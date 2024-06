Zehntausende Sängerinnen und Sänger werden am Liederfest in Litauen erwartet, Hunderttausende werden zuschauen.

In Alytus, einer kleinen Stadt mit einem riesigen Konzerthaus aus sozialistischen Zeiten, 90 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Vilnius, versammeln sich am Abend nach der Arbeit gut zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger des Amateurchors Dainava zur Probe.

Legende: Die Musikerinnen und Musiker proben für ihren Auftritt. An diesem Wochenende beginnt in Litauen das hundertjährige Jubiläum des traditionellen Liederfestes mit Zehntausenden von Sängerinnen und Sängern. SRF

Das geschieht in diesen Tagen überall in ganz Litauen. Denn am Wochenende beginnt das grosse, siebentägige Liederfest: 35’000 Menschen werden in 1500 Ensembles und Tanzgruppen auftreten, Hunderttausende werden die Auftritte verfolgen.

Sogar rund 80 litauische Chöre zum Beispiel aus den USA oder Australien werden anreisen. Litauerinnen und Litauer im Ausland zieht es in diesen Tagen in ihre alte Heimat.

Singende Revolution

Singen ist mehr als Folklore in diesem kleinen Land mit knapp 2.9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Singen war immer Ausdruck der kulturellen Identität.

Im 19. Jahrhundert unter russischer Herrschaft nahm der Zar Litauen sogar seinen Namen und nannte es, zusammen mit Belarus, «Nordwestgebiet des russischen Reichs». Singen aber durfte man in der Kirche, und die Menschen sangen nicht nur Kirchenlieder, und vor allem sie sangen auf Litauisch.

Im 20. Jahrhundert versuchte die Sowjetunion die Liederfestivals zur Erinnerung an die grossen Taten Stalins und des Kommunismus zu vereinnahmen. Angesagt war der «Homo Sovieticus». Ohne Erfolg.

1989 bildeten zwei Millionen Menschen eine 600 Kilometer lange singende Menschenkette von Vilnius in Litauen über Riga in Lettland bis Tallinn in Estland: Das war die singende Revolution.

Legende: Die Singende Revolution 1989 brachte den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen die Unabhängigkeit. Keystone/AP NY (24.08.1989)

Es sei eine komplizierte, logistische Leistung gewesen, erinnert sich Vaytautas Landsbergis. Der Musikprofessor war damals die Führungsfigur im Unabhängigkeitskampf und später das erste Staatsoberhaupt des unabhängigen Litauens. Die Menschen trugen Transistorradios bei sich.

Landsbergis spielte bei der singenden Revolution eine wichtige Rolle: Er gab über das staatliche Radio Anweisungen und sprach Mut zu.

Legende: Die Menschen liefen mit Transistorradios durch die Strassen, während Landsbergis über den staatlichen Rundfunk Anweisungen gab und ihnen gut zusprach. SRF

Singen hatte damals, in diesen unfreien Zeiten, die Funktion von Social Media heute. Die Menschen kamen zusammen, konnten sich vernetzen und die staatliche Kontrolle aushebeln. Weil Singen erlaubt war. Aber Singen war damals mehr als Folklore.

Schweizer Erfindung

In der Hauptstadt Vilnius laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dieses Jahr feiert das Liederfestival sein hundertjähriges Jubiläum.

Sängertreffen seien eine Schweizer Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, sagt Festivaldirektor Saulius Liausa. Von dort habe es sich über Deutschland nach Estland, Lettland und Litauen verbreitet.

Manchmal muss man ins Ausland gehen, um mehr über sich selbst zu erfahren.

