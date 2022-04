Der Ticker startet um 1:00 Uhr

22:51 SRF-Korrespondentin: «Die Menschen machen sich grosse Sorgen» Die Bilder aus Butscha haben die Welt entsetzt – offenbar ist Butscha aber kein Einzelfall. Was wird dazu im Land selber berichtet? «Es treffen immer weitere Nachrichten ein, je mehr die ukrainische Armee vordringt und auch die Möglichkeit hat, Gelände zu entminen. Die Menschen hier rechnen damit, dass sie mit jedem Tag weitere schlechte Nachrichten erreichen werden. Viele haben Bekannte und Freunde, welche sie seit mehreren Wochen nicht mehr erreichen können und sie machen sich dementsprechend grosse Sorgen. Die Menschen hier haben ein grosses Misstrauen gegenüber den offiziell publizierten Zahlen, weil die Behörden schlicht auch nicht wissen, wie viele Menschen bereits verstorben sind. Viele fürchten also, dass die Zahl der Todesopfer noch viel höher sein könnte», erklärt SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky in Kiew. 02:27 Video Einschätzungen von Luzia Tschirky Aus 10 vor 10 vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

22:40 Die Arbeit der Forensiker in der Ukraine Die russische Armee steht unter dringendem Verdacht, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Beweise dafür werden derzeit gesammelt, in Butscha und anderen Vororten von Kiew. Wie kann man diese Verbrechen möglichst rasch aufklären und festhalten? Eine Reportage über die Arbeit der Forensiker im Kriegsgebiet. 04:09 Video Forensische Spurensuche in der Ukraine Aus 10 vor 10 vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 9 Sekunden.

22:29 UNO-Menschenrechtsrat: Auch die Schweiz stimmte für Suspendierung Russlands Die Schweiz hat sich dafür ausgesprochen, dass Russland im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen suspendiert wird. In der Abstimmung in New York votierte die Schweiz zusammen mit 92 UNO-Mitgliedstaaten dafür. Dies ist der Tabelle zu entnehmen, welche die Vereinten Nationen im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten. 24 Staaten stimmten dagegen, darunter neben Russland unter anderem noch Algerien, Bolivien, China, Kuba, Nordkorea, Eritrea, Äthiopien, der Iran und Syrien. 58 Staaten enthielten sich, wie etwa Ägypten, Jemen oder die Arabischen Emirate. Die Abstimmung erfolgte als Reaktion auf Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg. Nach Bekanntgabe des Abstimmungsresultats erklärte Russland seine Mitgliedschaft selbst für vorzeitig beendet. Russland bleibt aber Mitglied der Vereinten Nationen – und als ständiges Mitglied mit Veto-Recht im Sicherheitsrat auch eines der mächtigsten.

21:53 SVP-Nationalrat Köppel verzichtet freiwillig auf parlamentarische Immunität Der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel verzichtet auf seine parlamentarische Immunität – damit soll die Bundesanwaltschaft möglichst schnell abklären können, ob er eine Amtsgeheimnis-Verletzung begangen hat. Das schreibt Köppel auf der Internetseite seines Magazins «Weltwoche». Er wolle den Behörden keine Steine in den Weg legen. Köppel hatte Ende März in einem Podcast von einer Razzia beim Schweizer Uhrenhersteller Audemars Piguet in Moskau berichtet. Laut einem Bericht des «Blick» stützte er sich dabei auf vertrauliche Informationen. Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats hatte deshalb Strafanzeige gegen Köppel eingereicht. Audio Aus dem Archiv: Hat Roger Köppel das Amtsgeheimnis verletzt? 01:11 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

21:43 EU-Chefdiplomat will weitere Waffen für die Ukraine finanzieren Die Ukraine kann auf weitere EU-finanzierte Waffenlieferungen hoffen. Wie EU-Ratspräsident Charles Michel mitteilte, hat der Aussenbeauftragte Josep Borrell den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgeschlagen, zusätzliche 500 Millionen Euro zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Armee bereitzustellen. Damit würden sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf 1.5 Milliarden Euro erhöhen. Er unterstütze den Vorschlag Borrells, erklärte Michel. Technisch gesehen kommt das Geld für die Militärhilfe derzeit aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität. Sie ist ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das auch genutzt werden kann, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken. Für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ist die Friedensfazilität mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet, die von den Mitgliedstaaten eingezahlt werden.

21:29 Cassis: Schweiz verzichtet auf Ausweisung russischer Diplomaten Die Schweiz verzichtet darauf, zur Sanktionierung Russlands die russischen Diplomaten aus der Schweiz auszuweisen. Man dürfe die Spielregeln nicht ändern, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis. «Der Bundesrat hat entschieden, dass die Ausweisung von Diplomaten eine Massnahme ist, die zu einem sicherheitspolitischen Zweck erfolgen muss, nicht als Sanktion für etwas», erklärte der Tessiner Bundesrat gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS. «Man muss auf dieser Linie bleiben und darf die Spielregeln nicht ändern», das würde «viel Verwirrung» schaffen, fügte er hinzu. In den vergangenen Tagen waren innerhalb von 48 Stunden fast 200 russische Diplomaten aus Europa ausgewiesen worden, nachdem Berichte über Gräueltaten in Butscha, einer Stadt in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt, bekannt geworden sind. Russland wies eine Beteiligung entschieden zurück. Cassis rief zudem dazu auf, mit dem Begriff «Kriegsverbrechen» vorsichtig umzugehen, bevor die Fakten in der Ukraine ermittelt werden konnten.

21:13 Neue EU-Sanktionen samt Kohle-Embargo Die 27 EU-Staaten haben das fünfte grosse Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht. Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten billigten Vorschläge der EU-Kommission, die einen Importstopp für Kohle, Holz und Wodka sowie zahlreiche weitere Strafmassnahmen vorsehen. Das teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mit. Damit die Sanktionen in Kraft treten können, müssen die notwendigen Rechtsakte nun im schriftlichen Verfahren angenommen und im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Diese Schritte gelten als Formalie und sollen an diesem Freitag abgeschlossen werden.

21:08 US-Kongress macht Weg frei für höhere Zölle auf russische Waren Der US-Kongress hat wegen des Ukraine-Krieges die Aussetzung der normalen Handelsbeziehungen zu Russland beschlossen. Der Senat und das Repräsentantenhaus verabschiedeten einen entsprechenden Gesetzentwurf, der den Weg für höhere Zölle auf russische Waren freimacht. Konkret geht es um handelspolitische Vergünstigungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), die aufgehoben werden. Russland wird der Status als «meistbegünstigte Nation» entzogen. Dieser Grundsatz schreibt die Gleichbehandlung der Länder in der WTO bei Zöllen und anderen Regulierungsmassnahmen vor. Moskau kann diese Massnahme vor dem Streitschlichtungsausschuss der WTO anfechten.

20:28 Selenski: EU-Länder sollen Häfen für russische Schiffe schliessen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Zypern und die EU aufgefordert, die Häfen für russische Schiffe zu sperren. «Wir bitten darum, alle zyprischen Häfen für alle russischen Schiffe zu schliessen», sagte Selenski in einer Videoansprache an das zyprische Parlament und fügte hinzu: «Das muss auch der gemeinsame Beschluss der Europäischen Union sein.» Selenski bedankte sich bei Zypern für die humanitäre Hilfe an die Ukraine und berichtete einmal mehr von den Gräueltaten der Russen in seinem Land. Er zeigte einen Videozusammenschnitt aus Kriegsbildern und appellierte an die Abgeordneten, solche Verbrechen nicht zuzulassen. Legende: Selenski dankte in seiner Rede Zypern für die humanitäre Hilfe an die Ukraine und berichtete von den Gräueltaten in seinem Land. Reuters

20:16 G7 kündigen neue Sanktionen gegen Russland an Die G7-Staaten haben neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland angekündigt, darunter ein Verbot neuer Investitionen in Schlüsselsektoren, einschliesslich des Energiesektors. Dies als Reaktion auf «die weitere Eskalation des Krieges» in der Ukraine. Zudem werden die Exportverbote für bestimmte Güter und die Sanktionen gegen russische Banken und Staatsunternehmen ausgeweitet.

19:51 IEA gibt weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven frei Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven frei, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern. Diese Menge über einen Zeitraum von sechs Monaten hätten die 31 Mitgliedsländer der Agentur im Nachgang ihrer Dringlichkeitssitzung vor einer Woche zugesichert, teilte die IEA in Paris mit. Es handelt sich um die zweite Freigabe von Reserven seit Ausbruch des Krieges und die grösste in der IEA-Geschichte. In einem ersten Schritt hatte die IEA Anfang März 62.7 Millionen Barrel Rohöl freigeben. Die IEA-Mitglieder haben Notvorräte von insgesamt 1.5 Milliarden Barrel. Die Entscheidung spiegele die Entschlossenheit der Mitgliedsländer wider, die Weltwirtschaft vor den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines Ölschocks infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine zu schützen, sagte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol.

19:25 USA gehen gegen drei russische Airlines vor Die russischen Airlines Aeroflot, Azur Air und UTair sollen künftig keine Waren mehr aus den USA beziehen dürfen. Den Fluggesellschaften würden die Exportprivilegien verwehrt, da sie gegen die vom US-Handelsministerium auferlegten Ausfuhrkontrollen verstossen hätten, die im Zuge des russischen Angriffskriegs auf Ukraine erlassen wurden, teilte das Ministerium mit. «Wir unterbinden nicht nur ihren Zugang zu Gütern aus den Vereinigten Staaten, sondern auch die Wiederausfuhr von Gütern mit US-Ursprung aus dem Ausland», erklärte Handelsministerin Gina Raimondo. Alle Unternehmen, welche die Exportkontrollen missachteten, insbesondere jene, die dies zum Vorteil des russischen Präsidenten Wladimir Putin und zum Nachteil des ukrainischen Volkes täten, würden die volle Härte der Durchsetzung durch das Ministerium zu spüren bekommen, so die Ministerin weiter.»

18:58 Kreml-Sprecher: Viele russische Tote in Ukraine eine «gewaltige Tragödie» Russland beklagt nach eigenen Angaben zahlreiche Tote bei seinem vor sechs Wochen begonnenen Angriffskrieg in der Ukraine. «Wir haben bedeutende Verluste, das ist eine gewaltige Tragödie für uns», sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, dem britischen Sender Sky News. Zuletzt hatte Russland von 1351 getöteten Soldaten gesprochen. Die Ukraine geht von mehr als zehnmal so vielen russischen Soldaten aus, die getötet wurden.

18:36 Blinken: Immer mehr Berichte über Folter durch russische Soldaten US-Aussenminister Antony Blinken zufolge gibt es immer mehr glaubhafte Berichte über Folter, Tötungen und Vergewaltigungen durch russische Soldaten in der Ukraine. Die USA hielten den Druck auf Russland aufrecht und verstärkten ihn noch, sagt Blinken in Brüssel nach einem Treffen der Nato-Aussenminister. So werde geprüft, welche weiteren Waffen in die Ukraine geschickt werden könnten. Die Koalition der Länder, die die Ukraine unterstützten und sich gegen Russland wendeten, werde immer grösser. Legende: Keystone

17:54 Russland von Menschenrechtsrat suspendiert Als Reaktion auf Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg hat die UNO-Vollversammlung die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgesetzt. Eine unter anderem von Grossbritannien und den USA eingebrachte entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in New York von der Vollversammlung verabschiedet. 93 Mitglieder stimmten dafür, 24 dagegen, 58 enthielten sich. Damit kam die notwendige Zweidrittelmehrheit, für die Enthaltungen nicht gezählt wurden, zusammen. Im Resolutionstext heisst es, dass «das Recht auf Mitgliedschaft der Russischen Föderation im Menschenrechtsrat ausgesetzt» werde. Ein derartiger Schritt war zuvor vielfach von Vertretern westlicher Länder gefordert worden. Auch die führenden westlichen Industriestaaten (G7), darunter Deutschland, hatten sich vor der Abstimmung in einer Mitteilung dafür ausgesprochen: «Wir sind überzeugt, dass es jetzt Zeit dafür ist, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat zu suspendieren.»

17:29 Ai Weiwei: «China zieht Lehren aus dem Ukraine-Krieg» China zieht nach Ansicht des chinesischen Künstlers Ai Weiwei Lehren aus dem Ukraine-Krieg. «Die Invasion in die Ukraine ist ein Auftakt und eine Übung für das, was China mit Taiwan machen wird», sagte der im Exil lebende Bildhauer und Konzeptkünstler der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Donnerstag). Peking könne dadurch verschiedene Möglichkeiten und Reaktionen der internationalen Gemeinschaft, Europas und der USA abwägen. «Das alles hilft sehr, um zu verstehen, was man sich erwarten kann, wenn einmal ein Krieg mit Taiwan ausbricht», erklärte der 64-Jährige weiter. Ai kritisierte zudem, dass die Nato ein Problem habe, denn sie erscheine dem Einmarsch Russlands gegenüber machtlos und könne den Krieg nicht stoppen, sondern sei eher ein «Katalysator» dafür. «Was Russland angeht – sie wollen die Ostukraine und das schaffen sie gerade», meinte der Künstler. Zudem seien die Sanktionen nutzlos. «China, Indien und die anderen haben offen erklärt, dass diese nicht in ihrem Interesse seien und sie Russland nicht boykottieren würden.» Legende: Keystone

17:13 Gouverneur: Alle Spitäler im Gebiet Luhansk zerstört Im umkämpften ostukrainischen Gebiet Luhansk gibt es nach Angaben von Gouverneur Serhij Hajdaj keine funktionierenden Spitäler mehr. «Seit Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wurde jede medizinische Einrichtung in unserer Region beschossen», schrieb Hajdaj am Donnerstag bei Facebook. Dazu veröffentlichte er zwei Bilder, die das zerstörte Spital der Stadt Rubischne zeigen sollen. «Neu. Modern. High-Tech-Ausrüstung. Das war einmal...», schrieb Hajdaj. Die russischen Truppen würden das Gebiet vorsätzlich aller Gesundheitseinrichtungen berauben, «damit die Verwundeten keine Chance haben zu überleben».

16:41 EU: Annahme des Sanktionspakets verzögert sich Streit unter den EU-Staaten hat am Donnerstag die Annahme des fünften grossen Pakets mit Russland-Sanktionen verzögert. Nach Angaben von Diplomaten wollte Polen nicht akzeptieren, dass die Übergangsfrist für den Importstopp für russische Kohle auf Wunsch von Ländern wie Deutschland um einen Monat von drei auf vier Monate verlängert wird. Ebenfalls umstritten war die Forderung von Ländern wie Griechenland und Malta, die Regelungen für die geplante Hafensperre nicht ganz so streng zu formulieren, wie dies von der EU-Kommission ursprünglich geplant wurde. Am Donnerstagabend sollte bei einer weiteren Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten versucht werden, die Meinungsverschiedenheiten beizulegen. In diesem Fall sollten die neuen Sanktionen spätestens an diesem Freitag in Kraft treten 02:49 Video Neue EU-Sanktionen nehmen fossile Energieträger ins Visier Aus Tagesschau vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 49 Sekunden.

16:08 Kroatien sieht Vermittlerrolle der Schweiz Der kroatische Präsident Zoran Milanovic sieht eine Rolle für die guten Dienste der Schweiz im Ukraine-Krieg. Am Donnerstag lobte er in Genf zudem die «intelligente» Haltung Berns bei der Übernahme der EU-Sanktionen. Milanovic betonte die Notwendigkeit «guter Dienste» zur Lösung der Ukraine-Krise und sagte vor den Medien, er sehe «nur einige Länder, die diese Rolle spielen können», ohne zu erwähnen, welche. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte er dann, dass die Schweiz zu diesen Staaten gehöre. Die Schweiz habe bei ihrem Vorgehen in der Ukraine-Krise «Feinuhrmacherei» bewiesen, fügte er nach seinem Treffen mit Bundespräsident Ignazio Cassis hinzu. Seiner Meinung nach verletze die Übernahme der EU-Sanktionen durch die Schweiz die Neutralität nicht. Legende: Keystone