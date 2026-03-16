Glückskette ruft zu Spenden für den Libanon auf

Nato geht vorerst nicht auf Trump-Drohung ein

Wie war die Arbeit im Botschaftskeller, Herr Botschafter?

Können die Atom-Verhandlungen wieder aufgenommen werden?

«Hat die Schweiz ihr Personal zu früh aus Teheran geholt?»

Wie geht es den Menschen im Iran, Herr Botschafter?

Dokumente in der Botschaft vernichtet

Wie ist die Ausreise aus dem Iran abgelaufen, Herr Botschafter?

Steht die Schweiz mit den USA und dem Iran in Kontakt?