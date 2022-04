Als Emmanuel Macron vor fünf Jahren erstmals zum Präsidenten Frankreichs gewählt wurde, war der Optimismus gross. Doch 2022 hat sich die Stimmung im Land gedreht, Macron ist für viele zur Hassfigur geworden. Er sei ein Präsident für die Reichen, sagen die Kritiker. Das Frankreich, dem es aber eher nicht so gut geht, wählte eher Marine Le Pen. Trotzdem scheiterte die Präsidentschaftskandidatin wieder an ihrer radikalen Zuschreibung. Macron will nun ein Präsident für alle Französinnen und Franzosen sein. Auch für jene, die am Sonntagabend in manchen französischen Städten gegen seine Wahl demonstrierten.