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Krieg in Nahost Iranischer Sicherheitschef Ali Laridschani laut Israel getötet

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran nimmt laut Medienbericht zehn Ausländer wegen Spionage fest
  • Hohe Nachfrage wegen Iran-Krieg: Swiss fliegt öfter nach Delhi
  • Israel tötet Kommandanten der iranischen Basidsch-Einheiten
  • Israels Verteidigungsminister: Iranischer Sicherheitschef tot
  • US‑Botschaft in Bagdad erneut attackiert
  • Trump verschiebt China-Besuch wegen Iran-Kriegs
  • UNO-Organisation: Militärschutz für Tanker keine Dauerlösung
  • Gegenseitige Angriffe in Iran und Israel gehen weiter
  • Wenn Insel Charg beschossen wird: Iran droht mit Vergeltung
  • Israel würde laut Trump niemals Atomwaffen gegen Iran einsetzen

Tagesschau, 16.3.2026, 19:30 Uhr

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