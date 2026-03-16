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Krieg in Nahost Iranischer Angriff beschädigt Shell-Anlage in Katar

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: Fast 100 Festnahmen wegen Kooperation mit Israel
  • Iran vollstreckt erste Hinrichtungen im Kontext mit Protesten
  • Iranischer Angriff beschädigt Shell-Anlage in Katar
  • Ukraine plant Ausweitung des Rapsanbaus wegen Iran-Krieg
  • Fluggesellschaften fordern Aufschub für grünes Kerosin
  • Iran plant Gebühren für Schiffe in der Strasse von Hormus
  • Drohne stürzt über saudischer Samref-Raffinerie ab
  • Gaspreise steigen nach Angriffen auf Katars Flüssiggasanlagen
  • EU-Gipfel berät über Iran-Krieg, Ukraine-Hilfe und Energiepreise
  • Ölpreise steigen weiter nach Angriffen und Eskalation mit Iran

Tagesschau, 18.3.2026, 19:30 Uhr

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