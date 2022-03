Der Ticker startet um 7:30 Uhr

20:22 Putin warnt vor Flugverbotszone über der Ukraine Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor der Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine gewarnt. «Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet», sagte Putin bei einem Treffen mit Pilotinnen der staatlichen Fluggesellschaft Aeroflot. Es spiele dann auch keine Rolle, welcher Organisation diese Länder angehörten. Die Nato hatte eine entsprechende Forderung der Ukraine bereits zurückgewiesen. Die Alliierten seien sich einig, dass Nato-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski die Nato-Staaten zuvor eindringlich aufgefordert, zu verhindern, dass Russland weiter Luftangriffe auf sein Land starten könne.

20:08 USA lassen UNO-Personal nach Russland ausfliegen Die USA haben einen Charterflug der russischen Regierung genehmigt, mit dem russische UNO-Diplomaten nach Russland geflogen werden sollen. Sie waren ausgewiesen worden wegen «Missbrauchs ihrer Aufenthaltsgenehmigung», sagte ein Sprecher des US-Aussenministeriums. Dieser Ausnahmeflug sei in Übereinstimmung mit der US-Regierung bewilligt worden, um «sicherzustellen, dass das Personal und Familienangehörige der russischen UNO-Mission bis zum vorgegebenen Datum abreisen», sagte der Sprecher.

19:29 SRF zieht Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Russland zurück Auch Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zieht alle Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Russland zurück. Grund ist das neue Mediengesetz im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Präsident Wladimir Putin hat das Gesetz am Freitagabend unterzeichnet. «Aufgrund des neuen Mediengesetzes in Russland und den drohenden Konsequenzen für Korrespondentinnen und Korrespondenten hat SRF aktuell keine Mitarbeitenden mehr vor Ort in Russland und wird in absehbarer Zeit auch keine dorthin schicken», erklärt Tristan Brenn, Chefredaktor TV SRF. Die neuen gesetzlichen Vorschriften drohen mit bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von «Falschinformationen» über die russischen Streitkräfte. Strafen drohen auch jenen, die öffentlich die Armee «verunglimpfen». Auch andere Sender haben die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios inzwischen ausgesetzt.

18:51 Immer mehr Russen fahren nach Finnland Die finnische Eisenbahn muss ihre Zugverbindung vom russischen St. Petersburg in die Hauptstadt Helsinki ausweiten: Immer mehr Russen und Russinnen wollen ihr Land verlassen. Tausende seien bereits in Finnland angekommen, berichtete der finnische Fernsehsender Yle. Neben dem Schnellzug Allegro seien auch alle Busse auf der rund 400 Kilometer langen Strecke zwischen St. Petersburg und Helsinki voll. In der Gegenrichtung seien die Fahrzeuge praktisch leer. Russland und Finnland haben eine gemeinsame Grenze von rund 1300 Kilometern Länge. Viele fürchten, dass Russland unter Kriegsrecht gestellt werden könnte und dann die Grenzen geschlossen würden, berichtete der finnische Sender. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte aber gesagt, er sehe derzeit keine Voraussetzungen für die Ausrufung des Kriegsrechts in Russland.

18:04 Volle Sonderzüge in die Westukraine Tausende von Frauen und Kindern und alten Männern sind am Samstag in Lwiw in der Westukraine angekommen. Die staatliche ukrainische Eisenbahn hat mehr Züge in Betrieb gestellt, um Menschen vor den russischen Angriffen auf ukrainische Städte zu retten. Hunderte Menschen stehen im Schneegestöber auf dem Vorplatz des Bahnhofs, wärmen sich an Feuern in Ölfässern oder stehen für warmes Essen und Getränke an, die von Freiwilligen abgegeben werden. Viele Menschen versuchen von Lwiw aus einen Platz in Bussen ins benachbarte Polen zu ergattern. Nach Polen fahren derzeit pro Tag vier bis fünf Züge.

17:49 Italiens bestätigt die Sicherstellung von Jachten und Häusern Die italienische Regierung hat am Freitag im Hafen von Sanremo (nahe Nizza) eine Jacht eines russischen Oligarchen sichergestellt. Die Jacht «Lena» habe einen geschätzten Wert von 50 Millionen Euro. Der betroffene Besitzer aus Russland steht auf der Sanktionsliste der EU. Der Besitzer sei ein langjähriger Bekannter und Vertrauter von Präsident Wladimir Putin. Die Regierung bestätigte ausserdem Medienberichte über die Sicherstellung der Jacht «Lady M» im Hafen von Imperia nahe Sanremo an der ligurischen Küste. Ihr Wert wird auf 65 Millionen Euro geschätzt. Auch ihr Besitzer steht auf der schwarzen Liste der EU. Laut der Agentur Ansa beschlagnahmten Ermittler der Finanzpolizei Guardia di Finanza zudem im Norden der Insel Sardinien eine Villa von Alischer Usmanow. Der Oligarch besitzt auch am bayerischen Tegernsee ein Anwesen, in dessen Nähe Menschen gegen den Ukraine-Konflikt demonstriert haben. Italiens Aussenminister Luigi Di Maio erklärte am Freitagabend in der Fernsehsendung Tg2 Post, dass Italien Güter russischer Oligarchen im Wert von rund 140 Millionen Euro einfrieren wolle.

16:48 Reporter ohne Grenzen baut Journalisten-Zentrum auf Die Organisation Reporter ohne Grenzen will in der Ukraine ein «Zentrum für Pressefreiheit» eröffnen, um im Krieg gefährdete Journalisten zu unterstützen. Die russische Invasion werde durch einen Krieg um Informationen begleitet, darauf reagiere man, teilt die Organisation mit. Man werde in Kürze mit dem ukrainischen Institut für Masseninformation eine Anlaufstelle in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) eröffnen. Konkret hiess es: «Berichterstattende sollen dort Schutzausrüstung ausleihen können – vor allem schusssichere Westen und Helme sind derzeit knapp.» Im Zentrum solle es auch finanzielle und psychologische Unterstützung geben. Ausländische Journalisten könnten dort auch arbeiten und es gebe einen Schutzraum für den Fall eines Angriffs.

16:27 Ukrainische Behörden: 400 Zivilisten aus Wolnowacha evakuiert Nur rund 400 Menschen habe man trotz russischem Beschuss aus Wolnowacha und den Nachbarsiedlungen evakuieren können, melden die ukrainischen Behörden. Ursprünglich habe man über 15'000 Zivilisten aus der Stadt bringen wollen. «Obwohl wir die Absicht und den notwendigen Transport dafür hatten, viele weitere Menschen zu evakuieren, mussten wir die Evakuationen wegen der beginnenden russischen Bombardements stoppen», sagte der ukrainische Regionalgouverneur Pavlo Kyrylenko laut BBC.

16:12 Die Schweiz zeigt sich solidarisch Auch in der Schweiz gingen heute Tausende Menschen für Frieden in der Ukraine auf die Strasse. In Zürich versammelten sich rund 40'000 Menschen, zudem fanden auch in Bern, St. Gallen und Genf Kundgebungen statt. Mehr dazu lesen Sie hier. 00:29 Video Tausende demonstrieren in Zürich gegen russischen Einmarsch Aus Tagesschau vom 05.03.2022. abspielen

16:05 Tausende Deutsche demonstrieren gegen den Krieg In vielen deutschen Städten sind heute erneut Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. In Hamburg zogen zahlreiche Demonstranten durch die Innenstadt, um ein Zeichen für Solidarität zu setzen. Die Polizei rechnete mit rund 50'000 Teilnehmern. In München forderten rund 2000 Menschen mit einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat ein Kriegsende. Einige Demo-Teilnehmer verlangten, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten müsse. In Osnabrück setzten Menschen mit Friedensgebeten und einer Demonstration ein Zeichen gegen den Krieg. In Düsseldorf startete eine Demonstration unter dem Motto «Zusammen gegen die russische Aggression». Legende: In Düsseldorf fand am Samstagnachmittag ein Friedensmarsch durch die Innenstadt statt. Keystone

15:55 SP will russische Oligarchen genauer überprüfen lassen Die SP fordert in einem offenen Brief an den Bundesrat die Schaffung einer Task Force, die Vermögensstrukturen von sanktionierten und weiteren kremlnahen Oligarchen untersuchen soll. Nur so könne eine weitere Finanzierung des Ukraine-Kriegs aus der Schweiz unterbunden werden. SP will russische Oligarchen durch Task Force überprüfen lassen. Audio Cedric Wermuth: Was bedeutet der Ukraine-Krieg für die Schweiz? 29:50 min, aus Samstagsrundschau vom 05.03.2022. abspielen. Laufzeit 29:50 Minuten.

15:29 IKRK: «Szenen in Mariupol sind erschütternd» Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) äussert Verständnis für die verschobenen Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol und Wolnowacha. «Wir bleiben im Dialog mit den Parteien über die sichere Ausreise von Zivilisten aus den vom Konflikt betroffenen Städten», schreibt das IKRK in einer Mitteilung. Man fordere beide Seiten auf, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu schützen – unabhängig davon, ob es einen humanitären Korridor gebe oder nicht. Die Szenen in Mariupol und in anderen Städten seien heute erschütternd, heisst es weiter. «Jede Initiative der Parteien, die der Zivilbevölkerung eine Pause von der Gewalt verschafft und es ihnen ermöglicht, freiwillig in sicherere Gebiete zu gehen, ist willkommen.»

14:58 Putin kritisiert westliche Sanktionen Der russische Präsident Wladimir Putin übt scharfe Kritik an den westlichen Sanktionen gegen sein Land. Diese glichen einer Kriegserklärung, sagt er. In einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede begründet Putin die russische Invasion in der Ukraine damit, dass dort die russischsprachige Bevölkerung sowie Russlands eigene Interessen verteidigt werden müssten. Zudem bekräftigt Putin frühere Forderungen, die Ukraine müsse «entmilitarisiert und entnazifiziert» werden.

14:35 USA dankt Polen für Aufnahme Tausender Flüchtlinge US-Aussenminister Antony Blinken hat sich in der südostpolnischen Stadt Rzeszow nahe der Grenze zur Ukraine mit seinem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau getroffen. Er dankte Polen für das Engagement innerhalb der Nato und bei der Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge aus der Ukraine. Polen habe in diesem Moment der Krise für Millionen Menschen Grosszügigkeit, Führungskraft und Entschlossenheit bewiesen, sagte Blinken. Polens Aussenminister Rau rief Russland auf, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung einzustellen. Beide Seiten müssten humanitäres Recht einhalten. «Aufgrund seiner eigenen schmerzlichen Erfahrungen wird Polen konsequent die Verfolgung von Kriegsverbrechen fordern», sagte Rau weiter. Polen werde ein Zentrum zur Dokumentation der Kriegsverbrechen in der Ukraine einrichten und rechne für dieses Projekt mit Unterstützung der USA. 00:40 Video US-Aussenminister Antony Blinken macht in Polen Halt Aus Tagesschau vom 05.03.2022. abspielen

14:06 Russische Fluggesellschaft stellt Auslandflüge ein Die Fluggesellschaft Aeroflot stellt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass ab Dienstag sämtliche Flüge aus Russland ins Ausland ein. Einzige Ausnahme seien Verbindungen nach Belarus, zitiert Tass die Airline. Russlands staatliche Luftfahrtbehörde hat russische Fluggesellschaften mit im westlichen Ausland geleasten Flugzeugen aufgerufen, ihre internationalen Flüge von Sonntag ab Mitternacht auszusetzen. Flüge vom Ausland nach Russland mit geleasten Maschinen sollten ab 8. März eingestellt werden, teilte die Behörde mit.

13:48 UNHCR: Zahl der Geflüchteten könnte auf 1.5 Millionen steigen Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge könnte nach Einschätzung des UNO-Flüchtlingshilfswerkes bis zum Ende des Wochenendes auf 1.5 Millionen ansteigen. Gegenwärtig seien es 1.3 Millionen, sagt UNHCR-Chef Filippo Grandi der Nachrichtenagentur Reuters. 01:20 Video Grosse Flüchtlingsströme in Richtung der westukrainischen Stadt Lwiw Aus Tagesschau vom 05.03.2022. abspielen

13:36 Gegenseitige Schuldzuweisungen – unübersichtliche Lage Die Lage rund um die Hafenstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha ist derzeit unübersichtlich. Beide Seiten werfen sich gegenseitig die Verletzung der Feuerpause vor. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat die Ukraine zum Einhalten einer Waffenruhe in den vereinbarten Gebieten aufgerufen. «Wir zählen darauf, dass dieses Abkommen umgesetzt wird, unser Militär hat seine Arbeit dazu getan», sagte Lawrow heute der Agentur Interfax zufolge. Das russische Verteidigungsministerium meldet Schüsse, die von Mariupol aus im Gebiet Donezk auf Stellungen russischer Truppen abgefeuert worden seien. Zudem sei ein Wohnhaus gesprengt worden. Die Angaben liessen sich nicht überprüfen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wiederum hat zur weiteren Verteidigung der Hafenstadt Mariupol aufgerufen. «Alle, die Hilfe brauchen, sollten die Möglichkeit bekommen, wegzukommen», sagte der Präsident. «Alle, die ihre Stadt verteidigen möchten, sollten den Kampf fortsetzen.» Nach ukrainischen Angaben ist die Evakuierung von Menschen aus Mariupol jedoch zunächst aus Sicherheitsgründen verschoben worden, die russische Seite halte sich nicht an die Waffenruhe.

12:57 ARD und ZDF setzen Berichterstattung aus Russland vorläufig aus Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF setzen ihre Berichterstattung aus ihren Moskauer Büros vorerst aus. Das teilen die Sender in einem Schreiben mit. Grund ist ein neues russisches Mediengesetz, mit welchem die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über die russischen Streitkräfte mit hohen Geldstrafen und bis zu 15 Jahre Haft bestraft werden kann. «Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden von ihren anderen Standorten aus weiterhin das Publikum umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informieren», heisse es in einer offiziellen Mitteilung.

12:49 Kreml: Westen verhalte sich «wie Banditen» Der Kreml erklärte am Samstag, dass der Westen sich «wie Banditen verhalte». Russland sei aber viel zu gross, um isoliert zu werden, die Welt sei viel grösser als nur die Vereinigten Staaten und Europa, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu Reportern. «Es gibt noch viel mehr Länder auf der Welt.» Der Westen betreibe «wirtschaftliche Gaunerei» gegen Russland und Moskau werde antworten. Er gab nicht an, wie diese Antwort aussehen würde sagte aber, sie werde im Einklang mit den russischen Interessen stehen.