- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat an seinen iranischen Kollegen Massud Peseschkian appelliert, dass Angriffe auf Länder in der Region sofort aufhören müssen.
- Der iranische Aussenminister hat Gerüchte über den Gesundheitszustand des neuen obersten Führers seines Landes, Modschtaba Chamenei, zurückgewiesen.
- Die Emirate melden erneuten Beschuss, einen Tag nachdem der Iran die Evakuierung drei grosser Häfen gefordert hatte.
- In einem Post auf seiner Plattform Truth Social hat der US-Präsident Donald Trump seine Hoffnung ausgedrückt, dass betroffene Staaten Kriegsschiffe entsenden würden, um die Strasse von Hormus zu sichern.
Themen in diesem Newsticker
- Macron: Habe Peseschkian zu Beendigung der Angriffe aufgefordert
- Medienbericht: USA planen Schiffseskorten in Strasse von Hormus
- Iran meldet mehr als 500 Festnahmen im Krieg
- Iran: Präsident Peseschkian telefoniert mit Macron
- CBS: Iran bestätigt Anfragen für Passage durch Strasse von Hormus
- Israel kündigt Fortsetzung der Bombardements im Iran an
- Medien melden neue Angriffswelle auf Teheran
- Raketenangriff auf Flughafen Bagdad verletzt fünf Personen
- WHO stellt zwei Millionen Dollar für Massnahmen im Nahen Osten
- Netanjahu weist Gerüchte über seinen Tod zurück