa. Am Samstag würden gemäss der Bestellungen der europäischen Kunden 106,6 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem des Nachbarlandes gepumpt, teilte der Sprecher des Gasriesen Gazprom, Sergej Kuprijanow, am Samstag mit. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung liegt bei 109 Millionen Kubikmetern Gas pro Tag. Die Ukraine bezieht aus dem Transit des russischen Gases für den eigenen Staatshaushalt wichtige Durchleitungsgebühren.

10:17 Weitere Fluchtkorridore eingerichtet Für die bedrängte Zivilbevölkerung in den Kriegsgebieten der Ukraine sind für Samstag nach Angaben der Kiewer Führung zehn Fluchtkorridore eingerichtet worden. Einer führe aus der seit Tagen besonders schwer umkämpften Stadt Mariupol im Süden in Richtung der Stadt Saporischschja, sagte Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk. An der Zwischenstation Berdjansk sollten die Flüchtlinge mit Bussen abgeholt werden, dort würden auch Hilfsgüter übergeben. Aus dem umkämpften Gebiet Luhansk im Osten des Landes führten vier Korridore in die Stadt Bachmut, sagte Wereschtschuk in einem Video. Weitere Fluchtrouten wurden aus Dörfern und Städten um die Hauptstadt Kiew eingerichtet. Die Routen werden für jeden Tag neu angekündigt. Derweil hat das ukrainische Militär in Saporischschja eine Ausgangssperre ab 15 Uhr MEZ verhängt. Sie gelte für 38 Stunden bis zum frühen Montagmorgen, teilte der stellvertretende Bürgermeister Anatolii Kurtiew mit. «Geht zu dieser Zeit nicht raus!» Die Stadt im Süden der Ukraine ist zu einem wichtigen Durchgangspunkt für Flüchtlinge geworden, insbesondere aus Mariupol.

9:34 Moskau: Erstmals Hyperschall-Rakete eingesetzt Die russische Luftwaffe hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach Angaben aus Moskau mit der Hyperschall-Rakete «Kinschal» (Dolch) ein Raketenarsenal im Gebiet Iwano-Frankiwsk zerstört. Das unterirdische Munitionsdepot der ukrainischen Luftwaffe in Deljatyn im Südwesten der Ukraine sei am Freitag durch die ballistische Rakete vernichtet worden. Das sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konoschenkow, am Samstag. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer seien zwei Stützpunkte der militärischen Aufklärung zerstört worden. Überprüfbar waren die Angaben nicht. Es ist das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass Russland von dem Einsatz seiner neuen ballistischen Luft-Boden-Rakete «Kinschal» berichtet. Es sei der erste Einsatz im Kampf überhaupt, hiess es. Bisher kamen die Waffen vor allem bei Manövern zum Einsatz – zuletzt wenige Tage vor der Invasion in die Ukraine, die am 24. Februar begonnen hat. Legende: Abgeschossen werden die «Kinschal»-Raketen von Kampfflugzeugen des Typs MiG-31. Sie können nach russischen Angaben Ziele in bis zu 2000 Kilometer Entfernung treffen – unter Umgehung aller Luftabwehrsysteme. Ein Mitglied der russischen Armee prüft eine solche Rakte. Das Bild stammt von einem Manöver kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine. Russische Armee/via Reuters

8:39 Mehr als 100 ukrainische Kinder sterben im Krieg In der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Generalstaatsanwaltschaft seit Beginn des Krieges 112 Kinder ums Leben gekommen. 140 Kinder seien verletzt worden, teilt die Behörde auf Telegram mit. Der UNO-Menschenrechtsrat hatte am Freitag mitgeteilt, dass in der Ukraine seit Anfang des Krieges mindestens 816 Zivilisten getötet worden seien. Die tatsächlichen Zahlen dürften aber höher liegen. Legende: Am Freitag hatten Mütter in Lwiw mit dem Aufstellen von mehr als 100 leeren Kinderwagen auf einem Platz auf die vielen Kinder aufmerksam gemacht, die im Krieg bereits getötet wurden. Reuters

7:39 Humanitärer Korridor aus und nach Luhansk soll bald eröffnet werden Aus Luhansk soll es am Samstagmorgen nach Angaben des Gouverneurs der Region einen Fluchtkorridor geben. Ab 09 Uhr Ortszeit (08 Uhr MEZ) sollen Evakuierungen und Hilfslieferungen möglich sein, teilt Serhij Gaidaj über den Messengerdienst Telegram mit. Gaidaj schrieb weiter, dass die russischen Armeekräfte sich dazu bereit erklärt hätten. Allerdings präzisierte er nicht, wohin der Korridor führen solle.

7:12 Ehemalige US-Präsidenten bezeugen Solidarität mit der Ukraine Mit dem gemeinsamen Besuch einer ukrainischen Kirche in Chicago haben die beiden ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush am Freitag (Ortszeit) ihrer Solidarität mit der Ukraine Ausdruck verliehen. Beide trugen Schleifen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb und legten Sträusse aus Sonnenblumen vor der katholischen Kirche Sankt Wolodymyr und Olha nieder, bevor sie einen Moment innehielten. Die Initiative solle ihre «Solidarität mit den Menschen in der Ukraine» zeigen, nachdem das Land im vergangenen Monat von Russland angegriffen worden sei, hiess es in einem auf Clintons Twitter-Account veröffentlichten Video. «Amerika ist vereint mit dem ukrainischen Volk in seinem Kampf für Freiheit und gegen Unterdrückung», hiess es weiter. Der 42. und der 43. US-Präsident setzen sich damit deutlich von Donald Trump ab, dem 45. Präsidenten der USA. Dieser hatte das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin kurz vor Beginn des Angriffskriegs gelobt.

6:30 Kiew: Evakuierungen aus Brennpunkten Nach der erfolgreichen Rettung von mindestens 50'000 Zivilisten aus Kampfgebieten nördlich und nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew bemühen sich die Behörden um die Evakuierung der meistgefährdeten Brennpunkte. Es werde weiterhin alles versucht, die von Kampfhandlungen bedrohten Menschen zu retten. «Wir haben ja immerhin schon 50'000 aus dem Gebiet evakuiert», sagte Olexij Kuleba, Leiter des humanitären Stabes der Region Kiew, in der Nacht zum Samstag auf Facebook. In Absprache mit der russischen Seite sind in den vergangenen Tagen wiederholt sogenannte Fluchtkorridore geöffnet worden, über die Zivilisten umkämpfte Städte und Ortschaften verlassen konnten. Die Vereinbarungen wurden jedoch nicht immer eingehalten, mehrmals gerieten Zivilisten auch unter Beschuss.