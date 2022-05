Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther erneut stärkste Kraft geworden.

Bisher regiert Günther mit einer Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Die CDU kommt laut Prognosen auf über 40 Prozent der Stimmen.

04:31 Video Archiv: Friedrich Merz zum neuen CDU-Chef gewählt Aus Tagesschau vom 22.01.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 31 Sekunden.

Damit wäre Günther rechnerisch nicht mehr auf zwei Koalitionspartner angewiesen und könnte allein mit den Liberalen oder den Grünen weiterregieren. Offen blieb zunächst, ob die CDU sogar die absolute Mehrheit schaffen könnte.

Nach Berechnungen der Fernsehsender ARD und ZDF kommt die CDU auf 41 bis 43 Prozent.

auf 41 bis 43 Prozent. Die bisher mitregierenden Grünen verbesserten sich auf 17.0 bis 19.5 Prozent.

verbesserten sich auf 17.0 bis 19.5 Prozent. Die oppositionellen Sozialdemokraten , die Deutschland auf Bundesebene regieren, stürzten ab auf 15.5 bis 16 Prozent.

, die Deutschland auf Bundesebene regieren, stürzten ab auf 15.5 bis 16 Prozent. Die ebenfalls mitregierende FDP (Liberale) schnitt deutlich schwächer als vor fünf Jahren ab und holte 7.0 Prozent.

(Liberale) schnitt deutlich schwächer als vor fünf Jahren ab und holte 7.0 Prozent. Die rechtspopulistische AfD wäre mit 4.5 bis 4.9 Prozent nicht mehr im Parlament in Kiel vertreten.

wäre mit 4.5 bis 4.9 Prozent nicht mehr im Parlament in Kiel vertreten. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) als Partei der dänischen Minderheit holte 6.0 Prozent. Er wäre von der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag ausgenommen.

Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Karen Prien, sieht im Ergebnis ihrer Partei einen «ordentlichen Rückenwind» für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen-Wahl in einer Woche. Die Bildungsministerin lässt offen, ob die CDU in Kiel künftig mit den Grünen oder der FDP regieren will.

Über 2 Millionen Menschen wahlberechtigt

Wahlberechtigt waren im nördlichsten Bundesland gut 2.3 Millionen Menschen. Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine ähnliche Wahlbeteiligung ab wie vor fünf Jahren. Nach Angaben des Landeswahlleiters gaben bis 17:00 Uhr 54.7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, nach 54.9 Prozent bei der Wahl 2017.

Kommenden Sonntag wird auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Dort liegt die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst, die zusammen mit der FDP regiert, in Umfragen knapp vor der SPD von Herausforderer Thomas Kutschaty.