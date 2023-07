Der langjährige Regierungschef von Kambodscha, Hun Sen, hat seinen Rücktritt angekündigt.

Er werde das Amt in drei Wochen abgeben und an seinen ältesten Sohn, Hun Manet, übergeben.

Erst am Wochenende gewann der 70-Jährige mit seiner Volkspartei die Parlamentswahlen.

Der neue Regierungschef werde am 10. August ernannt, sagte Hun Sen am Mittwoch in einer Rede. «Ich werde weiterhin Vorsitzender der Regierungspartei und Mitglied der Nationalversammlung sein», sagte er. Gleichzeitig kündigte er an, weiter seiner Kambodschanischen Volkspartei (CPP) vorstehen und 2024 Senatspräsident werden zu wollen.

Legende: 1985 wurde Hun Sen (links) Regierungschef im Königreich. Bereits seit Jahren hat er seinen Sohn, Hun Manet (rechts), als Nachfolger aufgebaut. REUTERS/Cindy Liu

Hun Sen, der seit 38 Jahren Regierungschef Kambodschas war, hatte sich erst am Sonntag bei der Parlamentswahl wie erwartet den Machterhalt gesichert. Vorläufigen Ergebnissen zufolge kommt die CPP auf mindestens 120 Sitze in der 125-köpfigen Nationalversammlung. Jedoch hatte der autokratische Machthaber dank massiver Repressionen vor der Wahl keine Konkurrenz zu befürchten.

Der einzigen Oppositionspartei mit echten Chancen, der Candlelight Party, wurde im Vorfeld die Teilnahme verboten. Zahlreiche Parteimitglieder wurden festgenommen, andere flohen ins Ausland.

Sein 45-jähriger Sohn Hun Manet ist derzeit Mitglied des Ständigen Ausschusses der CPP und stellvertretender Oberbefehlshaber der Königlich-Kambodschanischen Streitkräfte. Das neu gewählte Parlament werde am 21. August zusammentreten, sagte Hun Sen. Das neue Kabinett werde am 22. August vereidigt.