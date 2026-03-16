- Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden.
- Einem US-Armeesprecher zufolge ist in Bagdad die US-Botschaft und ein umliegendes Gebäude beschossen worden. Dabei sind offenbar mehrere Personen getötet worden.
- Israels Militär hat angekündigt den Einsatz von Bodentruppen im Libanon auszuweiten. Mehrere Staaten warnen in einer gemeinsamen Erklärung vor einer grossangelegten israelischen Bodenoffensive.
- Der Bund hat über die Lage im Nahen Osten und die Situation von Schweizer Staatsbürgern vor Ort informiert und gibt eine Million für Soforthilfe im Iran frei.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Iran nimmt laut Medienbericht zehn Ausländer wegen Spionage fest
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- Israels Verteidigungsminister: Iranischer Sicherheitschef tot
- US‑Botschaft in Bagdad erneut attackiert
- Trump verschiebt China-Besuch wegen Iran-Kriegs
- UNO-Organisation: Militärschutz für Tanker keine Dauerlösung
- Gegenseitige Angriffe in Iran und Israel gehen weiter
- Wenn Insel Charg beschossen wird: Iran droht mit Vergeltung
- Israel würde laut Trump niemals Atomwaffen gegen Iran einsetzen