Das verratene Volk – so sehen sich die Kurden selber. Nach dem 1. Weltkrieg gingen sie im Vertrag von Lausanne leer aus, die Grenzen im Nahen Osten wurden so gezogen, dass ihr Siedlungsgebiet in vier verschiedenen Staaten zu liegen kam: der Türkei, Iran, Irak und Syrien. Der Traum von kurdischer Autonomie oder gar einen eigenen Staat eint die meisten der 40 Millionen Kurden in der Region bis heute. Über alles andere aber herrscht notorischer Streit.