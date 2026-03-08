Bei der Landtagswahl im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg lieferten sich die Grünen und die christdemokratische CDU ein enges Rennen um Platz eins.

Laut vorläufigem Endergebnis liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir knapp vor der CDU von Landeschef Manuel Hagel.

Die rechtspopulistische AfD verdoppelt ihr Ergebnis und landet auf Platz drei.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Grüne und CDU erneut zusammen regieren. Dann dürfte Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir Ministerpräsident des Bundeslandes werden.

Wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts nach Auszählung aller Wahlbezirke ersichtlich war, kommen die Grünen auf 30.2 Prozent (2021: 32.6 Prozent), die CDU liegt mit 29.7 Prozent knapp dahinter (24.1). Die AfD erhält 18.8 Prozent (9.7). Mit grossem Abstand folgt die SPD mit 5.5 Prozent (11.0). Die FDP kommt auf 4.4 Prozent (10.5), die Linke ebenfalls auf 4.4 Prozent (3.6). Während die Linke bislang nicht im baden-württembergischen Landtag war, fliegt die FDP nun aus dem Parlament. Die Wahlbeteiligung lag bei 69.6 Prozent (2021: 63.8).

Legende: Die Grünen von Baden-Württemberg freuen sich überschwänglich bei der Bekanntgabe der Prognose. Keystone/RONALD WITTEK

Gut 7.7 Millionen Wahlberechtigte durften ihre Stimme abgeben – so viele wie nie zuvor. Erstmals galt ein neues Wahlrecht, auch 16- und 17-Jährige durften abstimmen. Zudem hatten Bürger zum ersten Mal zwei Stimmen wie bei der Bundestagswahl. Die Zweitstimme entscheidet über die Kräfteverhältnisse im Landtag, die Erststimme über den Direktkandidaten im Wahlkreis.

Kretschmann trat nicht mehr an

Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen trat nach 15 Jahren nicht mehr an. Der 77-Jährige, deutschlandweit der erste und einzige Regierungschef der Grünen, verabschiedet sich in den Ruhestand. Seit 2016 regierte er mit der CDU, davor ab 2011 mit der SPD. Es gilt als wahrscheinlich, dass CDU und Grüne erneut zusammen regieren.

Im Mittelpunkt des Wahlkampfs stand die Wirtschaftspolitik. Baden-Württemberg ist das industrielle Herz Deutschlands – und abhängig von der Autoindustrie, die einen Strukturwandel durchmacht. Tausende Jobs stehen zur Disposition, etliche Regionen blicken mit Sorge auf die Zukunft.

CDU lag in Umfragen lange vorne

Über Monate lag die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen, der Abstand schmolz zuletzt aber stark. Als Partei präferierten viele zwar die CDU, aber als Ministerpräsidenten wollten die Menschen lieber Özdemir – und weniger den bis zuletzt kaum bekannten CDU-Mann Hagel.

Der 60-jährige Grünen-Kandidat Özdemir ist seit Jahrzehnten in der Politik – er sass im Bundestag und im Europaparlament, war Grünen-Chef und auch Bundesminister. Im Wahlkampf ging Özdemir, der sich einen «anatolischen Schwaben» nennt, auf Abstand zu den Bundes-Grünen und gab sich ein eher konservatives Profil.

Der 37-jährige gelernte Bankkaufmann Hagel ist seit 2021 CDU-Fraktionschef im Landtag und wäre der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte gewesen. Im Wahlkampf stand der gläubige Katholik und Jäger in der Kritik wegen eines Videos: In dem acht Jahre alten Clip schwärmt er von den «rehbraunen Augen» einer minderjährigen Schülerin.

Die Wahl ist die erste von fünf Landtagswahlen in Deutschland im «Superwahljahr 2026» und die erste unter der seit Mai amtierenden Merz-Regierung. Im September wählen die ostdeutschen Bundesländer Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern – dort kommt die AfD in Umfragen auf gegen 40 Prozent.