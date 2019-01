Man hoffe auf positive und konstruktive Diskussionen, liess Chinas Regierung im Vorfeld verlauten. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte zuletzt, er hoffe auf ein frühzeitiges Abkommen und US-Präsident Donald Trump twitterte, der Deal komme gut voran.

Zuvor hat man bereits eine Art Waffenstillstand vereinbart. Anfang Dezember beim G20-Treffen in Buenos Aires hatten sich Xi und Trump 90 Tage Zeit gegeben, um den Streit zu lösen. Die von Trump ursprünglich geplanten zusätzlichen Zölle ab 1. Januar wurden damit erst einmal auf Eis gelegt.

Wie weit kommt China den USA entgegen?

Wie ein Abkommen im Detail aussehen könnte, müssen die Verhandlungsteams der beiden Seiten nun am Montag und Dienstag in Peking ausloten. Ginge es nur darum, die Handelsbilanz etwas auszugleichen, wäre China vergleichsweise schnell an Bord.

Peking hat bereits in der Vergangenheit angeboten, mehr Güter aus den USA zu importieren. Unklar ist dagegen, wie weit China den USA entgegenkommen wird, wenn es darum geht, seine Märkte für ausländische Konzerne zu öffnen oder staatliche Subventionen für die eigenen Industrien abzubauen. Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht. Dafür haben die beiden Staaten auch noch etwas Zeit. Die Frist für die neuen Zölle läuft erst Anfang März ab.