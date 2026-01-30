Die israelische Armee vollzieht eine Kehrtwende bezüglich der Opferzahlen, die der Krieg in Gaza gefordert hat. Bisher hat Israel die Zahlen, die das Gesundheitsministerium in Gaza liefert, stets in Zweifel gezogen. Die Behörde steht unter der Kontrolle der militant-islamistischen Hamas.

Weitgehend deckungsgleiche Angaben

Nun hat ein hochrangiger Armeeangehöriger an einem Briefing für israelische Militärkorrespondenten eingeräumt, man akzeptiere, dass in Gaza mehr als 70'000 Palästinenserinnen und Palästinenser ums Leben gekommen seien. Nicht einberechnet seien jene Leichen, die noch unter den Trümmern vermutet würden. Diese Angaben decken sich annähernd mit den palästinensischen Angaben, die bis Ende Januar 71'662 Getötete auflisten.

Der Militärvertreter sagte auch, es werde noch abgeklärt, wie viele der Getöteten Mitglieder terroristischer Organisationen gewesen seien, und wie viele Todesfälle direkt auf Kampfhandlungen zurückzuführen seien. Dass Menschen verhungert seien, bestritt er.

Der Armeeangehörige gab anonym Auskunft, es liegt keine offizielle Medienmitteilung der Streitkräfte vor. Doch israelische Medien von rechts bis links berichteten breit über das Briefing.

Wie viele Kämpfer, wie viele Zivilisten?

Über die Frage, wie viele Kämpfer und wie viele unbeteiligte Kinder, Frauen und männliche Zivilisten ums Leben kamen, wird heftig gestritten. Wenn die israelische Armee nun die Listen des Gesundheitsministerium als weitgehend korrekt ansieht, dann könnte auch Klarheit in diese Kontroverse kommen. Denn die Listen des Ministeriums enthalten Namen, Geburtsdatum und teilweise auch ID-Nummern der Getöteten.

In den vergangenen gut zwei Jahren war für das offizielle Israel klar: Die Meldungen des Gesundheitsministeriums in Gaza sind unzuverlässig. Die Behörde des Hamas-Verwaltungsapparats bauscht die Zahlen propagandistisch auf.

Überraschendes Eingeständnis

Die UNO und viele humanitäre Organisationen stützten sich gleichwohl auf die Zahlen ab, erwiesen sie sich doch bei früheren Kriegen als zuverlässig. Internationale Medien, die die Opferstatistik aus Gaza zitieren, tun dies meist unter dem expliziten Verweis darauf, dass das Gesundheitsministerium unter der Kontrolle der Hamas steht. Trotzdem wurde die Nennung dieser Zahlen von israelischer Seite immer wieder zurückgewiesen und ihre Weiterverbreitung gerügt.

Das Eingeständnis der israelischen Armee, dass die Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums nun doch in etwa zutreffen, überrascht. Es bringt der israelischen Öffentlichkeit die Wahrheit über diesen Krieg und die grosse Anzahl Opfer, die er gefordert hat, ein Stück näher.