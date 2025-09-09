Der Oberste Gerichtshof Thailands hat entschieden, dass der Milliardär Thaksin Shinawatra eine einjährige Haftstrafe verbüssen muss.

Dies, weil er seine Haftstrafe wegen Korruption und Machtmissbrauchs bei seiner Rückkehr nach Thailand im Jahr 2023 nicht ordnungsgemäss verbüsst hatte.

Der ehemalige Politiker war zu acht Jahren Haft verurteilt worden, hatte jedoch nur sechs Monate in Haft verbracht, und zwar im Krankenhaus. Er hatte eine königliche Begnadigung erhalten, durch die seine Strafe auf ein Jahr Haft reduziert wurde, bevor er im Februar 2024 aufgrund seines Alters freigelassen wurde.

Legende: Thaksin Shinawatra grüsst vor der Urteilsverkündung vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofes in Bangkok. Keystone/AP/RUNGROJ YONGRIT

«Ihn ins Krankenhaus zu schicken, war nicht legal, der Angeklagte weiss, dass seine Krankheit kein dringendes Problem darstellte, und der Aufenthalt im Krankenhaus kann nicht als Freiheitsstrafe gelten», erklärte der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung.

+++ Mehr folgt …