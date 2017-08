Venezuela: Was führt Maduro im Schilde?

Aus Echo der Zeit vom 31.7.2017

In Venezuela sollen 41,5 Prozent der Stimmberechtigten an der Wahl der verfassungsgebenden Versammlung teilgenommen haben. Die Opposition geht jedoch von einer Wahlbeteiligung von lediglich 12 Prozent aus. Wie ist die Lage in Caracas? Fragen an Hanna Silbermayr, freie Journalistin in Caracas.

Roman Fillinger