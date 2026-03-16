- Der Bund hat über die Lage im Nahen Osten und die Situation von Schweizer Staatsbürgern vor Ort informiert.
- Iranische Medien haben eine neue Angriffswelle in der Hauptstadt Teheran gemeldet. Es sei zu heftigen Explosionen gekommen.
- US-Präsident Donald Trump hat den Nato-Verbündeten deutlich gemacht, dass er im Gegenzug für die Hilfe der USA im Ukraine-Krieg ihre Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Strasse von Hormus erwartet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Glückskette ruft zu Spenden für den Libanon auf
- Nato geht vorerst nicht auf Trump-Drohung ein
- Wie war die Arbeit im Botschaftskeller, Herr Botschafter?
- Können die Atom-Verhandlungen wieder aufgenommen werden?
- «Hat die Schweiz ihr Personal zu früh aus Teheran geholt?»
- Wie geht es den Menschen im Iran, Herr Botschafter?
- Dokumente in der Botschaft vernichtet
- Wie ist die Ausreise aus dem Iran abgelaufen, Herr Botschafter?
- Steht die Schweiz mit den USA und dem Iran in Kontakt?
- Olivier Bangerter über die Lage in Teheran