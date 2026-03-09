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Krieg in Nahost Katarische Haupstadt Doha teilweise evakuiert

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: Werden verstärkt schärfere Waffen einsetzen
  • Iran macht Ausnahme und lässt indische Schiffe passieren
  • Macron will zwischen Israel und Libanon vermitteln
  • Libanon: Ärzte und Sanitäter bei israelischem Angriff getötet
  • Katar: Teile von Doha evakuiert
  • Revolutionsgarden: US-Einrichtungen in VAE sind legitime Ziele
  • Feuer im Emirat Fudschaira durch herabstürzende Drohnentrümmer
  • Iran bleibt offline – privilegierte Gruppen surfen weiter
  • Hamas: Iran soll Angriffe auf Nachbarstaaten einstellen
  • Libanon: Zwölf Personen bei israelischem Angriff getötet

10vor10, 13.3.2026, 21:50 Uhr

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