Lokalwahlen in Grossbritannien

In London hat sich Bürgermeister Sadiq Khan wie erwartet eine dritte Amtszeit gesichert.

Der Politiker setzte sich bei der Kommunalwahl in der britischen Hauptstadt gegen seine konservative Konkurrentin Susan Hall durch.

In einem Drittel der Kommunen in Grossbritannien wurde gewählt.

Der 53-Jährige kam demnach auf 43.7 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin erhielt 32.6 Prozent, wie der Sender Sky News berichtete.

Legende: Londons Bürgermeister Sadiq Khan seine Frau verlassen das Wahllokal nach der Stimmabgabe. Keystone/EPA/TOLGA AKMEN

Khan ist seit 2016 das erste muslimische Stadtoberhaupt der Millionenmetropole. Mit seiner Wiederwahl ist er der erste Bürgermeister, der sich eine dritte Amtszeit an der Stadtspitze sichern kann. Der Sozialdemokrat hatte im Wahlkampf unter anderem versprochen, Schulmahlzeiten künftig kostenlos anzubieten sowie die Nahverkehrspreise einzufrieren.

Sollte sich der Sieg Khans bei den bevorstehenden landesweiten Wahlen in den kommenden Monaten wiederholen, würde die Partei die Konservativen zum ersten Mal seit 2010 von der Macht verdrängen.

Schlechtestes Ergebnis für die Tories in 40 Jahren

In einem Drittel der britischen Gemeinden wurde gewählt. Bisherige Ergebnisse sind für die Tories eine Katastrophe. Die Partei verliert die Hälfte ihrer Sitze in den Gemeinderäten und fährt eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten 40 Jahre ein. Bittere Niederlagen gab es in Hochburgen wie Gloucester im Südwesten, wo die Konservativen 20 Jahre lang regiert hatten, oder Thurrock östlich von London.

Legende: Labour-Chef Starmer zeigt sich angesichts der Wahlerfolge kämpferisch: «Wir haben die Nase voll von eurer Spaltung, eurem Chaos und eurem Versagen», sagte er am Samstag in Richtung der regierenden Tories (Bild: 04.05.24) REUTERS/Craig Brough

Die Oppositionspartei Labour sieht sich in ihrem Erfolgskurs bestätigt. Parteichef Keir Starmer forderte Sunak auf, endlich ein Datum für die Parlamentswahl zu nennen. Bisher hat der Premier nur einen Termin im zweiten Halbjahr angedeutet.