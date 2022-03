Der Ticker startet um 7:30 Uhr

1:26 Ukraine meldet Brand bei AKW nach russischem Angriff Bei Kämpfen nahe Europas grösstem Atomkraftwerk bei der südukrainischen Grossstadt Saporischschja ist ein Feuer ausgebrochen sein. Die Gefechte müssten aus Sicherheitsgründen sofort eingestellt werden, forderte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba auf Twitter. «Wenn es explodiert, wird es zehnmal grösser als Tschernobyl.» Zuvor hatte der Bürgermeister der nahen Stadt Enerhodar, Dmytro Orlow, über etwa 100 russische Militärfahrzeuge in dem Gebiet berichtet. Laut ukrainischen Medien sollen Geschosse ein Verwaltungsgebäude getroffen haben. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

0:49 Scholz verteidigt Waffenlieferungen an die Ukraine Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat die Lieferung von deutschen Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen an die Ukraine im Krieg mit Russland verteidigt. «Ich halte die Waffen für richtig, weil man jemanden, der so bedroht ist, nicht alleine lassen darf», sagte Scholz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung «maybrit illner». Gleichzeitig setze Deutschland aber weiter darauf, diplomatische Kanäle zu nutzen, um ein Ende des Konflikts zu erreichen. «Wir brauchen eine Waffenruhe», sagte Scholz. «Wir brauchen auch eine Situation, in der verhandelt wird und in der sich am Ende auch die russischen Truppen wieder zurückziehen – so unrealistisch das gegenwärtig erscheint.» Scholz warnte aber gleichzeitig, der Westen dürfe sich bei der Einschätzung der Ziele von Russlands Präsident Wladimir Putin «nichts vormachen».

0:19 Schutzstatus für Ukrainer: USA gewähren Aufenthaltsverlängerung Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer in den USA dürfen weitere 18 Monate in den Vereinigten Staaten bleiben. Das US-Heimatschutzministerium gewährte ihnen wegen des Krieges vorübergehenden Schutzstatus. «In diesen aussergewöhnlichen Zeiten werden wir den ukrainischen Staatsangehörigen in den Vereinigten Staaten weiterhin unsere Unterstützung und unseren Schutz anbieten», erklärte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas. Hintergrund ist ein Schutzprogramm mit der Abkürzung TPS, das eine befristete Aufenthaltsgenehmigung in den USA gewährt. Es ist für Menschen aus Ländern gedacht, die von Naturkatastrophen oder Krieg heimgesucht wurden. Die Regelung gilt für Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich seit dem 1. März 2022 ununterbrochen in den USA aufhalten. Sie müssen eine Sicherheitsprüfung bestehen. Menschen, die nach dem 1. März 2022 versuchen, in die USA zu reisen, haben keinen Anspruch auf TPS. Nach einer Schätzung des Migration Policy Institute profitieren etwa 30'000 Menschen aus der Ukraine, die sich mit temporären Visa in den USA aufhalten, von dem Programm.

23:19 Tschechen dürfen in der Ukraine kämpfen Tschechien stellt seinen Bürgern Straffreiheit in Aussicht, wenn sie an der Seite der Ukraine gegen die russischen Invasoren kämpfen wollen. Ministerpräsident Petr Fiala sagte am Donnerstagabend, er habe sich mit Präsident Milos Zeman geeinigt, dass dieser in entsprechenden Einzelfällen eine Begnadigung aussprechen werde. Tschechischen Staatsbürgern ist es grundsätzlich verboten, in einer fremden Armee zu dienen. Eine Änderung des entsprechenden Gesetzes steht nach Aussage des Regierungschefs derzeit nicht zur Debatte. Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski hatte Europäer mit Kampferfahrung aufgerufen, sein Land bei der Abwehr der russischen Invasion zu unterstützen. Rund 400 Freiwillige sollen sich daraufhin bei den tschechischen Behörden mit der Bitte um eine Ausnahmeregelung gewandt haben. Tschechien ist seit 1999 Mitglied des Nato-Verteidigungsbündnisses und weniger als 400 Kilometer von der Ukraine entfernt.

23:15 Frankreich verlegt Flugzeugträger Frankreich hat angesichts des Ukraine-Kriegs seinen Flugzeugträger «Charles de Gaulle» im Mittelmeer für Aufklärungsflüge über den baltischen Staaten und Polen verlegt. Der im Moment eigentlich für eine Mission zur Terrorismusbekämpfung im Nahen Osten eingesetzte Flugzeugträger habe am Mittwoch samt seines Geleitschutzes Zypern verlassen, sagte Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly am Donnerstagabend dem Sender BFMTV. Im Mittelmeer solle das Schiff eine Position erreichen, die es den Flugzeugen ermögliche, Aufklärungsmissionen durchzuführen. «Unsere Mission ist strikt abschreckend, wir haben keine kriegerischen Absichten», sagte die Ministerin. Als «Polizei des Himmels» sollten Rafale-Kampfjets und Aufklärungsflugzeuge von dem Flugzeugträger aus eingesetzt werden. Das Ziel sei Aufklärung und Abschreckung. Wie die französische Marine mitteilte, sollten mit dem Einsatz die Ostflanke der Nato gestärkt sowie Frankreich und der europäische Kontinent gesichert werden. Legende: Der Flugzeugträger «Charles de Gaulle» Keystone

22:47 Justizministerin Keller-Sutter zu Schutzstatus für Flüchtlinge: «Wichtig ist flexible Lösung» Die EU-Innenministerinnen und -minister sprachen sich für einen pauschalen Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ohne aufwändige Prüf- und Asylverfahren aus. Was plant der Bundesrat diesbezüglich? Justizministerin Karin Keller-Sutter dazu im Interview: «Wichtig ist, dass man eine flexible Lösung hat, auch für die Schweiz.» Man habe ein Gesetz, das sei noch nie angewendet worden. «Es ist aber dafür da, Schutz geben zu können, ohne dass alle in ein Aslyverfahren gedrängt werden», so Karin Keller-Sutter. Und ohne, dass das Asylsystem überlastet werde, obwohl es klar sei, dass es um Kriegsflüchtlinge gehe. 02:49 Video Interview Karin Keller-Sutter: «Wichtig ist flexible Lösung» Aus 10 vor 10 vom 03.03.2022. abspielen

22:24 Blinken wendet sich an Menschen in Ukraine: Sie inspirieren die Welt US-Aussenminister Antony Blinken hat sich mit einer Botschaft der Solidarität direkt an die Menschen in der Ukraine gewandt. «Lassen Sie mich einfach sagen, dass Sie die Welt inspirieren», sagte Blinken in einem auf Twitter veröffentlichtem Video mit ukrainischen Untertiteln. Die Welt sehe den «unglaublichen Mut», die «Unverwüstlichkeit» und «Entschlossenheit» der Ukrainerinnen und Ukrainer angesichts des russischen Angriffskriegs. «Sie erneuern unseren Glauben an die Demokratie, an die Freiheit, an die Fähigkeit des Friedens, über die Aggression zu triumphieren, an die Fähigkeit des Guten, über das Böse zu triumphieren», sagte Blinken weiter.

22:03 Russische Kolonne bewegt sich auf Kernkraftwerk Saporischschja zu Eine Kolonne russischer Truppen bewege sich auf das nahe gelegene Kernkraftwerk Saporischschja zu, sagt der Bürgermeister Dmytro Orlow der ukrainischen Stadt Enerhodar. Saporischschja ist - nach seiner Energieleistung - Europas grösstes Atomkraftwerk. «Laute Schüsse sind in der Stadt zu hören», sagte Orlow. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden ebenfalls berichtet, dass russische Truppen ihre Bemühungen verstärkten, das Kraftwerk im Südosten der Ukraine zu erobern und dass Panzer in Enerhodar eingerollt seien.

21:43 WM-Barrage: Russlands Verband geht vor das Sportgericht Der russische Fussballverband gelangt nach dem Ausschluss der Nationalmannschaft von der WM-Qualifikation an den internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Die FIFA schloss diese Woche Russlands Nationalmannschaft von der anstehenden WM-Barrage und damit auch von der WM in Katar aus. Die UEFA handelte analog, indem sie Spartak Moskau als noch im Europcup verbliebene russische Klubmannschaft für den Wettbewerb sperrte. Mit dem Gang vor das Sportgericht will Russlands Verband die betroffenen Mannschaften rehabilitieren und sie wieder in die Wettbewerbe integrieren.

21:36 Bundespräsident Cassis spricht mit Sandu und Iohannis Bundespräsident Ignazio Cassis hat sich mit der Präsidentin von Moldau, Maia Sandu, und Klaus Iohannis, Präsident von Rumänien, in Bezug auf den Krieg und die Flüchtlinge am Telefon ausgetauscht, wie er in einem Tweet mitteilt. «Wir sind dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Hilfe für Flüchtlinge. Wir unterstützen unsere Partner, die von der Krise besonders betroffen sind», schreibt er.

21:13 Menschen in Zürich und Zug solidarisieren sich mit der Ukraine Auf dem Zürcher Helvetiaplatz haben sich heute einige hundert Personen zu einer Kundgebung eingefunden: Sie protestierten gegen «Putins schrecklichen Angriffskrieg». In Reden wurde zur Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Eine gebürtige Ukrainerin hielt fest, dass «wir, wenn wir zusammenstehen, enorm viel tun» könnten. Mit Schweigeminuten wurde den Flüchtenden in der Ukraine, aber auch in allen anderen Kriegsgebieten gedacht. In Zug versammelten sich gut 100 Personen zu einem «Putin-Rohstoffrundgang». Damit wollten die Organisatoren aufzeigen, wie Rohstofffirmen in Zug Putins Krieg in der Ukraine mitfinanzieren. Der Kanton Zug sei ein «zentraler Umschlagplatz für staatlich-russische Rohstofffirmen», hielt das «überparteiliche Komitee für ein verantwortungsvolles Zug» fest, das die bewilligte Veranstaltung organisierte. 00:40 Video Ukraine-Solidaritätskundgebung in Zürich Aus News-Clip vom 03.03.2022. abspielen

20:58 Polen ruft Bürger zur Ausreise aus Russland auf Das polnische Aussenministerium ruft die Staatsbürger des Landes auf, Russland und Belarus zu verlassen. Das Ministerium verweist auf die Situation in der Ukraine.

20:57 «Innenpolitik gibt es nicht in Russland. Es gibt nur Wladimir Putin!» «Innenpolitik gibt es nicht in Russland. Es gibt nur Wladimir Putin», sagt Luzia Tschirky in #SRFglobal auf die Frage, ob sich innenpolitisch ein Gegner zu Putin formiere. Man habe auch gesehen, wie in Russland über die Jahre Oppositionelle ausgeschaltet wurden, auch mit Giftanschlägen, bekanntes Beispiel Alexej Nawalny. «Ich sehe also keinen Gegner in Russland, der sich Putin zurzeit gegenüberstellen könnte.» Ob das russische Volk Putin und den Krieg in der Ukraine verurteile, wie ein Grossteil der westlichen Welt, will Moderator Ramspeck wissen. Es gebe doch noch viele Unterstützer im Volk. In einem eingespielten Beitrag zuvor sprach ein russischer Bürger, der erzählte, wie stark mithilfe russischer Medien auf die Bevölkerung eingewirkt werde. «Ich wäre sehr vorsichtig, was Umfragen angeht in Russland», betont Tschirky. Viele Russinnen und Russen hätten Angst, sich bei einer Telefonumfrage ehrlich einer fremden Person gegenüber zu äussern. Aber: «Ich gehe natürlich davon aus, dass es einen harten Kern gibt, der Putin unterstützt. Insgesamt ist mein Eindruck aber nicht, dass die Mehrheit in Russland den Krieg unterstützt.»

20:43 «Ob Russlands Gegensystem zu Swift funktioniert, wird sich zeigen» Wirtschaftsexperte Reto Lipp ordnet bei #SRFglobal die wirtschaftlichen Sanktionen ein: «Man sieht Russland immer als ein reiches Land an, aber man muss festhalten: Der durchschnittliche Russe ist arm.» Und auf den kämen jetzt Sanktionen zu, die wirklich einmalig seien. «Die Bevölkerung wird am stärksten betroffen sein», sagt auch Politexperte Gysling. Hat sich Putin in Richtung Selbstversorgung aufgebaut, will Moderator Sebastian Ramspeck wissen. «Ja, 2014 hat man sogar Landwirtschaftsimporte aus dem Westen unterbunden. Russland hat eine grosse Weizen- und Maisproduktion. Man hat auch versucht, ein Gegensystem zu Swift einzuführen. Ob das funktioniert, wird sich in diesen Tagen zeigen», sagt Lipp. Was man auch unterschätze: Russland habe sich gen Osten gewandt, nach China. Und auch nach Indien. «Man hat also schon Vorsichtsmassnahmen getroffen.» Die russische Bevölkerung wird von den Sanktionen am stärksten betroffen sein.

20:30 «Wenn russische Truppen in Kiew einmarschieren, wird der Krieg wohl erst richtig losgehen» «Welt»-Korrespondent Steffen Schwarzkopf in Kiew äussert sich in #SRFglobal auf die Frage, wie lange die Russen seiner Meinung nach noch brauchen, um in Kiew einzudringen: «Das ist ganz schwer vorauszusagen. Eines muss aber allen klar sein: Auch wenn es die russischen Truppen schaffen, hier in Kiew einzumarschieren, dann kann ich mir vorstellen, dass der Krieg erst richtig losgeht.» Damit spricht er auf mögliche Guerillakämpfe und blutige Strassenschlachten an, die nach einer allfälligen Besetzung ausbrechen könnten. Das empfindet auch Politexperte Gysling als kein unrealistisches Szenario.

20:19 SRF-Korrespondentin Tschirky: «Es gab Anzeichen» In der Sendung #SRF global sind SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky und Politexperte Erich Gysling zu Gast. Tschirky ist vor Kurzem aus der Ukraine zurückgekehrt. Auf die Frage, ob sie diesen Krieg habe voraussehen können, antwortet sie: «Ich habe in Russland als Korrespondentin in den letzten Jahren miterleben können, wie sich die Situation verschlechtert hat.» Putin habe sich einen grossen Bunker gebaut. «Da war immer die Frage: «Wofür baut er sich diesen Bunker?» Eine Antwortmöglichkeit sei auch gewesen: Um sich zu schützen, weil er jemand angreift. Es habe also schon Anzeichen gegeben. Ob das wirklich das Ende von Putin sei, sei zu bezweifeln, sagt Gysling. «Putin ist nun in die Ecke gedrängt.» Er frage sich wahrscheinlich: Wie komme ich aus dieser Ecke wieder raus? Gesichtsverlust wolle er wohl unbedingt vermeiden.

20:09 Kiews Bürgermeister Klitschko: «Wir werden uns nicht ergeben» Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko betont in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters die Kampfbereitschaft seiner Landsleute. «Wir werden uns nicht ergeben. Wir können uns nirgendwohin zurückziehen», sagt er in dem Skype-Interview mit seinem Bruder Wladimir an seiner Seite. Er sprach von «Tausenden, bereits Zehntausenden Toten» im Krieg. «Und diese Zahl wird leider nur wachsen.» Etwa die Hälfte der Bevölkerung von ursprünglich drei Millionen Menschen habe die Hauptstadt inzwischen verlassen. Viele Waisen seien von den Behörden nach Polen und Deutschland in Sicherheit gebracht worden. Klitschko rief die russische Bevölkerung auf, sich Präsident Wladimir Putin entgegenzustellen. «Für die Ambitionen eines einzelnen Mannes zahlen wir einen sehr hohen Preis.»

20:08 USA kündigen Sanktionen gegen russische Oligarchen an Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die US-Regierung Sanktionen und Visa-Beschränkungen gegen 19 russische Oligarchen angekündigt. Grund sei, dass die Betroffenen den russischen Präsidenten Wladimir Putin «trotz seiner brutalen Invasion in die Ukraine weiterhin unterstützen», wie das Weisse Haus mitteilt. Neben Oligarchen und deren Familien sind von den Sanktionen auch Menschen aus Putins engerem Kreis wie Kremlsprecher Dmitri Peskow betroffen. Im Kampf gegen Desinformation seien auch sieben russische Einrichtungen sowie 26 Personen, die dort arbeiten, mit Strafmassnahmen belegt worden, heisst es weiter. Betroffene würden vom US-Finanzsystem abgeschnitten, etwaiger Besitz werde eingefroren, teilt das Weisse Haus mit. «Die Vereinigten Staaten und Regierungen auf der ganzen Welt» würden daran arbeiten, Vermögenswerte der russischen Eliten und ihrer Familienmitglieder zu identifizieren und einzufrieren. Es gehe dabei um «ihre Jachten, Luxuswohnungen, Gelder und andere unrechtmässig erworbene Gewinne». Legende: Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow ist von den neuen Sanktionen der USA betroffen. Keystone

19:55 Demonstrationen in mehreren Schweizer Städten Die Klimastreik-Bewegung hat in mehreren Schweizer Städten zu Demonstrationen gegen den «Aggressionskrieg» in der Ukraine aufgerufen, darunter in Bern, Luzern, Zürich, Lausanne Winterthur und Davos. Der gesamtschweizerische Kundgebungsreigen nahm um 17:45 Uhr in Basel seinen Auftakt. Auf dem Barfüsserplatz versammelten sich rund 350 Menschen. In Bern nahmen am frühen Abend rund 500 Personen an der Solidaritätsdemo teil. In Lausanne waren es etwa 500 Personen, in Luzern geschätzte 200 bis 300 Teilnehmer. Sie riefen zu einem Verzicht auf russisches Erdöl und Erdgas auf. Die fossilen Brennstoffe seien nicht nur für den Klimawandel verantwortlich, sondern Putin könne sich mit ihnen auch den Krieg gegen die Ukraine finanzieren. Die globale Klimastreikbewegung folgte mit den Protestaktionen einem Aufruf der ukrainischen «Friday for Future»-Gruppe. Gefordert wird ein Stopp aller Kriegshandlungen.