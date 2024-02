«Weil nur eine Kleinpartei für die Initiative war, alle anderen Parteien, Verbände und der Fürst aber dagegen, hätte die Volkswahl-Initiative eigentlich nur wenige Ja-Stimmen auf sich vereinigen sollen. Dass nun aber über 30 Prozent zustimmten, zeigt: Selbst im fest gefügten Liechtenstein steigt die Zahl derer, die unzufrieden sind. Dabei dürfte es, so die Vermutung, wie auch an anderen Orten um Nachwehen der Corona-Pandemie gehen. Um die Verunsicherung wegen der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Oder auch im wohlhabenden Liechtenstein leiden viele unter hohen Mieten oder Preisen und tiefen Löhnen.

Die «Demokraten Pro Liechtenstein» haben die Abstimmung verloren. Doch in einem Jahr wählt das Fürstentum den Landtag neu. Und dann hat die Protestpartei die Möglichkeit, im recht grossen Reservoir der Unzufriedenheit zu schöpfen.«