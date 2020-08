SRF-Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner ist in Beirut vor Ort und beschreibt ein Bild der Zerstörung: «Ich stehe gerade in einem Nobelviertel von Beirut: Keine einzige Fensterscheibe ist noch ganz, Geschäfte sind zerstört.» Die Druckwelle habe noch Kilometer entfernt Fensterscheiben zerstört. Überall sehe sie Menschen, die von herumfliegenden Glasscherben getroffen wurden. «Auch die Spitäler in Beirut sind offenbar überwältigt», so Brunner.

Zudem habe es, so berichten Brunner zufolge Leute auf der Strasse, offenbar eine zweite Explosion in der Nähe des Wohnsitzes des früheren Premierministers Saad Hariri gegeben. Es gebe nun viele Gerüchte.

Wenige Kilometer vom Ort der Explosion entfernt waren 2005 der damalige libanesische Ministerpräsident Rafik Hariri und 21 weitere Menschen bei einem Sprengstoffanschlag getötet worden. Die Residenz seines Sohnes, des früheren Ministerpräsidenten Saad Hariri, wurde heute beschädigt.

An diesem Freitag will das UN-Libanon-Sondertribunal in Den Haag sein Urteil gegen vier Angeklagte im Fall von 2005 verkünden. Viele im Libanon machen die Führung des Nachbarlandes Syrien für den Anschlag auf Hariri verantwortlich. Er hatte vor seinem Tod den Abzug der damals im Libanon stationierten syrischen Truppen verlangt.