Der Ticker startet um 5:37 Uhr

20:15 US-Militär trainiert ukrainische Soldaten in Grafenwöhr Die USA bilden ukrainische Soldaten auch auf dem US-Militärstützpunkt im oberpfälzischen Grafenwöhr mit westlichem Kriegsgerät aus. «Wir trainieren in Grafenwöhr», sagte ein Vertreter des US-Militärs. Aktuell werden dort 50 bis 60 Soldaten am Artilleriesystem ausgebildet. Die Soldaten kämen gruppenweise, aktuell werde in Grafenwöhr die zweite Gruppe ausgebildet. Deshalb sei es schwierig, konkretere Zahlen zu nennen. «Wir bilden eine angemessene Anzahl von Personen für die Systeme aus, die wir haben», hiess es weiter. Die USA hatten vergangene Woche erklärt, mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland und anderen Ländern begonnen zu haben. Die US-Regierung stattet die Ukraine im grossen Stil mit Waffen und Munition aus. «Es gibt einige Nationen, in denen wir ausbilden, denen es unangenehm ist, wenn dies öffentlich bekannt gegeben wird. Wir werden das also weiterhin respektieren», sagte Pentagon-Sprecher John Kirby zu weiteren Trainings-Standorten. Legende: US-Soldaten stehen auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr neben Militärfahrzeugen der US-Streitkräfte. Der Standort in der Oberpfalz gehört zu den grössten Übungsplätzen Europas (11. März 2022). Keystone

19:49 Selenski: «Wir werden nicht auf einen eingefrorenen Konflikt eingehen» Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat russischen Forderungen nach Gebietsabtretungen ein weiteres Mal eine klare Absage erteilt. «Das Ziel eines jeden Ukrainers ist die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit in den internationalen Grenzen», sagte Selenski bei einer Veranstaltung des «Wall Street Journals». «Wir werden nicht auf einen eingefrorenen Konflikt eingehen», betonte er. Die russischen Truppen müssten sich zurückziehen. Ausserdem müsse Kremlchef Wladimir Putin einer Waffenruhe zustimmen. «Und das, wenn möglich, öffentlich», forderte Selenski. Das sei die Voraussetzung für ein Friedensabkommen. Zugleich gestand der 44-Jährige ein, dass die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit insbesondere mit Blick auf die seit 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim «schwierig» werde. Moskau fordert unter anderem die Anerkennung der Krim als russisch sowie die Unabhängigkeit der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk.

19:24 Ölpreise steigen wegen Aussichten auf EU-Ölembargo gegen Russland Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Auf dem Markt wurde die Entwicklung mit dem sich abzeichnenden EU-Embargo gegen russische Öllieferungen begründet. Gegen Mittag kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108.87 Dollar. Das waren 3.90 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 3.87 Dollar auf 106.28 Dollar. Die mittelfristige Preisreaktion dürfte laut Experten vor allem davon abhängen, ob Russland sein Erdöl anderweitig absetzen kann und ob weltweit ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, um ausfallendes russisches Öl zu ersetzen. Legende: Eine Ölplattform von Shell wird nach Hartlepool, Grossbritannien, geschleppt. Reuters

19:05 Von der Leyen zu Kriegsverbrechern: «Wir wissen, wer sie sind» Verantwortliche für Kriegsverbrechen in der Ukraine sollen mit EU-Strafmassnahmen belegt werden. Einen entsprechenden Vorschlag für die EU-Staaten präsentierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Strassburger EU-Parlament. Man führe eine Liste mit hochrangigen Offizieren und anderen Einzelpersonen, die in Butscha Kriegsverbrechen begangen hätten und die für die unmenschliche Belagerung der Stadt Mariupol verantwortlich seien, sagte die Deutsche. Somit erhielten alle «Kriegsknechte des Kremls» ein weiteres eindeutiges Signal: «Wir wissen, wer Sie sind, und Sie werden zur Verantwortung gezogen.» Die EU hat im Zuge der russischen Aggression gegen die Ukraine mehr als 1000 Menschen mit Strafmassnahmen belegt. Dies umfasst etwa Einreisesperren und das Einfrieren von Vermögen. Wir wissen, wer Sie sind, und Sie werden zur Verantwortung gezogen.

18:50 Niederlande prüfen weitere schwere Waffenlieferungen Die Niederlande prüfen, ob sie gemeinsam mit Deutschland, Belgien und Grossbritannien noch weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern, so Premierminister Mark Rutte. Rutte sagte dies nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, in dem er die Standhaftigkeit der Ukraine im Kampf gegen Russland lobte. «Die Niederlande werden den Kampf der Ukraine zur Verteidigung der Demokratie und Souveränität kurz- und

langfristig unterstützen», schrieb er auf Twitter.

18:25 Russlands Verband diskutiert über Wechsel in asiatische Konföderation Nach den Sanktionen der Europäische Fussball-Union (Uefa) gegen den russischen Verband wird in Moskau über einen Wechsel in die asiatische Konföderation diskutiert. «Ich denke, es ist die Zeit gekommen, ernsthaft über einen Wechsel in den asiatischen Fussballverband nachzudenken», zitierte der staatliche Sportsender Match TV den russischen Abgeordneten, Dmitri Pirog. Der ehemalige Box-Weltmeister begründete die Initiative damit, dass unklar sei, wie lange Russland vom europäischen Fussball ausgeschlossen bleibe. Prinzipiell stimmte auch der ehemalige Nationalspieler Wladimir Bystrow dem Ansinnen zu. Allerdings nur, wenn auf langfristige Sicht keine Einigung mit der Uefa möglich sei. «Wenn wir in den nächsten fünf Jahren nicht zu den Uefa-Turnieren zugelassen werden, dann müssen wir andere Entwicklungswege suchen und womöglich auf den asiatischen Fussballmarkt gehen», sagte er gegenüber Match TV. 00:31 Video Aus dem Archiv: Weitere Uefa-Massnahmen gegen Russland Aus Sport-Clip vom 02.05.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

17:57 Biden will mit G7-Staaten über weitere Sanktionen beraten Nach dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Öl-Embargo gegen Russland will US-Präsident Joe Biden mit Verbündeten über weitere mögliche Sanktionen gegen Moskau beraten. «Ich werde diese Woche mit den Mitgliedern der G7 darüber sprechen, was wir tun oder nicht tun werden», sagte Biden am Rande eines Auftritts im Weissen Haus. «Wir sind immer offen für zusätzliche Sanktionen.» Zur G7-Gruppe führender demokratischer Industrienationen gehören die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Deutschland und Japan.

16:50 Dramatische Situation rund um das Stahlwerk in Mariupol Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, teilte im Fernsehen mit, dass der Kontakt zu den ukrainischen Truppen im Stahlwerk Asowstal abgerissen sei. Es seien heftige Kämpfe um die letzte Bastion ukrainischer Einheiten in Mariupol ausgebrochen. Immer noch würden Zivilisten, darunter über 30 Kinder, auf eine Evakuierung aus dem grossen Stahlwerksgelände warten. Moskau hat ungeachtet neuer russischer Angriffe auf das belagerte Stahlwerk weitere Evakuierungen von Zivilisten in Aussicht gestellt. Russlands Militär habe den in den Werksgebäuden verschanzten ukrainischen Kämpfern mehrfach angeboten, Zivilisten freizulassen und selbst die Waffen niederzulegen, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu der Agentur Interfax zufolge. Zuvor hatte bereits die ukrainische Seite mitgeteilt, sich auf eine neue Evakuierungsaktion vorzubereiten. Legende: Rauch über dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol (03. Mai 2022). imago images

16:22 Über 1200 Leichen rund um Kiew gefunden In der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden auch mehr als einen Monat nach dem Abzug der russischen Truppen beinahe täglich weitere Todesopfer gefunden. Bis Mittwoch seien insgesamt 1235 ermordete Zivilisten entdeckt worden, teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Olexander Pawljuk, am Mittwoch im Nachrichtendienst Telegram mit. Davon seien 282 immer noch nicht identifiziert. Erst am Dienstag seien 20 neue Todesopfer mit Folterspuren in Leichenhallen gebracht worden. Der Fund von Leichen in Städten wie Butscha – einige der Toten mit gefesselten Händen – sorgte Anfang April weltweit für Entsetzen. Moskau dementiert, dafür verantwortlich zu sein. Die Vereinten Nationen beziffern nach mehr als zwei Monaten Krieg die Gesamtzahl der getöteten Zivilisten auf mehr als 3200. Sie gehen aber von weitaus höheren Opferzahlen aus. 05:07 Video Archiv: Gräueltaten beschäftigen auch den UNO-Sicherheitsrat Aus Tagesschau vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 7 Sekunden.

15:44 Russisches Kirchenoberhaupt soll auf EU-Sanktionsliste Das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill soll wegen seiner Unterstützung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine auf die Sanktionsliste der EU kommen. Wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten, haben der Europäische Auswärtige Dienst und die EU-Kommission den Mitgliedstaaten einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Er ist Teil des Entwurfs für ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland, das derzeit von den Mitgliedstaaten beraten wird. Konkret würden die Sanktionen gegen Kirill bedeuten, dass der Geistliche nicht mehr in die EU einreisen darf. Zudem müssten möglicherweise seine in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren werden. Kirills Sprecher Wladimir Legoida kritisierte die geplanten Sanktionen als «wahl- und sinnlos». Kirill pflegt engen Kontakt zu Präsident Wladimir Putin und zeigte sich bislang sehr kremltreu. Der 75-Jährige stellte sich in seinen Predigten immer wieder hinter den Kriegskurs und behauptete zuletzt sogar, dass Russland noch nie ein anderes Land angegriffen habe. Papst Franziskus hat die Unterstützung des Krieges durch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche kritisiert und gewarnt, Patriarch Kirill solle sich nicht zum «Messdiener» von Präsident Wladimir Putin machen. Legende: Auf diesem vom Pressedienst der Russisch-Orthodoxen Kirche veröffentlichten Bild leitete der Patriarch Kirill der Russisch-Orthodoxen Kirche den Ostergottesdienst in Moskau am 23. April 2022. Keystone

15:22 Auch Tschechien fordert Ausnahmeregelung bei Öl-Embargo Nach der Slowakei und Ungarn fordert nun auch Tschechien eine Ausnahme bei dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Öl-Embargo gegen Russland. Man unterstütze die Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs, dürfe sich aber nicht selbst stärker schädigen als Russland, sagte Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung in Prag. Er forderte einen Aufschub für sein Land um zwei bis drei Jahre, um Zeit für den Ausbau alternativer Pipelinekapazitäten zu gewinnen. Dann sei man bereit, das Sanktionspaket zu unterstützen. «Wir führen in dieser Frage intensive Verhandlungen mit anderen europäischen Staaten», sagte Fiala. Auch die Slowakei strebt eine dreijährige Übergangsphase bei einem EU-Ölembargo gegen Russland an. Denn die Slowakei sei stark abhängig von russischen Öllieferungen, sagte Wirtschaftsminister Richard Sulik. Ungarn könne das vorgeschlagene Öl-Embargo gegen Russland ebenfalls nicht unterstützen, sagte Aussenminister Peter Szijjarto. Seine Regierung könnte zustimmen, wenn die Lieferungen über Pipelines vom Embargo ausgeschlossen würden. 02:41 Video Archiv: Abhängigkeit Europas von russischem Öl und Gas Aus 10 vor 10 vom 08.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

14:54 Kreml dementiert Generalmobilmachung Mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine hat der Kreml Spekulationen über eine bevorstehende Generalmobilmachung in Russland zurückgewiesen. «Das ist nicht wahr. Das ist Unsinn», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Auf die Frage, ob Präsident Wladimir Putin zum «Tag des Sieges» über Hitler-Deutschland am 9. Mai der Ukraine den Krieg erklären könnte, sagte Peskow ebenfalls: «Nein. Das ist Unsinn.» Mehrere Medien hatten Mutmassungen aufgegriffen, Putin könnte am Montag die allgemeine Mobilmachung von Soldaten und Reservisten ausrufen, um die stockende Offensive in der Ukraine voranzutreiben. Russland feiert am 9. Mai traditionell mit einer grossen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau das Ende des Zweiten Weltkriegs. Putin wird dabei eine Rede halten, die in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet wird.

13:37 Knapp 46'000 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz In den Asylzentren des Bundes haben sich seit Dienstag 544 Geflüchtete aus der Ukraine registrieren lassen. Seit Beginn des russischen Angriffs auf das Land wurden insgesamt 45'855 Personen registriert. 40'016 Flüchtlinge haben bisher den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) via Twitter mitteilte. Im Vergleich zum Vortrag stieg die Zahl der Personen mit S-Status um 1126. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) rechnet in diesem Jahr mit insgesamt 8.3 Millionen Menschen, die aus der Ukraine fliehen. Zurzeit haben rund 5.7 Millionen Flüchtlinge die Grenzen zu Nachbarländern überquert.

12:57 Von der Leyen schlägt EU-Aufbaufonds für die Ukraine vor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg finanziell unterstützen. «Ich glaube, Europa hat gegenüber der Ukraine eine ganz besondere Verantwortung», sagte von der Leyen im EU-Parlament in Strassburg. «Daher schlage ich Ihnen heute vor, dass wir mit der Arbeit an einem ehrgeizigen Konjunkturpaket für unsere ukrainischen Freunde beginnen.» Das Paket solle Investitionen zur Deckung des Bedarfs und für notwendige Reformen umfassen. Die Hilfe könne auch zur Korruptionsbekämpfung beitragen. 00:50 Video Von der Leyen: «Europa hat gegenüber der Ukraine eine ganz besondere Verantwortung» Aus News-Clip vom 04.05.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

12:11 EU bringt Sanktionen gegen grösste russische Bank auf den Weg Nach zahlreichen anderen russischen Finanzinstituten soll nun auch die marktführende Sberbank aus dem internationalen Finanzkommunikationssystem Swift ausgeschlossen werden. «Wir koppeln die Sberbank – die mit Abstand grösste russische Bank, und zwei weitere grosse Banken von Swift ab», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament. Dadurch treffe man Banken, die für das russische Finanzsystem relevant seien, und schränke die Fähigkeit von Präsident Wladimir Putin zu weiteren Zerstörungen ein. «Hierdurch wird die vollständige Isolierung des russischen Finanzsektors vom globalen System zementiert», sagte von der Leyen zu dem geplanten Ausschluss der Banken aus dem weltweit wichtigsten Nachrichtenübermittlungsdienst für den Zahlungsverkehr. Legende: Keystone

10:54 Experte sieht Schweizer Öl-Versorgung durch Embargo der EU nicht gefährdet Brüssel hat ein Öl-Embargo gegen Russland vorgeschlagen. Die Schweiz, die bisher alle EU-Sanktionen übernommen hat, ist auf Erdölprodukte-Importe angewiesen. Fabian Bilger vom Verband der Brenn- und Treibstoffimporteure «Avenergy Suisse» gibt Entwarnung. Die Schweiz hat im internationalen Vergleich zwar einen hohen Verbrauch an flüssigen Energieträgern. Gemäss der Webseite des eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wird in der Schweiz die meiste Energie «in Form von Erdölbrennstoffen und Treibstoffen» verbraucht. Sie machen rund 50 Prozent des Energiekonsums aus. Trotz dieses hohen Ölbedarfs gibt Bilger Entwarnung für die Schweiz, falls sie den neuesten Sanktionen der EU folgen würde. Das importierte Rohöl stamme nicht aus Russland, sondern vor allem aus Nordafrika und dem nordamerikanischen Kontinent, sagt der Experte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

8:52 EU-Kommission schlägt Öl-Embargo vor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die neuen Pläne für Wirtschaftssanktionen gegen Russland bestätigt. «Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl», sagte sie im Europaparlament. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen. «Auf diese Weise maximieren wir den Druck auf Russland und halten gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering», erklärte die deutsche Politikerin. «Denn wenn wir der Ukraine helfen wollen, muss unsere eigene Wirtschaft stark bleiben.» Neben dem Öl-Embargo bestätigte von der Leyen Pläne für Strafmassnahmen gegen weitere russische Banken. Sie sehen ihren Angaben zufolge vor, die Sberbank – die mit Abstand grösste russische Bank – und zwei weitere grosse Banken vom internationalen Finanzkommunikationssystem Swift abzukoppeln. «Dadurch treffen wir Banken, die für das russische Finanzsystem relevant sind, und schränken Putins Fähigkeit zu weiteren Zerstörungen ein», sagte sie. «Hierdurch wird die vollständige Isolierung des russischen Finanzsektors vom globalen System zementiert.» 01:28 Video Die EU-Kommission will sämtliche Importe von russischem Öl stoppen Aus Tagesschau vom 04.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

8:04 Russland finanziell auf längeren Krieg vorbereitet? Russland ist dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge auch im Falle der Verhängung eines EU-Öl-Embargos finanziell auf einen längeren Krieg vorbereitet. «Hoffnungen auf ein zeitnahes Einlenken Russlands im Ukraine-Krieg angesichts der einschneidenden westlichen Sanktionen dürften enttäuscht werden», sagte IfW-Handelsexperte Rolf Langhammer. «Sowohl die Situation des Staatshaushalts als auch strukturelle Besonderheiten der russischen Wirtschaft schaffen gute Ausgangsbedingungen für ein längeres Durchhalten einer auf Autarkie setzenden Kriegswirtschaft.» Russland habe in den vergangenen Jahren sichtbare Erfolge beim Aufbau einer stabilen Finanzlage erreicht. Dazu gehörten eine im internationalen Vergleich sehr niedrige öffentliche Verschuldung von etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, hohe Ersparnisse, eine zurückhaltende Ausgabenpolitik und eine starke Reservebildung. Hinzu kämen derzeit steigende Erlöse aus Energieexporten in Länder, die sich den Sanktionen verschliessen oder wie Deutschland ihre Käufe teilweise noch aufrechterhalten. Der jetzige Ölpreis liege weit über dem vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geschätzten notwendigen Preis für einen ausgeglichenen russischen Haushalt von 10–15 Dollar. «Ein Öl-Embargo der EU dürfte dies zunächst nicht entscheidend ändern», sagte Langhammer.

6:41 So will die EU-Kommission das Öl-Embargo gegen Russland umsetzen Unternehmen aus EU-Staaten sollen in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen. Das sieht der Vorschlag der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vor, wie die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel in der Nacht zum Mittwoch von mehreren Beamten erfuhr. Um den Ländern Zeit für die Umstellung geben, soll es Übergangsfristen geben. Konkret ist den Angaben zufolge geplant, dass nach einer Auslaufphase von sechs Monaten ein Einfuhrverbot für Rohöl gelten soll und nach einer Auslaufphase von acht Monaten dann auch ein Einfuhrverbot für Ölprodukte.

Eine Rolle soll zudem spielen, ob Lieferungen per Pipeline oder per Schiff erfolgen.

Weitreichende Ausnahmeregelungen sind den Informationen zufolge nur für Ungarn und die Slowakei geplant. Diese beiden EU-Länder beziehen derzeit noch einen Grossteil ihres Ölbedarfs aus Russland und sehen sich auch wegen eines fehlenden Meereszugangs nicht in der Lage, so schnell wie andere alternative Lieferquellen zu erschliessen. Neben dem Öl-Embargo umfasst der Vorschlag der zuständigen EU-Institutionen nach dpa-Informationen auch neue Strafmassnahmen gegen Unternehmen. Unter letzteren sind demnach die grösste russische Bank, die Sberbank, sowie zwei andere Banken und TV-Sender, die gezielt Falschinformationen zum Ukraine-Krieg verbreiten. Die Banken sollen nicht mehr das internationale Finanzkommunikationssystem Swift nutzen können. Legende: Das neue Gaskraftwerk in Leuna, Sachsen-Anhalt, ist direkt über Pipeline mit Lieferanten aus Russland verbunden. Keystone