Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius hat den Betrieb eingestellt.

Laut der Internetseite des Flughafens ist der Luftraum über dem Flughafen gesperrt.

Betroffen war auch ein Flug der Swiss von Zürich nach Vilnius, der in die lettische Hauptstadt Riga umgeleitet wurde, wie es auf der Webseite der Fluggesellschaft heisst.

Medienberichten zufolge sind Ballone gesichtet worden, die sich in Richtung Vilnius bewegt haben sollen. Sie stützen sich auf Angaben der Flughafenverwaltung. Das Nationale Krisenzentrum sprach gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen von «Flugobjekten», die den Luftraum störten.

Legende: Blick auf das Flughafengebäude in Vilnius bei Nacht von 2021. Imago/3S Photography

Mehrere Flüge von und nach Vilnius wurden abgesagt, oder umgeleitet. Darunter ein Swiss-Flug aus Zürich, der gemäss der Fluggesellschaft in die lettische Hauptstadt Riga umgeleitet wurde. Der europäische Flugverkehr war in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen gestört worden, darunter an den Flughäfen in Kopenhagen und München.