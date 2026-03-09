- Die katarischen Behörden haben Bereiche von Doha evakuiert, in dem sich unter anderem Regierungsbüros sowie westliche Firmenstandorte befinden.
- Die islamistische Hamas hat den Iran dazu aufgerufen, die Angriffe auf Nachbarstaaten einzustellen.
- Gemäss US-Präsident Donald Trump haben die USA die iranische Insel Charg angegriffen – iranische Streitkräfte drohen derweil mit Gegenschlägen.
- Die USA bieten 10 Millionen Dollar für Informationen über iranische Führungspersönlichkeiten, darunter Mojtaba Chamenei und Mitglieder der Revolutionsgarden.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Werden verstärkt schärfere Waffen einsetzen
- Iran macht Ausnahme und lässt indische Schiffe passieren
- Macron will zwischen Israel und Libanon vermitteln
- Libanon: Ärzte und Sanitäter bei israelischem Angriff getötet
- Katar: Teile von Doha evakuiert
- Revolutionsgarden: US-Einrichtungen in VAE sind legitime Ziele
- Feuer im Emirat Fudschaira durch herabstürzende Drohnentrümmer
- Iran bleibt offline – privilegierte Gruppen surfen weiter
- Hamas: Iran soll Angriffe auf Nachbarstaaten einstellen
- Libanon: Zwölf Personen bei israelischem Angriff getötet