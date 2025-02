Nach den Landtagswahlen in Liechtenstein steht fest: Erstmals in der Geschichte des Fürstentums wird mit Brigitte Haas eine Frau Regierungschefin.

Ihre Partei, die Vaterländische Union, hat mit 38.3 Prozent die meisten Stimmen im Landtag geholt.

Somit darf nun traditionellerweise die stärkste Partei den Chef beziehungsweise die Chefin und zwei weitere Mitglieder der Landesregierung stellen.

Gewählt wurde zwar nur das 25-köpfige Parlament (Landtag) für eine vierjährige Legislaturperiode. Im Fokus standen aber die beiden Regierungschef-Kandidaten der beiden führenden Grossparteien, der Fortschrittlichen Bürgerpartei (FBP) und der Vaterländischen Union (VU).

Mit 2.4 Prozent Stimmen Wachstum lag die VU vorn. Die FBP verlor 8.4 Prozent und kam auf 27.5 Prozent. Die beiden kleinen Parteien im Landtag, die Demokraten pro Liechtenstein (DPL) und die Freie Liste, kamen auf 23.3 Prozent und 10.9 Prozent.

Die politisch wenig bekannte Juristin Brigitte Haas von der VU hatte bereits im heftig geführten Wahlkampf die Nase vorn. Dies vor allem, weil ihrem Herausforderer von der FBP, dem ehemaligen Liechtensteiner Aussenminister Ernst Walch umstrittene Machenschaften im Treuhandwesen vorgeworfen wurden.

Legende: Brigitte Haas wird die erste Regierungschefin in der Geschichte des Fürstentums. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Die endgültige Wahl Haas' wird der neugewählte Landtag an seiner ersten Sitzung am 20. März besiegeln. Haas folgt auf Daniel Risch von der VU, der vor seiner vierjährigen Amtszeit als Regierungschef als Vize geamtet hatte.

Einfluss auf Regierungsbildung

Viel stärker als in der Schweiz haben die Parlamentswahlen im Fürstentum einen direkten Einfluss auf die anschliessende Regierungsbildung. Abgesehen von zwei Unterbrechungen von je vier Jahren mit einem Regierungs- und Oppositionssystem wird Liechtenstein seit Jahrzehnten von einer Koalition zwischen FBP und VU regiert. Die Anfänge dieser Zusammenarbeit reichen zurück bis ins Jahr 1938.

Dabei unterscheiden sich die beiden Grossparteien in ihrer Ausrichtung kaum. Trotz des historischen Zweikampfs bewegen sich beide in ihren Wahlprogrammen nahezu deckungsgleich in der politischen Mitte, wie der Liechtensteiner Politologe Wilfried Marxer kürzlich an einer Informationsveranstaltung anhand der aktuellen Smart Spider-Auswertung aufzeigte.

Bei den letzten Landtagswahlen 2021 kamen VU sowie FBP auf die gleichen Wähleranteile von je 35.9 Prozent. Zuvor war die FBP während acht Jahren die dominierende Kraft gewesen.