Iran: Fast 100 Festnahmen wegen Kooperation mit Israel

Iran vollstreckt erste Hinrichtungen im Kontext mit Protesten

Iranischer Angriff beschädigt Shell-Anlage in Katar

Ukraine plant Ausweitung des Rapsanbaus wegen Iran-Krieg

Fluggesellschaften fordern Aufschub für grünes Kerosin

Iran plant Gebühren für Schiffe in der Strasse von Hormus

Drohne stürzt über saudischer Samref-Raffinerie ab

Gaspreise steigen nach Angriffen auf Katars Flüssiggasanlagen

EU-Gipfel berät über Iran-Krieg, Ukraine-Hilfe und Energiepreise