Disney hatte angekündigt, seine Themen- und Wasserparks in Orlando am Mittwoch und Donnerstag vorsorglich zu schliessen. Auch andere Freizeiteinrichtungen, zahlreiche Geschäfte und Schulen in Florida sollten geschlossen bleiben.

Wegen des Hurrikans hat die Nasa nun auch den Start der nächsten Crew zur Internationalen Raumstation ISS verschoben: Statt am 3. Oktober könne es für die «Crew-5» frühestens am 4. Oktober losgehen, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Dienstag mit. Das Wetter werde genau beobachtet.



Auch in der US-Hauptstadt Washington brachte «Ian» den politischen Terminplan durcheinander. Eine für Mittwoch angesetzte öffentliche Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke wurde verschoben.