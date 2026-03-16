Iran nimmt laut Medienbericht zehn Ausländer wegen Spionage fest

Hohe Nachfrage wegen Iran-Krieg: Swiss fliegt öfter nach Delhi

Israel tötet Kommandanten der iranischen Basidsch-Einheiten

Israels Verteidigungsminister: Iranischer Sicherheitschef tot

US‑Botschaft in Bagdad erneut attackiert

Trump verschiebt China-Besuch wegen Iran-Kriegs

UNO-Organisation: Militärschutz für Tanker keine Dauerlösung

Gegenseitige Angriffe in Iran und Israel gehen weiter

Wenn Insel Charg beschossen wird: Iran droht mit Vergeltung