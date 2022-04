Der Ticker startet um 5:41 Uhr

9:28 Britisches Militär: Russlands Kampfkraft beschränkt Russland ist nach Ansicht des britischen Militärs nach gescheiterten Vorstössen in der Nordostukraine gezwungen, seine Truppen zu sammeln und neu aufzustellen. «Die Mängel bei

der taktischen Koordination bestehen weiter», twitterte das britische Verteidigungsministerium. Wegen der Schwäche der Einheiten und unzureichender Luftunterstützung könne Russland seine Kampfkraft nicht voll ausschöpfen.

8:27 Ukraine: Russland hat Getreide aus besetzten Gebieten gestohlen Die Ukraine wirft Russland den Raub von Getreide aus besetzten Gebieten in der Südukraine vor. «Mehrere hunderttausend Tonnen» Getreide hätten russische Streitkräfte aus den besetzten Gebieten entwendet, sagte der stellvertretende Landwirtschaftsminister der Ukraine, Taras Vysotskiy, am Samstag im ukrainischen Fernsehen. «Der Diebstahl von Getreide im Gebiet Cherson gefährdet genauso wie die Blockade der ukrainischen Häfen und die Verminung von Schiffsrouten die globale Lebensmittelsicherheit», heisst es zudem in einer Mitteilung des ukrainischen Aussenministeriums. Mit ukrainischem Getreide würden rund 400 Millionen Menschen versorgt – vor allem in Nordafrika, dem Nahen Osten und Asien. Dem angeblichen Getreide-Abtransport sei eine Entscheidung der Gebietsverwaltung des russischen Gebiets Krasnojarsk vorangegangen, heisst es aus Kiew. Russische Behörden hingegen bezeichneten die Nachricht als Falschinformation.

7:32 Wegen Krieg: Kretschmann will sich für Schweiz in Brüssel einsetzen Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, will sich in Brüssel für die Schweiz einsetzen. Russlands Angriff auf die Ukraine werde Folgen für die Beziehungen mit der EU haben. Er sei davon überzeugt, dass der Ukraine-Krieg zu einem Schulterschluss der europäischen Staaten führen werde, sagt Kretschmann in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Die Prioritäten hätten sich mit dem Krieg verschoben. Es gelte, in den Beziehungen der Schweiz zur EU einen Schlussstrich unter frühere Positionen zu ziehen und neu anzufangen. Das Umfeld habe sich mit der Politik der Konfrontation verändert – über den Krieg hinaus. Auch die EU sehe, dass sich die Welt verändert habe. Beide Seiten müssten jetzt aufeinander zugehen. Legende: Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg, sieht im Ukraine-Krieg eine Chance für einen europäischen Schulterschluss. Keystone

4:40 Russische Nukleararbeiter ins AKW Saporischschja entsandt Russland hat Nuklearspezialisten ins ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine geschickt. Es ist das grösste AKW Europas. Die acht Vertreter stammen von Rosenergoatom, das zum russischen Staatskonzern Rosatom gehört. Sie forderten von der Stationsleitung tägliche Berichte zu «vertraulichen Fragen» in Bezug auf den Betrieb des Kraftwerks, erklärte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) unter Berufung auf ukrainische Behörden. Demnach wird das Kernkraftwerk weiterhin von ukrainischem Personal betrieben, aber von russischen Streitkräften kontrolliert. Den Angaben zufolge arbeiten die ukrainischen Mitarbeiter «unter unglaublichem Druck». Russische Truppen hatten die Anlage am 4. März besetzt.

3:09 Lawrow: Moskau für Fortsetzung der Verhandlungen mit Kiew Die russische und die ukrainische Delegation diskutieren nach Angaben des russischen Aussenministers Sergej Lawrow täglich über den Entwurf eines möglichen Abkommens zur Beendigung des Kriegs. Die russische Seite befürworte eine Fortsetzung des Verhandlungsprozesses, sagte Lawrow nach Angaben der russischen Agenturen Tass und Interfax vom frühen Samstagmorgen in einem Interview mit der chinesischen Agentur Xinhua. Die Verhandlungen liefen nach Lawrows Darstellung allerdings nicht gut. Sie würden auch durch die «militante Rhetorik und hetzerische Aktionen der westlichen Unterstützer von Kiew» behindert. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte am Freitagabend nach Angaben der «Ukrajinska Prawda» gesagt, es bestehe ein hohes Risiko, dass Kiew die Verhandlungen mit Moskau abbreche. Er forderte erneut direkte Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin.

1:51 Ukrainische Zentralbank will Devisenmarkt stabilisieren Die ukrainische Zentralbank will mit Hilfe einiger Änderungen den Devisenmarkt stabilisieren und den Druck auf die internationalen Reserven des Landes verringern. Wie die Bank in einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung bekannt gibt, sollen ab dem 4. Mai die Obergrenzen für offene Long- und Short-Positionen der Banken auf fünf Prozent ihres aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals gesenkt werden. Darüber hinaus sei es den Banken vorübergehend untersagt, eine Reihe von Derivatkontrakten auf dem Geldmarkt abzuschliessen, mit Ausnahme von Swaps. Ausserdem werden die Banken die Ausgabe neuer Sparbriefe, die auf Fremdwährungen lauten, ab Samstag, 30. April aussetzen müssen.

1:45 Selenski: «Lage in der Region Charkiw ist schwierig» Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski schätzte am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache die Lage im Osten des Landes ein: «Wir schlagen die Besatzer in alle Richtungen, in die sie vorzudringen versuchen. Die Lage in der Region Charkiw ist schwierig, aber unser Militär und unser Geheimdienst haben wichtige taktische Erfolge erzielt.» Nähere Angaben machte Selenski nicht.

1:24 Ukraine: Wichtige Eisenbahnbrücke in der Region Donezk gesprengt Die ukrainische Armee hat nach Medienberichten eine Eisenbahnbrücke im Gebiet Donezk gesprengt. Dabei sei ein russischer Güterzug getroffen worden, schreibt die Onlinezeitung «Ukrajinska Prawda» am Freitagabend. Nach Angaben des Onlineportals «Hromadske» war unklar, ob es sich um Güterwaggons oder Kesselwagen handelte. Die zerstörte Brücke war nach Angaben der Zeitungen eine Verbindung über den Fluss Siwerskyj Donez zwischen den Orten Lyman und Rajhorodok im Osten der Ukraine. Die Eisenbahnverbindung nach Lyman, das im Epizentrum der Kämpfe in der Ostukraine liege, sei damit zerstört.

22:24 Hoffnung auf Evakuierung in Mariupol Für Zivilisten in der zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol gibt es Hoffnung: Es sei eine «Operation» geplant, um die Menschen aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal zu retten, heisst es in einem ukrainischen Pressebericht unter Berufung auf das Präsidialamt. Zuletzt hatte sich UNO-Generalsekretär António Guterres in Moskau und Kiew dafür eingesetzt, für die Zivilisten einen humanitären Korridor zu öffnen. Vergangene Versuche scheiterten zumeist seit Kriegsbeginn, weil die Feuerpausen nicht eingehalten wurden. Legende: Mariupol ist zu einer Stadt des Grauens geworden. Die Lage für die Menschen vor Ort ist prekär. Reuters

21:51 Russland sieht sich nicht im Krieg mit der Nato Russland sieht sich selbst nach den Worten von Aussenminister Sergej Lawrow nicht im Krieg mit der Nato. Eine derartige Entwicklung würde das Risiko eines Atomkrieges steigern, erklärt Lawrow nach einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA. Lawrow gibt der Ukraine die Schuld für ins Stocken geratene Friedensgespräche. Legende: Eine derartige Entwicklung würde das Risiko eines Atomkrieges steigern, erklärt Aussenminister Sergej Lawrow. Reuters

21:25 Ukrainische Wirtschaftsministerin verspricht Lösung für Spritproblem Die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko hat eine baldige Lösung des akuten Treibstoffproblems in Aussicht gestellt. «Im Verlauf der nächsten sieben Tage wird das Defizit behoben», versprach Swyrydenko in einem Beitrag auf Facebook. Die Tankstellenbetreiber hätten genügend Mengen in Westeuropa gekauft und müssten diese nur noch in die Ukraine bringen. Hintergrund des Spritmangels seien die gezielten russischen Angriffe auf Treibstofflager und die Raffinerie in Krementschuk. Ziel sei es, die ukrainische Wirtschaft zum Stillstand zu bringen. Medien zeigten Bilder von kilometerlangen Schlangen vor Tankstellen in der Hauptstadt Kiew. Die Stadtverwaltung hatte die Kiewer aufgefordert, auf Privatfahrten zu verzichten. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete von weniger als einem Dutzend geöffneter Tankstellen auf dem mehr als 300 Kilometer langen Weg zwischen der westukrainischen Stadt Riwne und Kiew

21:00 Selenski warnt vor Abbruch der Verhandlungen mit Russland Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnt vor einem Abbruch der Friedensverhandlungen mit Russland. Er verweist nach einem Bericht der Agentur Interfax auf die Wut der Menschen über die Gräueltaten russischer Truppen. «Die Menschen (Ukrainerinnen und Ukrainer) wollen sie töten. Wenn es eine solche Haltung gibt, ist es schwer, Sachen zu regeln», sagte er zu polnischen Journalisten.

20:42 Tschirky: «Durch den Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt werden Gäste eingeschüchtert» Der russische Raketenangriff auf Kiew während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat weltweit für scharfe Kritik gesorgt. «Mit einem solchen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt werden Gäste eingeschüchtert: Damit verringert sich die Chance für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, mehr Hilfen aus dem Ausland zu bekommen», so die Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky. Für Selenski seien solche Besuche aus dem Ausland von grosser Bedeutung. Denn die Hilfe aus dem Ausland sei die Lebensader für die Ukraine. 02:02 Video Tschirky: «Besuche sind für Selenski von grosser Bedeutung» Aus Tagesschau vom 29.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

20:18 Schweden und Finnland streben Gleichschritt in Nato-Frage an Schweden und Finnland streben weiter an, sich gleich und in etwa gleichzeitig für oder gegen eine Nato-Mitgliedschaft zu entscheiden. Hinsichtlich der laufenden Prozesse sei es sehr wichtig, dass die beiden Länder Entscheidungen «in die gleiche Richtung und im gleichen Zeitrahmen» treffen, sagte der finnische Aussenminister Pekka Haavisto am Freitag nach einem Treffen mit seiner schwedischen Kollegin Ann Linde in Helsinki. Natürlich werde die Unabhängigkeit der jeweiligen Entscheidungsfindung dabei vollständig respektiert. Finnland und Schweden sind jeweils enge Nato-Partner, bislang jedoch keine Mitglieder des Militärbündnisses. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben sich erstmals Mehrheiten in Umfragen für eine Nato-Mitgliedschaft ihrer jeweiligen Länder ausgesprochen. Dieser Zuspruch nahm im Laufe des Kriegs weiter zu. Legende: Die schwedische Aussenministerin Ann Linde und der finnische Aussenminister Pekka Haavisto geben sich vor ihrem Treffen die Hand. Reuters

19:56 Slowakei und Polen bereiten Kampfjet-Lieferung an Ukraine vor Die Slowakei und Polen haben eine Vereinbarung getroffen, die es ermöglicht, slowakische MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu übergeben. Das gaben die Verteidigungsminister der beiden Länder in Bratislava bekannt. Polen habe sich bereit erklärt, mit seinen amerikanischen F-16 den slowakischen Luftraum zu sichern, wenn die MiG nicht mehr zur Verfügung stehen, sagte der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad. Sein polnischer Amtskollege Mariusz Blaszczak bezeichnete es als «vollkommen natürlich», dass die polnische Luftwaffe ihr Einsatzgebiet auf das südliche Nachbarland ausdehne. Die Slowakei ist wesentlich kleiner als Polen, beide EU- und Nato-Länder grenzen direkt an die Ukraine und unterstützen diese intensiv mit humanitärer und militärischer Hilfe.

19:31 Behörden: Bisher fast 1200 Leichen rund um Kiew gefunden Im Gebiet rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew ist die Zahl der Toten nach dem Abzug russischer Truppen vor knapp zwei Monaten offiziellen Angaben zufolge auf fast 1200 gestiegen. «Zum heutigen Tag sind bereits 1187 unserer Mitbürger gefunden worden, unserer friedlichen Bürger, die durch die Hände der russischen Armee umkamen», sagte der Polizeichef des Kiewer Gebiets, Andrij Njebytow, im ukrainischen Fernsehen. Am Vortag seien 26 weitere Leichen gefunden worden. Rund 200 Menschen gelten demnach noch als vermisst. Russland hatte Ende Februar die Ukraine angegriffen und Gebiete nördlich der Hauptstadt Kiew mehr als einen Monat lang besetzt. Nach dem Abzug wurden Hunderte getötete Zivilisten gefunden, viele von ihnen in der Kleinstadt Butscha.

19:21 Polen liefert Ukraine über 200 T-72-Panzer Polen unterstützt das Nachbarland Ukraine gegen den russischen Aggressor mit der Lieferung von mehr als 200 Panzern des sowjetischen Typs T-72. Das berichtete die polnische Radio-Nachrichtenagentur IAR unter Berufung auf Regierungsstellen. Der Grossteil der Panzer habe bereits die Grenze passiert und sei auf ukrainischem Gebiet. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte bereits vor mehreren Tagen grosse Panzerlieferungen an die Ukraine bestätigt, aber zunächst keine genaue Zahl genannt. Präsident Andrzej Duda hatte Anfang der Woche erklärt, Polen habe der Ukraine seit Kriegsausbruch bereits umgerechnet 1.5 Milliarden Euro an Militärhilfe geleistet.

18:53 UNO-Chef sieht Raketenangriffe auf Kiew nicht als persönliche Attacke UNO-Generalsekretär António Guterres sieht die Einschläge russischer Raketen in Kiew während seines Besuches in der ukrainischen Hauptstadt nicht als persönliche Botschaft. «Er nahm es nicht als Zeichen der Respektlosigkeit gegen ihn auf, sondern gegen die Menschen in Kiew», sagte UNO-Sprecher Farhan Haq in New York. Die Vereinten Nationen sprachen zudem ihr Beileid für eine getötete Journalistin bei der Attacke aus. Diese Art von Angriffen müsse aufhören. Russische Truppen hatten während des Kiew-Besuchs von UNO-Generalsekretär Guterres am Donnerstag mehrere Raketen auf die ukrainische Hauptstadt abgefeuert.

18:33 Unterstützung durch USA: «Russland wird die Ukraine nicht niederkämpfen können» «Russland wird die Ukraine nicht niederkämpfen können», sagt Politikwissenschaftler Thomas Jäger im Interview mit SRF. Durch die grosse Unterstützung mit Waffen könne Russland nicht davon ausgehen, dass es auf lange Sicht die Ukraine niederkämpfen kann, weil ihr das Material ausgeht. «Und das könnte in Moskau dafür sorgen, dass man einer Verhandlungslösung näher kommt.» Lesen Sie das ganze Interview: «Russland wird die Ukraine nicht niederkämpfen können»