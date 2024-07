Per E-Mail teilen

Das Europaparlament entscheidet heute über die politische Zukunft von Ursula von der Leyen.

In ihrer letzten grossen Rede vor der Wahl appellierte sie an die demokratischen Abgeordneten.

Zudem präsentierte von der Leyen ihre Agenda für eine zweite Amtszeit.

Von der Leyen warb leidenschaftlich für einen entschlossenen Kampf gegen Demagogen und Extremisten. Europa könne nicht weltweit Diktatoren und Demagogen kontrollieren, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin.

Ich werde niemals akzeptieren, dass Demagogen und Extremisten die europäische Lebensweise zerstören.

Aber Europa könne sich entscheiden, seine eigene Demokratie zu schützen und in die Sicherheit und Verteidigung dieses Kontinents zu investieren, so die deutsche CDU-Politikerin vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Sie sei bereit, den Kampf mit allen demokratischen Kräften im Europaparlament anzuführen. Sie werde niemals akzeptieren, dass Demagogen und Extremisten die europäische Lebensweise zerstörten.

Legende: Von der Leyen sprach sich in ihrer Bewerbungsrede für ein starkes Europa aus. Keystone/MARKUS SCHREIBER

Die Reise des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin kritisierte von der Leyen als Entgegenkommen gegenüber einem Politiker, der den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Es habe sich nicht um eine «Friedensmission», sondern um eine «Appeasement-Mission» gehandelt, sagte sie.

Forderung nach strengeren Regeln für soziale Netzwerke

Von der Leyen sagte in ihrer Rede, dass sie glaube, dass soziale Medien ihren Teil dazu beitragen, dass es Menschen psychisch schlechter gehe. Damit Kinder und Jugendliche vor Depressionen und anderen psychischen Krankheiten geschützt werden, will sie soziale Netzwerke strenger reglementieren. «Wir sehen immer mehr Berichte über das, was manche eine Krise der psychischen Gesundheit nennen.»

Mir blutet das Herz, wenn ich von jungen Menschen lese, die sich aufgrund von Online-Missbrauch selbst verletzen oder sich sogar das Leben nehmen.

Konkret kündigte von der Leyen für den Fall ihrer Wiederwahl an, Massnahmen etwa gegen süchtig machende Designs einiger Online-Plattformen zu ergreifen. Zudem will sie eine Untersuchung zur Auswirkung der sozialen Medien auf die Gesundheit junger Menschen durchführen lassen. «Wir sind es ihnen schuldig, und wir werden nicht eher ruhen, bis wir das Richtige für sie getan haben», sagte sie mit Blick auf junge Menschen. «Mir blutet das Herz, wenn ich von jungen Menschen lese, die sich aufgrund von Online-Missbrauch selbst verletzen oder sich sogar das Leben nehmen.»

Daneben versprach von der Leyen Initiativen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine stärkere Verteidigungsindustrie sowie Massnahmen für faire Einkommen für Landwirte an.

Von der Leyen sagte, man befinde sich in einer Zeit grosser Angst und Unsicherheit. Sie sei aber überzeugt, dass ein starkes Europa den Herausforderungen gewachsen sei.

Die Abstimmung über eine zweite Amtszeit von der Leyens ist für 13 Uhr geplant. Das Ergebnis soll gegen 15 Uhr vorliegen.