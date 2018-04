Macron ging es heute in Strassburg darum, seine Rede vor der Sorbonne wiederzubeleben. Denn seit letztem September ist kaum etwas gegangen, vor allem weil Deutschland monatelang um eine neue Regierung gerungen hat. Jetzt kondensierte er seine Ideen auf einen Punkt – jenen der euorpäischen Souveränität. Für Macron können die Europäer nur dann souverän sein, wenn sie sich zusammentun. Nur so können sie die grossen Probleme angehen – Europas Stellung in der Welt, die wirtschaftliche Entwicklung, die Migration. Deshalb braucht es für ihn mehr Demokratie und Mitsprache auf europäischer Ebene. Entscheidend wird sein, ob Macron Deutschland überzeugen kann und es ihm gelingt, die mittel- und osteuropäischen Staaten mitzunehmen. Immerhin: Macron gibt nicht auf, hält an seinen Worten fest und bleibt optimistisch.