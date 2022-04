Der Ticker startet um 5:49 Uhr

13:15 Kiew bietet Moskau Sondergespräche zu Stahlwerk in Mariupol an Kiew hat Moskau angesichts der schwierigen Lage der im ukrainischen Stahlwerk in Mariupol eingeschlossenen Kämpfer und Zivilisten Verhandlungen angeboten. Bei einer «Sonderrunde» könne über den Austausch von Militär gesprochen werden, teilte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. In dem Werk Asowstahl sollen sich nach russischen Angaben 2500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner verschanzt haben. Nach ukrainischen Angaben leben in den noch für einen Atomkrieg gebauten Bunkeranlagen auch 1000 Zivilisten, darunter viele Kinder und Frauen.

12:49 Papst fordert Waffenstillstand Papst Franziskus hat erneut eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg gefordert. «Die politischen Entscheidungsträger mögen bitte die Stimme der Leute erhören, die den Frieden und keine Eskalation des Konfliktes verlangt», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem Mariengebet Regina Caeli vor zahlreichen Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. «Ich erneuere den Aufruf zu einem österlichen Waffenstillstand.» An diesem Sonntag feierten die orthodoxen Christen, die in der Ukraine stark vertreten sind, Ostern.

11:54 Russland greift weiter mit Raketen an Die russischen Streitkräfte haben ihre Raketenangriffe gegen die Ukraine auch zum orthodoxen Osterfest mit aller Härte fortgesetzt. Es wurden erneut Dutzende Militärobjekte und zahlreiche Stellungen des ukrainischen Militärs beschossen, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag gemäss der Nachrichtenagentur DPA mitteilte. Mit Hochpräzisionswaffen sei in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk eine unterirdische Anlage zur Produktion von Munition für die ukrainischen Streitkräfte zerstört worden. Im Gebiet Charkiw seien zudem vier Munitionslager und Truppenansammlungen mit Raketen beschossen worden. Nach Angaben von Konaschenkow wurden bei den Angriffen auch 150 ukrainische Kämpfer getötet. Insgesamt wurde demnach in der Osternacht 423 Mal mit Raketen und Artillerie geschossen. Auch in anderen Regionen im Osten der Ukraine seien Munitionslager getroffen worden, hiess es. Überprüfbar waren diese Angaben von unabhängiger Seite nicht. Legende: Ein ukrainischer Soldat steht in einem Bombenkrater in der Region Charkiw (23. April 2022). Pressedienst der ukrainischen Bodenstreitkräfte/Handout via Reuters

11:26 Gouverneur: Umgebung von Kampfgebieten verlassen Bei russischem Beschuss in der ostukrainischen Region Donezk sind den örtlichen Behörden zufolge zwei Kinder getötet worden. Dabei handele es sich um zwei Mädchen im Alter von fünf und 14 Jahren, teilt Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Das Gebäude in der Ortschaft Otscheretynsk, in dem sie gewohnt hätten, sei bei dem Beschuss zerstört worden. Kyrylenko fordert die Menschen auf, die Umgebung der Kampfgebiete zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

10:46 Ukraine fordert Fluchtkorridor für belagertes Stahlwerk in Mariupol Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf das belagerte Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol fort. Das von ukrainischen Kämpfern gehaltene Werk von Asowstal liege unter kontinuierlichem Beschuss, erklärt Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Es werde mit schweren Bomben aus der Luft und Artillerie angegriffen. In dem Werk sollen auch zahlreiche Zivilisten Zuflucht gesucht haben. Podoljak, der auch ein führender Unterhändler bei den Verhandlungen mit Russland ist, fordert die Führung in Moskau anlässlich des orthodoxen Osterfests zu einem «echten Osterfrieden in Mariupol» auf. Russland müsse «an die Reste seines Rufs zu denken» und einem sofortigen humanitären Korridor für die Zivilbevölkerung und gesonderten Gespräche für einen Austausch von Militärs und Zivilisten zustimmen. Legende: Dieses von Planet Labs veröffentlichte und am 20. April 2022 aufgenommene Satellitenfoto zeigt das Stahlwerk Asowstahl in Mariupol. Keystone

10:30 Ukraine: Russland verstärkt Truppen im Norden Russland verstärkt nach ukrainischen Angaben seine Truppen nördlich der Ukraine. In die russische Region Belgorod würden zusätzliche Einheiten verlegt, teilt der ukrainische Generalstab mit. Darunter seien auch Gefechtseinheiten mit Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander-M, die in einem Umfeld von rund 60 Kilometer Entfernung zur Grenze stationiert würden. Iskander ist ein mobiles ballistisches Kurzstreckenraketensystem. Die Lenkraketen haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern und können konventionelle oder nukleare Sprengköpfe tragen.

10:05 Orthodoxes Osterfest im Zeichen des Krieges Millionen orthodoxe Christen in aller Welt haben in der Nacht zum Sonntag mit grossen Mitternachtsmessen das orthodoxe Osterfest eingeläutet. In vielen Kirchen kam der Krieg in der Ukraine zur Sprache. «Wir fühlen den Schmerz, er zerreisst uns das Herz», sagte Bartholomäus I. – der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel. Deutlicher noch wurde Patriarch Theodor von Alexandrien: «Obwohl Gott den Menschen den Weg zum Frieden gezeigt hat, bleiben sie gespalten durch Feindschaften und Streitigkeiten», sagte er. Die Menschheit werde zu Kriegen geführt, die die Erde mit Blut tränkten. «Dieses Bild erleben wir heute ganz klar, wenn wir voller Trauer sehen, wie sich unsere Glaubensbrüder in der Ukraine gegenseitig töten.» Russlands Präsident Wladimir Putin besuchte in Moskau einen Oster-Gottesdienst. Er habe dem russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill gemäss Tradition ein verziertes Osterei überreicht, berichtete die Nachrichtenagentur Tass. Patriarch Kyrill hat sich stets hinter Putins Politik gestellt.

9:10 OSZE sorgt sich um in Ostukraine gefangen genommene Mitarbeiter Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sorgt sich nach eigener Aussage um Mitarbeiter, die im Donbass in der Ostukraine gefangen genommen wurden. Es handle sich um Ukrainer, die gemeinsam mit internationalen Beobachtern der OSZE in der Region tätig waren, gab die Organisation in Wien am Samstagabend bekannt. Die Vertreterin Grossbritanniens bei der OSZE, Deirdre Brown, hatte am Freitag berichtet, dass russische Einheiten OSZE-Personal gefangen genommen hätten. Ausserdem seien OSZE-Mitarbeiter im Donbass Drohungen von pro-russischen Separatisten ausgesetzt. «Die OSZE nutzt alle verfügbaren Kanäle, um die Freilassung ihrer Mitarbeiter zu erwirken», hiess es von der Organisation. Wegen der heiklen Situation wollte die OSZE keine Details zu den Gefangenen nennen. Die OSZE hatte Ende Februar beschlossen, ihre Mission angesichts der russischen Invasion vorübergehend zu beenden und ihr unbewaffnetes internationales Team ausser Landes zu bringen.

8:16 Britisches Verteidigungsministerium: Ukraine wehrt sich heftig Die Ukraine hat in dieser Woche zahlreiche russische Angriffe entlang der Kontaktlinie im Donbass abgewehrt, wie das britische Militär mitteilt. Obwohl Russland einige Gebietsgewinne erzielt habe, sei der ukrainische Widerstand auf allen Achsen stark gewesen und habe den den russischen Streitkräften erhebliche Verluste zugefügt, schrieb das britische Verteidigungsministerium in seinem regelmässig erscheinenden Bulletin auf Twitter. «Schlechte russische Moral und wenig Zeit für die Wiederherstellung, Truppen aus früheren Offensiven neu auszurüsten und zu reorganisieren, dürften die russische Kampfeffizienz behindern», hiess es weiter.

7:17 Das Wichtigste aus den letzten Stunden Bei einem russischen Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa starben nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen.

starben nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, in Odessa sei ein Logistikterminal auf einem Militärflugplatz getroffen worden, in dem eine «grosse Lieferung» Waffen aus den USA und Europa gelagert habe.

auf einem Militärflugplatz getroffen worden, in dem eine «grosse Lieferung» Waffen aus den USA und Europa gelagert habe. Selenski kritisierte scharf die vom russischen Militär in besetzten Gebieten eingerichteten Filtrationslager. In ihnen sollen nach offizieller Darstellung eventuelle Kämpfer von Zivilisten getrennt werden.

scharf die vom russischen Militär in besetzten Gebieten eingerichteten In ihnen sollen nach offizieller Darstellung eventuelle Kämpfer von Zivilisten getrennt werden. Er kritisierte, dass Ukrainer aus diesen Lagern auch nach Russland gebracht würden. Nach Angaben der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Ljudmyla Denisowa wurden 308 Ukrainer aus dem schwer zerstörten Mariupol in eine 8000 Kilometer entfernte Stadt im russischen Fernen Osten gebracht.

gebracht würden. Nach Angaben der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Ljudmyla Denisowa wurden 308 Ukrainer aus dem schwer zerstörten Mariupol in eine 8000 Kilometer entfernte Stadt im russischen Fernen Osten gebracht. Die Ukraine wirft russischen Truppen auch eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor.

von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sorgt sich um Mitarbeiter, die im Donbass in der Ostukraine gefangen genommen worden seien.

sorgt sich um die im Donbass in der Ostukraine gefangen genommen worden seien. Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht zum Sonntag einen Oster-Gottesdienst in Moskau besucht.

3:59 Ukraine wirft Russland Deportationen von Einwohnern vor Die Ukraine wirft russischen Behörden vor, Menschen aus besetzten Gebieten tief nach Russland zu transportieren. So seien 308 Ukrainer aus der lange belagerten Hafenstadt Mariupol mit dem Zug in die 8000 Kilometer entfernte Stadt Nachodka im russischen Fernen Osten gebracht worden, schrieb die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, im Online-Dienst Telegram. Von ihnen werde erwartet, sich russische Ausweispapiere zu besorgen und Arbeit zu suchen. Die Ukraine hatte bereits vielfach kritisiert, dass russische Truppen bei einigen Fluchtkorridoren aus umkämpften Städten nur die Ausreise nach Russland erlaubten. Russland bestreitet, dass Menschen gegen ihren Willen ins Land gebracht würden.

3:27 UNO-Chef Guterres reist nach Ankara vor Besuchen in Moskau und Kiew UNO-Generalsekretär António Guterres wird am Montag zu einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Ankara reisen. Dies teilte Guterres stellvertretende Sprecherin auf einer Medienkonferenz mit. Der Chef der UNO-Hilfsorganisation, Martin Griffiths, hatte Anfang der Woche gesagt, die Türkei sei ein wertvoller Partner für Gespräche zu humanitären Massnahmen zwischen der Ukraine und Russland. Am Dienstag wird Guterres zu Gesprächen nach Moskau und am Donnerstag in die Ukraine reisen.

3:15 Putin bei Oster-Gottesdienst in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen Oster-Gottesdienst in Moskau besucht. Er habe dem russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill gemäss Tradition ein verziertes Osterei überreicht, berichtete die Nachrichtenagentur Tass. Seit Kriegsbeginn vor zwei Monaten zeigte er sich selten in der Öffentlichkeit. In der Ukraine gilt unterdessen in der orthodoxen Osternacht eine Ausgangssperre, wie Präsident Wolodimir Selenski in seiner abendlichen Videoansprache erinnerte. Gottesdienste könnten ab 5 Uhr morgens aufgesucht werden. Legende: Russlands Präsident Wladimir Putin an der Ostermesse in Moskau. Keystone

2:59 Schweiz verhindert deutsche Waffenlieferung in die Ukraine Die Schweiz wird in den heftigen Streit hinein gerissen, der in Deutschland über Waffenlieferungen an die Ukraine tobt. Die Deutschen wollten aus der Schweiz bezogene Munition ins Kriegsgebiet schicken. Deshalb haben sie sich beim Bund erkundigt, ob das möglich sei, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gegenüber der «SonntagsZeitung» bestätigt: «Beim Seco sind zwei Anfragen von Deutschland zur Weitergabe von zuvor aus der Schweiz erhaltener Munition an die Ukraine eingegangen.» Das Seco hat die Weitergabe jedoch verboten. «Beide Anfragen wurden mit Verweis auf die Schweizer Neutralität und die zwingenden Ablehnungskriterien der Kriegsmaterialgesetzgebung abschlägig beantwortet», teilt das Seco mit. Die Zurückhaltung sorgt in Deutschland für Irritation. Bereits wird der Vorwurf laut, die Schweiz sei mitverantwortlich, dass keine deutschen Marder-Schützenpanzer in die Ukraine geliefert werden könnten. Unter anderem fehle es dafür an der nötigen Munition.

1:33 Offenbar zwei weitere russische Raketen bei Odessa abgeschossen Wenige Stunden nach dem russischen Raketenangriff auf Odessa hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben zwei weitere Marschflugkörper abgeschossen, die auf den Hafen der Stadt zielten. Die Raketen seien von einem Schiff im Schwarzen Meer abgefeuert worden, schrieb die Südgruppe der ukrainischen Streitkräfte bei Facebook. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Zuvor hatte Russland Odessa am Samstag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski mit sieben Raketen angegriffen, von denen zwei abgeschossen worden seien. Selenski zufolge wurde unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, acht Menschen starben, darunter ein dreimonatiges Kind.

1:27 Polen lieferte bislang Waffen im Wert von 1.6 Milliarden Dollar Polen hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs Waffen im Wert von umgerechnet 1.5 Milliarden Franken geliefert. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki nannte nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal in Krakau die Summe von sieben Milliarden Zloty. «Diese Ausrüstung rettet die ukrainische, polnische und europäische Souveränität», erklärte er. Nach polnischen Angaben hat Warschau unter anderem Panzerabwehrraketen, Luftabwehrraketen, Mörser, Munition und Drohnen in die Ukraine geschickt. 40 Panzer sowie etwa 60 gepanzerte Transporter sollen laut polnischen Medien ebenfalls ins Nachbarland geliefert worden sein. Die Regierung hat dies bislang nicht offiziell bestätigt.

1:07 SEM-Chefin: Erste Flüchtlinge sind bereits zurückgekehrt Rund 40’000 Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Schweiz bis jetzt aufgenommen. Christine Schraner Burgener, Leiterin des Staatssekretariats für Migration, rechnet damit, dass diese wieder in ihr Land zurückkehren werden, wenn es die Lage erlaubt: «Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden nicht in der Schweiz bleiben», sagt sie im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Es sei aber wichtig, dass sie dort sicher seien und ihnen beim Wiederaufbau geholfen werde. «Es gibt jetzt schon viele, die wieder nach Hause fahren», sagt sie. Genaue Zahlen dazu habe der Bund jedoch noch keine. Sollten nach Kriegsende dennoch Flüchtlinge in der Schweiz bleiben wollen, könnten die nach Aufhebung des Schutzstatus S Asylgründe geltend machen, sagt Schraner Burgener. «Falls er nach fünf Jahren noch gilt, erhalten sie eine Aufenthaltsbewilligung.» Legende: Christine Schraner Burgener, Leiterin des Staatssekretariats für Migration. Keystone

0:57 Ukraine spricht von Zwangsrekrutierung in besetzten Gebieten Die Ukraine wirft russischen Truppen eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Neben jungen Menschen seien davon in den Regionen Cherson, Saporischschja und Charkiw speziell auch Mediziner betroffen, schrieb die ukrainische Militäraufklärung bei Facebook. So sei medizinisches Personal aus der Stadt Wowtschansk im Gebiet Charkiw unter Androhung von Hinrichtungen gezwungen worden, russische Soldaten an der Front zu behandeln. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Das britische Verteidigungsministerium betonte, dass jede Einberufung von Einwohnern besetzter Gebiete gegen die vierte Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten verstosse.

23:37 Sanktionen lassen sich laut Schröder nicht durchhalten Der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder hält die massiven Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf längere Sicht nicht für durchhaltbar. Deutschland sei auf Rohstoffe aus dem Land angewiesen. Ein Land wie Russland lasse sich auf lange Sicht nicht «isolieren», weder politisch noch ökonomisch, sagte Schröder in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der «New York Times». Die deutsche Industrie brauche die Rohstoffe aus Russland, und zwar nicht nur Öl und Gas, sondern auch die seltenen Erden. Diese Metalle werden für viele Hightech-Produkte verwendet. Es handelt sich um das erste Interview Schröders seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor zwei Monaten. Der Altkanzler steht wegen seiner freundschaftlichen Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Rolle beim Gaspipeline-Unternehmen Nord Stream AG in der Kritik. Legende: Gerhard Schröder war von 1998 bis 2005 deutscher Bundeskanzler. Keystone