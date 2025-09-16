Darum geht es: In der Nacht haben im Gazastreifen erneut heftige Angriffe von israelischer Seite stattgefunden. Nun wird spekuliert, dass es sich dabei um den Start der Bodenoffensive handeln könnte. Allerdings hat Israel bisher keine offizielle Bestätigung dafür geliefert. Die israelische Armee hatte in den vergangenen Tagen ihre Luftangriffe in der Stadt und ringsherum schrittweise ausgeweitet und zuletzt begonnen, zahlreiche Hochhäuser in der Stadt zu zerstören. Bodentruppen schickte die israelische Armee bislang nicht in die dicht besiedelte Stadt.

Das ist gesichert: «Gaza brennt», schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Morgen auf X. Die Soldaten kämpften mit eiserner Hand, «um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen». Israels Verteidigungsminister schrieb weiter: «Wir werden nicht nachlassen und nicht zurückweichen – bis die Mission abgeschlossen ist.»

Das wird berichtet: Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa flogen israelische Kampfflugzeuge in der Nacht nahezu ununterbrochen heftige Attacken auf die im Norden des Gazastreifens gelegene Hauptstadt, begleitet von Artilleriebeschuss.

Weiteren palästinensischen Medienberichten zufolge drangen danach Panzer in die Stadt ein. Quellen aus Gaza berichteten, dass Panzer der israelischen Streitkräfte in die Al-Jalaa-Strasse im Herzen von Gaza-Stadt vorgedrungen seien. Roboterbomben zerstörten Gebäude. Eine Bestätigung der israelischen Armee dafür lag zunächst nicht vor.

Legende: Diese israelischen Panzer stehen noch auf der israelischen Seite an der Grenze zum Gazastreifen. (16.09.2025) Reuters/Leo Correa

Die israelische Nachrichtenseite «Walla» berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Militärgeneralstabs, es habe «eine intensive Operation begonnen, die vielfältiges Feuer gegen zahlreiche Terrorziele umfasst». Und dies sei «erst der Anfang».

Nach israelischen Medienberichten waren die schweren Explosionen im Norden des Gazastreifens auch in Israel zu hören. Videos, die von israelischer Seite aus gedreht wurden, zeigen Explosionen am Himmel über dem Gazastreifen.

Legende: Auch am Morgen sieht man von Israel aus Rauchwolken über dem Gazastreifen. REUTERS/Amir Cohen

Die US-Nachrichtenseite «Axios» zitierte israelische Beamte, denen zufolge es sich um den Beginn der Bodenoffensive in der Stadt handele.