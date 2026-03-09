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Krieg in Nahost Macron: Irans Angriffe auf Nachbarn müssen aufhören

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Themen in diesem Newsticker

  • Macron: Habe Peseschkian zu Beendigung der Angriffe aufgefordert
  • Medienbericht: USA planen Schiffseskorten in Strasse von Hormus
  • Iran meldet mehr als 500 Festnahmen im Krieg
  • Iran: Präsident Peseschkian telefoniert mit Macron
  • CBS: Iran bestätigt Anfragen für Passage durch Strasse von Hormus
  • Israel kündigt Fortsetzung der Bombardements im Iran an
  • Medien melden neue Angriffswelle auf Teheran
  • Raketenangriff auf Flughafen Bagdad verletzt fünf Personen
  • WHO stellt zwei Millionen Dollar für Massnahmen im Nahen Osten
  • Netanjahu weist Gerüchte über seinen Tod zurück

Tagesschau, 15.3.2026, 19:30 Uhr

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