- Die Schäden an der weltweit grössten Gasaufbereitungsanlage «Pearl» von Shell und Qatar Energy werden noch untersucht. Der Angriff steht im Kontext der iranischen Vergeltung für Angriffe auf «South Pars».
- Nach dem Angriff auf das «South Pars»-Gasfeld sind Flüssiggasanlagen in einem Industriegebiet in Katar bei einem iranischen Angriff schwer beschädigt worden.
- Der Iran hat mittlerweile den Tod von Geheimdienstminister Ismail Chatib, Sicherheitschef Ali Laridschani und Gholamresa Soleimani, dem Kommandanten der Basidsch-Miliz, bestätigt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
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