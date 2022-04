Fiala zufolge vereinbarten beide Seiten zudem, die gestoppten Pläne zum Bau der Gaspipeline Stork II wiederaufzunehmen, die beide Nachbarländer verbinden soll. Tschechien sei zudem an einem Anteilskauf von Flüssiggas-Kapazitäten interessiert, die in Polen ausgebaut werden sollen. Auf Twitter schreibt Fiala, er danke Morawiecki für das herzliche Willkommen in Warschau.

Polen und Tschechien wollen neue EU-Hilfen zur Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. «Wir haben uns auf einen gemeinsamen Antrag an die Europäische Kommission für neue Mittel zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen geeinigt», sagt Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Treffen mit Tschechiens Regierungschef Petr Fiala. Der Antrag solle bald vorgelegt werden.

Die prorussische Separatistenrepublik Transnistrien in der Republik Moldawien macht die benachbarte Ukraine für angebliche Anschläge in der Region verantwortlich

Am Vortag hatte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf die Minengefahr in den Vororten der Hauptstadt hingewiesen. Es seien bereits Menschen getötet worden.

In der aktuellen Situation könnten die Gaspreise nicht mehr über mehrere Monate festgelegt werden. Per 1. Mai gäbe es aber zunächst keine weitere Erhöhung, so Walser.

Die angespannte Lage an den Märkten werde sich auch in nächster Zeit in volatilen Preisen bemerkbar machen, sagte Unternehmenssprecher Michael Walser.

Die Preise an den europäischen Gas- und Strommärkten sind mit dem Ukraine-Krieg weiter in die Höhe geschossen. Und die Turbulenzen an den Energiemärkten haben bereits Auswirkungen auf die Haushaltspreise. Beim Gasversorger Energie 360° etwa, der früheren Erdgas Zürich, stieg der Preis per 1. April innerhalb von sechs Monaten um 84 Prozent.

Russische Behörden haben der Ukraine den Beschuss eines weiteren Grenzübergangs vorgeworfen. Am Freitag seien russische Grenzschützer in der Ortschaft Bjelaja Berjoska im Gebiet Brjansk aus Granatwerfern beschossen worden, teilte der Gebietsgouverneur Alexander Bogomas mit. Opfer habe es nicht gegeben.

1941 führten die USA mit dem gleichnamigen «Lend-Lease-Gesetz» die Kriegswende ein. Durch die massiven Lieferungen von US-Waffen an den russischen Verbündeten kam das faschistische Deutschland zunehmend in Bedrängnis.

Grossbritannien will in diesem Sommer etwa 8000 Soldaten zu militärischen Übungen nach Nord- und Osteuropa entsenden. Das teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Die Manöver finden demnach im Rahmen der Nato und der als Joint Expeditionary Force (JEF) bezeichneten militärischen Zusammenarbeit mit überwiegend skandinavischen und baltischen Staaten statt.

Die russischen Geländegewinne in der Donbass-Region sind nach Erkenntnissen britischer Geheimdienstexperten angesichts heftiger ukrainischer Gegenwehr allgemein beschränkt und mit hohen Verlusten verbunden. Das teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Auch die ukrainische Armee beschränkte sich auf Abwehrarbeiten. So sollen in der Nacht 15 Flugobjekte abgeschossen worden sein.

Auch an anderen Frontabschnitten blieb es verhältnismässig ruhig. Vor Donezk meldete der ukrainische Generalstab ebenfalls Artilleriebeschuss, aber keine weiteren Sturmversuche. In Mariupol würden die eingeschlossenen Einheiten im Stahlwerk Azovstal weiter blockiert, heisst es.

Aus dem Stahlwerk in Mariupol sollen heute Menschen in Sicherheit gebracht werden – im Rahmen einer «Operation», wie es aus dem Büro von Präsident Selenski heisst.

Zuvor hatte Rogosin nicht ausgeschlossen, das russische Modul von der ISS abzukapseln und eigenständig weiter zu betreiben. Dabei deutete er auch eine mögliche Nutzung der Station zur militärischen Erdbeobachtung an. Bis Mitte Mai will sich die russische Regierung zudem entscheiden, ob sie weiterhin westliche Astronauten auf ihren Raumschiffen zur ISS mitnimmt.

Russland hat seine Mitarbeit beim Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) in Frage gestellt. «Die Entscheidung über das Schicksal der ISS wird viel von der Lage abhängen, die in unserem Land und darum herum herrscht», sagte der Chef der russischen Raumfahrtagentur Dmitri Rogosin. Im Falle eines Ausstiegs werde Moskau seine Partner aber ein Jahr im Voraus unterrichten. Bis 2024 sei Russlands Beteiligung an der Station vorläufig noch geplant.

Erst am Vortag war der Tod eines britischen Staatsbürgers in der Ukraine offiziell vom britischen Aussenministerium bestätigt worden. Ein weiterer Brite werde vermisst, hiess es zudem. Erst in der vergangenen Woche hatte das russische Staatsfernsehen zwei Briten vorgeführt, die für die Ukraine gekämpft hatten und von russischen Truppen gefangen genommen wurden.

Ein amerikanischer Söldner ist in der Ukraine im Kampf gegen russische Truppen getötet worden. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die Mutter des 22-Jährigen. Der ehemalige US-Marineinfanterist habe sich unmittelbar nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine als Vertragskämpfer bei einer privaten Firma gemeldet und seit Mitte März mit seiner Söldner-Einheit, die aus Männern aus verschiedenen Ländern bestand, die ukrainischen Truppen unterstützt.

Mit einer historischen Regelung erleichtern die USA die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine. Nach dem Senat hat auch das Repräsentantenhaus einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen. Damit wird Präsident Joe Biden ermächtigt, der Ukraine militärische Ausrüstung zu leihen oder zu verpachten. Vorbild ist ein Gesetz aus dem Jahr 1941, das während des Zweiten Weltkriegs eine schnelle Lieferung von Rüstungsgütern an alliierte Nationen möglich machte.

Die Ukraine untersucht nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwältin in Zusammenarbeit mit internationalen Ermittlern derzeit rund 8600 Fälle mutmasslicher Kriegsverbrechen. Hinzu kämen mehr als 4000 weitere Fälle in Zusammenhang mit Kriegsverbrechen im Kontext des russischen Angriffskriegs, sagte Iryna Wenediktowa der Deutschen Welle.

23:36

Grosse Solidarität mit Geflüchteten im Kanton Bern

Zu den Kantonen, die gemessen an der Bevölkerung am meisten Flüchtlinge unterbringen, gehört der Kanton Bern. Ein Beispiel, in dem die grosse Solidarität mit den Vertriebenen sichtbar wird, ist das ehemalige Parkhotel in Oberhofen am Thunersee. Nach einigen Zwischennutzungen waschen jetzt Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Kleider in den Hotelwaschmaschinen. 117 Menschen finden in den 40 Zimmern eine Unterkunft.

Die Solidarität im Dorf sei gross, sagt der Leiter. «Die Leute kommen vorbei, Nachbarn haben gerade Velos gebracht, wollen freiwillig mithelfen.» Der Kanton Bern hat bis jetzt rund 800 Flüchtlinge mehr aufgenommen als der Verteilschlüssel vorsieht. Gerade auch das Oberland zeigt sich dabei offen. Gemeindepräsident Philippe Tobler sieht zwei dafür Gründe. So gebe es in der Region derzeit viele leerstehende Gebäude, zudem seien bereits im 2. Weltkrieg viele Flüchtlinge in der Region interniert gewesen.