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Krieg in Nahost Schweizer Botschafter über Flucht aus Teheran: «Es war intensiv»

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Themen in diesem Newsticker

  • Glückskette ruft zu Spenden für den Libanon auf
  • Nato geht vorerst nicht auf Trump-Drohung ein
  • Wie war die Arbeit im Botschaftskeller, Herr Botschafter?
  • Können die Atom-Verhandlungen wieder aufgenommen werden?
  • «Hat die Schweiz ihr Personal zu früh aus Teheran geholt?»
  • Wie geht es den Menschen im Iran, Herr Botschafter?
  • Dokumente in der Botschaft vernichtet
  • Wie ist die Ausreise aus dem Iran abgelaufen, Herr Botschafter?
  • Steht die Schweiz mit den USA und dem Iran in Kontakt?
  • Olivier Bangerter über die Lage in Teheran

Tagesschau, 15.3.2026, 19:30 Uhr

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