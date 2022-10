In Frankreich gibt es an vielen Tankstellen keinen Treibstoff mehr.

An 30 Prozent der Tankstellen ist gemäss Energieministerium entweder Diesel oder Benzin ausverkauft. Vor anderen Tankstellen bildeten sich lange Schlangen.

Grund für den Treibstoffmangel ist ein Streik bei den Raffinerien.

Das Ministerium will am Dienstag weitere Treibstoffreserven freigegeben und die Importe erhöhen. Frankreichs Autofahrer müssen sich jedoch weiter auf knappen Sprit an Tankstellen einstellen.

Der Streik bei den Raffinerien von TotalEnergies wird jedoch bis mindestens Dienstag verlängert, wie der Fernsehsender franceinfo berichtet. Demnach soll der Ausstand nun auch auf fünfzehn Autobahnraststätten einer Tochtergesellschaft von TotalEnergies ausgeweitet werden.

Zuvor zeigten sich die Betreiber der Raffinerien laut eigenen Angaben bereit, mit den Gewerkschaften über eine Lohnerhöhung zu verhandeln.

Legende: «Hors service» hiess es an vielen Tankstellen in Frankreich. Wegen eines Streiks in den Raffinerien blieben viele Tankstellen «ausser Betrieb». Reuters/ERIC GAILLARD

Der französische Präsident Emmanuel Macron rief am Montag alle Seiten zu Verantwortungsbewusstsein auf. «Blockieren ist kein Verhandlungsweg», sagte er am Rande einer Pressekonferenz in Château-Gontier.