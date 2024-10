Özdemir wurde Ende 1965 als Sohn türkischer Gastarbeiter in Urach in Baden-Württemberg geboren. Er ist der erste Bundesminister mit türkischen Eltern und bezeichnete sich selbst einmal als «deutschen Staatsbürger türkischer Herkunft». 1994 zog er erstmals in den Bundestag ein, von 2008 bis 2018 war er Co-Vorsitzender der deutschen Grünen.